特朗普遭遇惡搞版總統徽章 但他沒看出來

圖片版權 Alex Wong/Getty Images Image caption 特朗普站在惡稿版美國徽章前演說。

試想像，一家美國保守組織成功邀請總統特朗普出席自己的活動，那麼要怎樣歡迎他？在他身後投映一個美國總統徽章大概是個不錯的選擇，但要小心不要出現一個惡搞版的徽章。

美國保守派組織「美國轉折點」（Turning Point USA）日前就犯了這個錯誤。特朗普7月23日出席該機構組織的學生大會，他身後的屏幕上出現了這個「惡搞版」的徽章，引起關注。

「美國轉折點」強調它們並沒有惡意，解釋說徽章是匆忙中從網上下載的，但同時承認這個錯誤「不能接受」，又稱已經裁掉相關責任人。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 你能分辨出哪個是原版總統徽章，哪個是惡搞版嗎？

特朗普當時似乎沒有發現他身後的「總統徽章」與正常徽章不同，仍然正常地發表演講。但目光銳利的《華盛頓郵報》記者發現，那個徽章似乎有點問題。

其中最大的特徵，是徽章正中央的白頭鷹有兩個頭，與原本美國總統徽章的白頭鷹完全不一樣，反而跟俄羅斯國徽上的雙頭鷹有點像。特朗普在競選總統期間，外界指控他得到俄方的協助，特朗普的競選團隊一些成員更因為這些指控成了聯邦調查局的調查對象，但特朗普多次否認這些指控。

除了雙頭鷹，這個惡搞徽章還有許多其他諷刺特朗普的元素。美國總統徽章內白頭鷹左邊抓著代表美國立國初時13個州份的13支箭，右邊抓著代表和平的橄欖枝。但在這個惡搞版徽章上，雙頭鷹左邊抓著一些高爾夫球棒，右邊就抓著一些美元紙幣。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 美國國徽（右一和右三）內白頭鷹左邊抓著代表美國立國初時13個州份的13支箭，右邊抓著代表和平的橄欖枝。但在惡搞版國徽（左一和左三），雙頭鷹左邊抓著一些哥爾夫球棒，右邊就抓著一些美元紙幣。

圖片版權 AFP Image caption 徽章正中央的白頭鷹有兩個頭，與原本美國總統徽章的白頭鷹完全不一樣，反而跟俄羅斯國徽上的雙頭鷹有點像。

特朗普上任後，多次到自己擁有的高爾夫球會渡假。《華盛頓郵報》的數字顯示，截至2018年10月，他當總統後已經到自己擁有的球會打球超過100次。

美國媒體估計，美國政府為了保護特朗普在打球時免受傷害，花了約1.02億美元用作加強保安等措施。

圖片版權 AFP Image caption 座右銘（圖中塗光的一部份）拉丁語 "E pluribus unum"（"合眾為一"）變成西班牙語"45 es un títere"（"45是個傀儡"）。

惡搞徽章中的座右銘也被改過來。正版徽章上的座右銘以拉丁文寫成：「E pluribus unum」，可翻譯為「合眾為一」。

但惡搞版的徽章中的座右銘就變成以西班牙語寫成的「45 es un títere」，可翻譯為「45是個傀儡」。

特朗普是美國第45任總統，他在競選總統期間以「傀儡」形容民主黨候選人希拉里，但強調自己可以獨立行事，不受其他人操控。「我做事情這麼棒的原因，是因為我絶對不是一個傀儡。」