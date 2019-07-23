中俄首次聯合亞太巡航試探「新常態」震動美日韓

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國空軍出動F-15戰機和F-16攔截俄軍預警機

中俄雙方戰略轟炸機和預警機參與的首次聯合亞太巡航7月23日一度導致韓國與日本空軍戰機緊急升空，氣氛緊張。BBC駐首爾記者認為，此次巡航正值美國鷹派國家安全顧問博爾頓訪問首爾之際，也許並非巧合。

另有國際分析認為，中俄空軍這次動作規模雖然不大，但是必然對華盛頓-東京-首爾同盟震動不小。面對中俄「全面伙伴關係」的強勢出擊，美日韓聯盟下一步如何應對，必將成為東北亞局勢的新看點。

中俄韓日軍機空中相會

韓國早間指責俄軍此次巡航編隊的一架A-50預警機一度成為首次侵犯韓國領空的俄國戰機。但是俄方否認韓國指稱。韓媒援引韓國國防部的話說，韓國戰機開炮示警射擊360餘發槍彈。

俄國防部回應稱，俄羅斯圖-95戰略轟炸機飛越日本海時沒有侵犯其他國家的邊界。 此外，俄國防部還表示，兩架韓國F-16戰機穿過俄戰略轟炸機飛行路線，對俄機安全造成了威脅，是「空中流氓行為」。

中國外交部發言人華春瑩周二（23日）在記者會上，一方面告誡提問韓國記者慎用「侵犯」一詞，也告知有關軍方行動「應向國防部了解」。

此外，日本空軍戰機也曾緊急升空。日本政府也在對中俄表示抗議同時，對韓國戰機在竹島領空升空（韓稱獨島）提出抗議。

圖片版權 xinhua Image caption 2015年5月習近平與普京一起出席中俄海上聯合軍事演習並會見中俄兩軍官兵代表。

中俄聯合巡航將「常態化」

據俄國國防部證實，俄國空軍出動兩架圖-95戰略轟戰機和一架A-50預警機，中國方面則出動兩架轟-6戰略轟炸機和一架空警-2000預警機，雙方舉行了首次聯合亞太巡航。

俄國國防部在一份聲明中說，這次巡邏的目的是「進一步加深俄中全面戰略伙伴關係，加強兩軍合作……及強化全球戰略安全。」

俄方還表示，作為俄中伙伴關係的一部分，此類聯合巡航今後將在亞太地區常態化。

BBC駐首爾記者比克爾指出，儘管中俄此前曾舉行過陸上和海上軍演，但是出動戰略轟炸機和預警機在東北亞敏感區域聯合巡航是史無前例的。從韓國與日本的激烈反應程度可以看出，此舉對美國在東亞的兩大盟友震動不小。

另外，這次巡航正趕上美國鷹派國家安全顧問博爾頓到訪，也許未必都是巧合。路透社也有分析認為，華盛頓方面必然會對此發展深感擔憂。