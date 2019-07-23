中國國企捲入美國伊朗對峙 珠海振戎被制裁

圖片版權 Xinhua Image caption 2019年6月14日，國家主席習近平在比什凱克會見伊朗總統魯哈尼。

美國國務卿邁克·蓬皮奧周一（7月22日）宣佈，中國國企能源公司珠海振戎違反了美國對伊朗的石油購買禁令，將受到制裁。一同受到制裁的還包括珠海振戎總經理李右民。

自美國總統特朗普2018年5月宣佈退出於2015年簽署的伊朗核計劃八方協議之後，美國恢復對伊朗實施經濟制裁。

在這樣的背景下，從伊朗方面購買石油的國家，都有可能受到美國的制裁。而中國恰恰是從伊朗購買原油的主要國家之一。

珠海振戎

珠海振戎公司是1994年成立的中國國有重點企業，由中國國務院國有資產監督管理委員會管理。

該公司網站上表明的經營責任和宗旨包括：以增強國防綜合實力、振興國家能源工業為任。

振戎公司是中國國家授權並在世貿組織備案的具有國營進口原油貿易資質的五家企業之一。另外四家國營企業是：中國國際石油化工聯合公司、中國聯合石油有限責任公司、中國化工進出口總公司、中海油中石化聯合國際貿易公司。

成立25年來，珠海振戎公司在中東地區、特別是與伊朗建立了長期的原油供應渠道。中國與伊朗經貿總額六成以上，都是由珠海振戎公司完成的。

圖片版權 Reuters Image caption 美國國國務卿蓬佩奧宣佈中國振戎公司接受伊朗原油違反了美國法律。

因此這次美國宣佈對振戎實施經濟制裁，與該公司多年來在伊朗的業務關係密切。

蓬佩奧在宣佈美國對振戎公司實施經濟制裁時表示：「他們（振戎公司）接受伊朗原油違反了美國法律。我們一直都強調，制裁令肯定要執行，我們不能容忍資金落入伊朗領導層手中，因為這危及美國軍人的生命。」

美國伊朗

這是美國與伊朗關係再度緊張一年多以來第一次有中國石油公司受到特朗普政府的制裁。

美國《紐約時報》報道認為，此舉肯定會給波斯灣地區的危機再添緊張因素，而且肯定也會加劇華盛頓和北京之間正在進行的歷時已久的貿易戰和在全球擴張勢力所展開的戰略競爭。

周一（7月22日），美國彭博社曾刊登報道「數百萬桶伊朗石油堆在中國港口」，引述熟悉內幕運作的消息來源稱，伊朗石油不斷運往中國的「保稅倉庫」，從理論上說原油仍然歸伊朗所有，可以避免將這些原油計入中國海關進口的正式統計數據中，也就沒有違反美國對伊朗的制裁令。

而在6月下旬，英國《金融時報》就曾報導，中國並不理會美國的禁令，仍在進口伊朗原油。報道說，中國海關資料顯示，自伊朗購買的原油雖然逐月遞減，但並未如美國期望的那樣完全歸零。

圖片版權 AFP Image caption 美國對石油工業的制裁導致伊朗經濟下滑。

該報引述通過衛星訊號及影像追蹤全球原油流向的研究機構油輪跟蹤（TankerTrackers）指出，伊朗油輪「薩利納」號（Salina）6月20日停靠中國青島附近的膠州灣，並在接下來兩日卸貨。

早在中國能源國企珠海振戎被美國實施經濟制裁之前，中國的另一家通訊巨頭公司華為的首席財務官孟晚舟在2018年12月被加拿大拘押，也同樣涉嫌違反了美國對伊朗的制裁禁令。

實際上，美國財政部在7月18日還將四家中國企業列入制裁名單，指它們涉嫌參與了伊朗的鈾濃縮活動。這四家企業是：福建三明市中伊歐進出口有限公司、河南嘉源鋁業有限公司、江蘇蘇州埃文特種合金有限公司和蘇州中盛磁業有限公司。

對此，中國外交部發言人耿爽已經表態說，反對美國「援引其國內法，對包括中國在內的其他國家實施單邊制裁和所謂的長臂管轄。我們敦促美方立即糾正這種錯誤做法」。

值得一提的是，這並非美國第一次對振戎公司實施制裁。

早在2012年1月，美國國務院就曾宣佈制裁三家與伊朗有能源業務的外國公司，珠海振戎就是其中之一。

中國美國

在美國單方面退出伊朗核協議之後，中國、俄羅斯乃至美國多年盟友——歐盟都仍然表態支持伊朗。

而隨著美國與中國在貿易關稅問題上的對峙持續，分析人士把美中、美伊之間的對峙放在一個更大的國際政治格局下加以觀察。

有人質疑美國是否有能力同時在兩條戰線與中國和伊朗平行對抗。也有人認為，美國與伊朗之爭最後關係到美國與中國在海灣地區的較量，因為海灣是中國一帶一路計劃的戰略樞紐要地。

2019年6月，中國國家主席習近平在會見伊朗總統魯哈尼時曾這樣承諾：無論國際和地區形勢如何變化，中方願同伊方一道努力，推動中伊全面戰略伙伴關係持續穩步發展。