圖片版權 Xinhua Image caption 中國空軍的中型後掠翼噴氣式戰略轟炸機轟-6是蘇聯時期授權中國生產的遠程轟炸機圖-16的改進型。

中國與俄羅斯兩國空軍轟炸機和預警機編隊7月23日在東北亞地區實施首次聯合空中戰略巡航，引發美國亞太兩大盟國日本和韓國的軍機攔截事件，韓國軍機甚至還開火示警，氣氛一度異常緊張。

中國國防部發言人事後說，這是年度計劃內的巡航演習，旨在深化中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，提升中俄兩軍戰略協作水平和聯合行動能力。不過，中俄轟炸機在日韓海域聯合巡航被外界普遍視為「前所未有」的新動態，表明中俄嘗試挑戰美國在地區的影響力和二戰、冷戰之後形成的東北亞戰略格局。

BBC防務記者馬庫斯說，俄中結盟是「華盛頓的噩夢」，而俄中遠程軍機在亞太聯合巡航正顯示兩國軍事關係不斷提升。美國蘭德公司的資深政策研究員萊爾·莫里斯說，「這非同尋常，因為此舉顯示了（中俄）兩國空軍的自信，他們認為能夠協調操控這種巡航，該地區幾乎肯定會感到不安。」

圖片版權 AFP Image caption 今年6月中國領導人習近平在莫斯科會見俄羅斯總統普京時稱其為"最好的朋友"。

中俄聯合巡航過後不久，中國7月24日隨即發佈了《新時代的中國國防》白皮書。目前中國擁有世界規模最大的軍隊，國防開支僅次於美國，而且正致力於提升軍隊的智能化作戰能力。

不承認日韓防空識別區

中國的兩架轟-6K轟炸機和俄羅斯的兩架圖-95MS轟炸機沿計劃路線飛過日本海和東海。俄羅斯國防部說，中俄軍機距離獨島以外25公里處飛過。俄羅斯國防部長紹伊古說，俄羅斯不承認日韓的「防空識別區」。

中國國防部表示，中國與俄國轟炸機在東北亞進行首次聯合空中戰略巡航期間，兩國戰機「均沒有進入他國領空」。

俄國國防部聲明說，俄羅斯空軍和中國人民解放軍空軍首次在亞太地區派出遠程飛機聯合空中巡邏，不針對第三方國家。俄羅斯沒有侵犯韓國領空，並指責韓國戰機「穿越俄轟炸機航線」，空中開火是「不安全舉動」。

圖片版權 xinhua Image caption 中國軍隊參加俄羅斯"Vostok-2018"大規模軍演。BBC的防務記者馬庫斯說，俄中結盟是華盛頓的噩夢

韓機對俄機開火示警

7月23日，當兩架中國轟-6K轟炸機，在日本海北方界線附近與3架俄羅斯軍機匯合後南下進入日韓防空識別區時，隨即招致日本和韓國緊急起飛戰機攔截監視。

韓軍稱，俄A-50預警機「侵入獨島領空」，韓國戰機隨後開火示警。韓國還傳召中國和俄羅斯大使提出抗議。日本也召見韓國和俄羅斯大使，抗議兩國軍機「入侵竹島」。

韓國媒體報道說，23日上午5架軍機闖入韓國防空識別區，韓軍緊急出動KF-15和KF-16戰機進行監視和攔截伴飛，並開火示警。韓國軍方表示，韓國空軍戰鬥機對中國轟炸機進行了20多次示警廣播，對俄軍機進行10多次示警廣播，但對方都沒有應答。

中俄轟炸機途徑日本防空識別區，日本航空自衛隊也派出飛機對中俄軍機進行識別監視。事後對韓國和俄羅斯就獨島（日本稱竹島）附近的空中攔截和開火示警提出外交抗議。

中俄聯合在印太挑戰美國

圖片版權 Getty Images Image caption 韓國指俄羅斯的A-50早期預警機兩次侵犯韓國空域

在首爾的韓國世界朝鮮問題研究所的所長安江日認為，中俄戰機「故意」進入有爭議的空域。中俄挑戰美國的兩個主要盟國製造事端，旨在取得對地區的主宰，另外在朝鮮核問題上謀求制約華盛頓。

中俄兩國貿易在2018年增加了25%，超過了1000億美元。今年6月中國領導人習近平在莫斯科會見俄羅斯總統普京時稱其為「最好的朋友」。當時習近平和普京還簽署了關於中俄發展新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明，表示兩國要對世界承擔更大的責任。

在華盛頓的全球台灣研究中心的研究員，常駐台北分析員寇謐將（J. Michael Cole）認為，這次中俄聯合巡航表明兩個合作已經進一步成熟，構成對美國在印度洋-太平洋的同盟關係構成直接挑戰。

對於中俄新時代全面戰略協作伙伴關係，中國官方媒體則多次強調這種新時代的「戰略伙伴」並非「結盟」。

新華社報道說，這是一種旨在共同發展的伙伴關係，中國和俄羅斯完全沒有必要結盟。