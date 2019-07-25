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負責"通俄門"調查的特別檢察官羅伯特·穆勒（Robert Mueller）在周三（July24）在美國國會出席兩場聽證會，外界猜測這代表著自美國總統特朗普上台以來，對他政治生涯威脅最大的紛擾暫告一段落，但兩黨在國會火藥味十足的對峙將持續。

在歷時六小時的直播聽證會中，穆勒罕見地公開談論他在過去兩年的"通俄門"調查。

他重申，調查為就特朗普有否妨礙司法公正得出結論。被問到特朗普有無可能在下台後被起訴時，穆勒給出了肯定回答。同時，穆勒否認特朗普稱調查是"政治獵狐"的指控。

穆勒首次透露，"通俄門"調查團隊在超過一年的時間內多次請求約談總統，並向去律師解釋當面面談對調查的重要性，但最終仍被拒絶。就穆勒的提問，特朗普只提供了書面回答。

面對兩黨議員的連番提問，穆勒多次請他們參考長達448頁的調查報告，不願發表超出報告內容的立場。74歲的他幾度聽不清議員的問題，請對方複述。

在這兩年間，穆勒可謂是華盛頓最神秘的人，他的名字時常被提起，但他鮮少出現在公眾視野中，也只有極少人清楚他在調查過程中的想法。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國各大電視台直播了穆勒聽證會。

議員們的提問大部分圍繞穆勒對總統特朗普的調查，以及為何他稱通俄門調查報告"沒有為總統正名"。然而，比起這些問題，穆勒似乎更想強調現時俄羅斯干預對美國民主造成的威脅。

"在我的職業生涯中，我見證了我們民主社會的許多挑戰。俄羅斯政府干預我們的選舉是其中最嚴重的。為了防止來自俄羅斯和其他外界侵擾，我們還有很多工作要做。"穆勒說。

夾在民主與共和黨的政治鬥爭之間，穆勒在聽證會中多次顯得不自在。此前，他多次表示他不願意成為兩方鬥爭的工具。

此前，民主黨人希望穆勒會提供爆炸性的證言，增加他們彈劾特朗普的籌碼。不過，民主黨人顯然未能如願。白宮稱，穆勒的聽證"讓民主黨人極其尷尬"。而共和黨人本希望聽證會澄清所有針對特朗普的指控，但穆勒亦沒有讓他們得償所願。可以預見的是，兩黨會持續就「通俄門」針鋒相對、各持己見，直至15個月後的2020年大選一決高下。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump I would like to thank the Democrats for holding this morning’s hearing. Now, after 3 hours, Robert Mueller has to subject himself to #ShiftySchiff - an Embarrassment to our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年7月24日

聽證會之後，總統特朗普公開發言、宣示勝利，他稱當日對美國、共和黨人和他本人來說，都是"非常好的一天"，而對民主黨人來說"一無所獲"。