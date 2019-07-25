波音公司釋出警訊 將來可能停產737Max

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波音公司釋出警訊稱，如果737 Max禁止飛行的計劃持續，將來公司可能會停產737 Max。由於該機種陷入了困難，波音公司周三（7月24日）對外報告稱其正承受有史以來最大的季度虧損——約34億美元（合27億英鎊）。

如果對737 Max的全球監管繼續，波音表示將考慮大量減少或停止737 Max的生產。然而，波音公司的總裁丹尼斯•米倫伯格（Dennis Muilenburg）則相信波音將在10月份重新飛行。米倫伯格在電話會議上告訴投資者，「隨著我們對737 Max安全返回服務的持續努力，我們將繼續評估我們的生產計劃。」

「但如果我們對737 Max重新回到空中服務的預期評估發生變化，我們便可能需要考慮進一步削減737 Max的生產或其他選擇，包括暫時不再生產該機型。」

Image caption 資料至2019年3月。

波音Max系列有4款型號，包括Max 7、Max 8、Max 9 和Max 10，它們是波音歷來"賣得最快"的客機型號，2019年3月便已收到4700架訂單。

波音公司的737旗艦機種在3月份全數被禁飛。因為該機型的與埃塞俄比亞航空公司在今年3月墜毀的波音737 Max有關，該次空難造成157人遇難。稍早之前，一架印度尼西亞獅子航空（Lion Air）營運的737 Max 墜毀，有189人喪生。

等待批准

對兩起事故的調查仍在繼續，但波音稱其一直在維修該機種的自動防失速系統軟件，以及美國聯邦航空管理會指出的其他問題。擁有150個國家客戶的波音公司仍在等待監管機構的批准，讓737 Max重新回到空中。米倫伯格表示，波音公司每周都會與737 Max的運營商進行技術通話，而修改後的軟件已經在225次飛行模擬器會議中進行了測試。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年737 Max的生產量從每月52架減少到42架。

他強調說，「對於受這些近期事故影響的家庭和親人來說，這是充滿挑戰的時刻。對於我們敬業的員工來說，他們不知疲倦地工作以實現我們連結、保護、探索世界的使命， 所有人都堅持不懈地關注質量和安全，以最大的誠信來工作。」

「這是波音最大的挑戰，而我們已經承諾會讓公司更加茁壯，改進成為更好的公司。」

成本大增

米倫伯格說，在兩次空安事故發生後，737 Max的生產量從每月52架減少到42架。此外，波音還要付比過去更多的錢向製造商來購買飛機的各個部位，而後者是以量制價。「不得不損及波音的現金流和利潤。」

Image caption 波音Max系列波音歷來"賣得最快"的客機型號。

進一步減少飛機的生產將加劇波音的問題，這可能導致後者完全停止737 Max的生產。 這是該公司自1997年停止生產747天20天之後從未採取的舉措。當時是因為需求超過于飛機供應零件。

米倫伯格承認，737 Max的停飛和生產削減都影響了波音公司的客戶，並可能在未來繼續造成飛機延遲交付。

「我們感謝您的支持，我們將繼續努力贏得並重新獲得您的信任。」 他說。

波音737MAX在中國

埃航空難後，中國民航局已下發通知，要求暫停該國波音737 MAX 8的商業運營。

林智傑2019年3月表示，"（中國在）國內停飛737 MAX 8，是在事故原因尚未查明前，確保航空安全特別是旅客人身安全的一個考量。目前國內波音737 MAX 8總數不到國內客機規模的3%，因而航空公司可以臨時調配其他飛機'頂班'，對旅客出行應當沒有特別大的影響。希望事故原因盡快查明，波音做好飛機的安全性改進，民航局和航空公司各自做好監管和運行，確保旅客出行安全。"

根據波音公司，截至2018年9月，大中華區多間航空公司向波音訂購了300多架波音737 Max型飛機，其中50多架已經交付。