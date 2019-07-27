2019年7月的第三周，英國保守黨黨魁爭奪戰結果是鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）當選，並在隔天正式成為英國新首相。而香港反對《逃犯條例》示威持續發酵，元朗發生無差別襲擊備受關注。

另外，一生因六四鎮壓等事件而成為爭議人物的中國前國務院總理李鵬，7月22日在北京去世。還要持續關注中美貿易戰，BBC中文專訪曾先後擔任日本大藏省國際金融局局長及副相的行天豐雄，談談美日貿易衝突歷史並分析中美貿易戰的前景。

最後，中國游泳名將孫楊在韓國奪金，卻因澳、英選手拒絶與他同台領獎，而使因禁藥指控而受到西方體育界指責的中國運動員，再次成為焦點。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，BBC中文帶你一一回顧。

1.鮑里斯·約翰遜：從記者到首相的新聞人物

Image caption 新首相約翰遜表示，他完全有信心在99天內解決脫歐問題-——在10月31日最後期限之前實現脫歐。

英國保守黨黨魁爭奪戰結果7月23日揭曉。鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）當選保守黨新黨魁，並於周三（7月24日）正式成為英國新首相。上任初始，他立即顯現全力打破僵局的態勢，新內閣解職大半前任特蕾莎·梅（文翠珊）的政府大員，包括前財相哈蒙德和前外相、黨魁競爭對手亨特。新內閣要員幾乎清一色是堅定脫歐派和自由市場派。英國多名資深媒體分析人已表示，從新內閣改組力度之大可以看出約翰遜首相破釜沉舟的決心。

2.「反送中」7.21抗議：抗議者塗鴉中聯辦 元朗白衣人襲市民致45傷

圖片版權 Getty Images Image caption 前記者柳俊江在元朗衝突中受傷

香港的示威抗議最近一個多月已成常態，7月21日的示威後，在市郊的港鐵元朗站有幾百名穿著白衣的人襲擊路人，造成多人受傷。香港警察宣佈已經就事件拘捕最少六人，一部份人被懷疑有黑社會背景，並指控有關當局勾結暴力分子，香港警方否認縱容勾結「黑社會」。另外，BBC中文觀察衝突現場，當防暴警察和抗爭者對峙，氣氛變得凝重而緊張，一個女性的聲音定而持續地從擴音器中傳來，他們是一群香港社會工作者，BBC專訪42歲女社工陳虹秀，帶您了解隔在警盾和"雞蛋"間的柔軟力量。

3.中國前總理天安門鎮壓「強硬派」李鵬去世

圖片版權 Getty Images Image caption 李鵬（左）與八九學運領袖之一王丹（右）握手

中國前國務院總理李鵬於北京時間2019年7月22日23時11分在北京去世，終年91歲。李鵬一生主要因六四鎮壓，三峽大壩和家族成員被指以權謀私等事件而成為爭議人物，2010年6月，香港新世紀出版社擬定出版據信是李鵬的日記。日記詳細記錄了「六四」事件的始末，揭示中共高層的決策機制如何運作，決策層如何達成一致意見等細節。不過，日記最終未能出版。中共總書記趙紫陽秘書鮑彤之子、出版人鮑樸以「版權問題」為由決定停止出版，但外界普遍認為是當局的壓力迫使出版終止。

4.《廣場協議》見證者的忠告：中美打破僵局甚至需要主權讓步

你的器材不支持播放多媒體材料 關於中美之爭：日美貿易戰親歷者行天豐雄的忠告

日本是亞洲少有的和美國有過大規模貿易衝突的國家，而行天豐雄是那段歷史少有的仍然健在的見證者。1980年代，他曾先後擔任日本大藏省國際金融局局長及副相，是《廣場協議》簽署現場的日方官員之一。在東京接受BBC中文採訪時，行天豐雄分析了中美貿易戰的前景。

5.孫楊領獎颱風波：未完的藥檢事件與難辨的對立

圖片版權 Getty Images Image caption 據媒體報道，孫楊（左）曾在領獎台上向拒絶上台的英國泳手斯科特怒吼。

中國游泳名將孫楊在韓國光州進行的世界游泳錦標賽上三天內連奪兩枚金牌，但是澳大利亞泳手馬克·霍頓（Mack Horton，賀頓）與英國泳手鄧肯·斯科特（Duncan Scott，史葛）拒絶與他同台領獎和握手合影的畫面傳遍世界，這名因禁藥指控而受到西方體育界指責的中國運動員再次成為爭議焦點。