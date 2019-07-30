英國留學生為「作弊」鳴冤 引發議會聽證大動靜

圖片版權 Getty Images Image caption 數以萬計的留學生高聲喊冤，投訴連連，終於促使英國議會開始聽證調查。

眾多英國留學生連年的喊冤，上萬名留學生不惜血本的上訴，移民壓力組織的奔走呼號，終於促使英國議會就一個涉及國際留學生被指英語考試作弊的醜聞進行調查。

英國議會公共賬戶委員會最近開始聽證，調查內政部在處理被指考試作弊的留學生的過程中，是否有瀆職行為或處置不當。內政部高級公務員和負責留學生簽證的官員陸續出席聽證接受質詢。

重大影響

英國議會公共賬戶委員會說，內政部的有關決定給數以萬計的留學生的簽證申請，學習，生活和資金造成了極大的困難，影響重大。

委員會指出，無辜學生被指作弊，內政部對他們的遭遇「缺乏關注」。

內政部指責3萬名國際留學生在英語考試中有作弊行為。英語考試成績達標是這些學生的簽證申請或續簽的必要條件。

圖片版權 Getty Images Image caption 被認定有作弊行為的學生被取消簽證，甚至強行遞解出境。

被指作弊的學生中，已經有約2500人被強制離開英國。另有7200名留學生在接到內政部的警告，如果繼續留在英國將被強行遞解出境後，迫不得已離開英國。

許多留學生被迫訴諸法庭以證明自己的清白。截止到目前，開始上訴程序的12500個案中，已經有3600人勝訴。

英國國家統計局今年5月發表的一份報告得出結論說，部分被指作弊的學生是無辜的，他們被迫離開英國是不公平的。報告批評英國內政部對那些無辜受到醜聞牽連的學生保護不夠。

英國國家統計局的報告質疑內政部用來判定哪些學生考試作弊的證據的質量。

全景曝光

圖片版權 Getty Images Image caption 英國議會公共賬戶委員會說，內政部的有關決定給數以萬計的留學生的簽證申請，學習，生活和資金造成了極大的困難，影響重大。

那麼，英國內政部指稱作弊的證據是什麼？誰提供的證據？

我們要回到2014年BBC電視台播出的一個特別節目。

2014年02月11日，BBC深度調查節目《全景》（Panorama）曝光英國學生簽證制度存在舞弊作假的漏洞。報道稱，在政府批准的考試中心有常規性作弊行為，移民中介公司與考試中心內外勾結，只要你交500英鎊給「移民顧問」，就能保證你通過語言測試，以達到獲得簽證的條件。

BBC暗訪的視頻畫面上，有人偷樑換柱找人代考，甚至有監考老師直接宣讀試題答案，本來需要兩個半小時的考試不到10分鐘就完成了。

剛辭去首相職務的特蕾莎·梅2014年時還是英國內政大臣。調查節目播出後，特蕾莎·梅對BBC表示她感到「震驚」。她說內政部已經採取行動，節目中被曝光的兩所學校已被勒令暫停，並對ETS成績進行複查。

「九成可疑」

圖片版權 Getty Images Image caption 許多留學生被迫訴諸法庭以證明自己的清白。截止到目前，開始上訴程序的12500個案中，已經有3600人勝訴。

ETS是「教育測試服務」（Educational Testing Service）的縮寫，內政部授權這家美國公司組織英國留學生的語言考試。

內政部指定的ETS考試中心一共有90家。BBC全景節目暗訪了其中兩家。

英國內政部要求ETS對2011-2014年間的58459例考試進行複查。ETS複查的結論更是令人震驚。

ETS稱，其全部在英國的考試中，97%都有「可疑」的成分。其中，58%被列為「無效」，39%被列為「有問題」。

英國內政部隨即開始整頓，部分語言學校被關閉，考試中心被吊銷營業執照。

被認定有作弊行為的學生則被取消簽證，甚至強行遞解出境。

數以萬計的留學生高聲喊冤，投訴連連，終於導致了文章開頭描述的一幕。

「缺乏關心」

圖片版權 Getty Images Image caption 剛辭去首相職務的特蕾莎·梅2014年時還是英國內政大臣。調查節目播出後，特蕾莎·梅對BBC表示她感到"震驚"。

在英國議會的聽證會上，內政部被議員批評對一些學生無辜受累陷入的困境「沒有給予足夠的關注」。接受質詢的內政部常務次長路特曼爵士（Sir Philip Rutnam）仍然堅稱留學生語言考試作弊現象是普遍的，被冤枉的學生是少數。

路特曼爵士說，任何認為自己受到了不公正待遇的學生都可以投訴法庭。此話招來聽證委員會議員姆哈穆德（Shabana Mahmood）的嚴辭回應。姆哈穆德說，你知道上法庭要花多少錢嗎？

姆哈穆德稱，這個醜聞損害了英國的國際聲譽。她說：「這不但令人非常擔心，而且內政部的決定和採取的手段給無辜學生造成的影響是令人羞恥的」。

英國移民權益壓力團體「移民之聲」（Migrant Voice）負責人拉馬丹（ Nazek Ramadan）對內政部高級官員接受質詢表示歡迎。拉馬丹希望議會委員會的調查能曝光留學生遭到的粗暴對待。

議會聽證開始後，已經有40位留學生向委員會提交了證詞。

內政部常務次長路特曼爵士向議會公共賬戶委員會保證，內政大臣將會在議會的夏季休會前，就調查發表一份聲明。