圖片版權 Getty Images Image caption 美國德克薩斯州執行死刑的房間。

美國司法部7月25日發出正式命令，12月9日起將連續處決5名聯邦死刑犯，這是美國聯邦政府16年來首度恢復執行死刑，引發人權組織及民主黨的強烈批評。

無獨有偶，斯里蘭卡總統西裏塞納也在6月26日宣佈恢復執行死刑，並新聘兩名「劊子手」處決4名毒犯，而菲律賓總統杜特爾特，也在日前敦促國會恢復死刑，希望以死刑作為對抗毒品的懲罰行動。

章瑩穎案和波士頓爆炸案

美國聯邦政府上次執行死刑是在2003年，至於去年全美共處死25人，都是由各州當局執行。美國司法部長25日發出正式命令，確定將從12月9日起連續處決5名重刑犯，而這也是美國16年來首度重啟「聯邦死刑」命令。

目前美國有62名聯邦死刑犯，包括2013年波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。

司法部長巴爾（William Barr）在聲明中指出，國會已通過立法明確授權死刑懲處，眾參兩院也已表決通過，並由總統簽署。他表示：「司法部維護法治，我們應為受害者及其家屬推進司法系統判處嫌犯的刑罰。 」

圖片版權 Reuters Image caption 司法部長巴爾（William Barr）在聲明中指出，國會已通過立法明確授權死刑懲處，眾參兩院議員也已表決通過，並由總統簽署。

然而，美國內部出現反對聲浪，許多人權組織及民主黨人士發表抗議，使得死刑爭議再次成為焦點。

事實上，中國訪問學者章瑩穎綁架案的判決也與聯邦死刑有關，因為該案件在7月中進入量刑階段，檢方主張被告應被判處死刑。但最後12人陪審團未能就死刑判決達成一致，被告克里斯滕森被判終身監禁。

雖然案件所在的伊利諾伊州已禁止死刑，但由於案件是在聯邦法庭以綁架案審理，因此死刑是最高量刑。

對美國司法有深入研究的台灣律師劉韋廷向BBC中文解釋，美國聯邦與數州的法律都有死刑，按照各自法律執行，彼此並沒有直接關係。不過，聯邦政府在16年後恢復執行死刑，仍可能對各州執行、判決死刑有間接影響。

他解釋，聯邦政府執行死刑後，若當地的犯罪率因此顯著下降，就會影響民眾對死刑的觀感。特別在有死刑法條的州，影響可能更明顯，他對BBC中文說：「陪審團由民眾擔任，他們若看到死刑對遏止犯罪有效，可能就傾向支持死刑。」

至於禁止死刑的州，也可能因為聯邦執行死刑案件，帶動犯罪率下降，社會治安改善，也會讓民眾會希望恢復死刑。

美國聯邦憲法保障各州享有自主權，但是當聯邦憲法或聯邦法律與州憲法或州法律相牴觸時，州憲法和州法律服從聯邦憲法和聯邦法律。

美國死刑情況

你的器材不支持播放多媒體材料 美國執行死刑的五種方法（英語）

目前美國有29州有死刑 1976年美國恢復死刑後，德國執行561次，次數最多；其次是維吉尼亞州的113次， 與奧克拉荷馬州的112次。

加州目前有737名死刑犯，是各州最多，但自1976年以來只執行三名死刑犯。

1998年至2018年間，每年的死刑判決數量下降85％ - 從295人降至43人

支持或反對死刑

根據BBC駐北美記者安東尼·祖爾切（Anthony Zurcher）的分析指出，大部分的美國人仍然傾向支持在某些情況使用死刑，但民意調查顯示美國人大部分反對死刑，主要是擔心司法判決不公平。

Image caption 死刑的存廢在許多國家都是爭議性話題

目前美國死刑大多數都規定使用注射方式執行，當地對於死刑的一大爭議，就是執行死刑的手段，包括注射和電擊法均受到質疑。據報道，中國大陸則是以注射、槍決方式執行，而台灣死刑的執行方式則是槍決死囚。

國際特赦組織（Amnesty International）2019年的報告指出，2018年全球執行死刑的人數下降3分之1，是10年來最低水平。執行死刑人數最多的國家依序為：中國、伊朗、沙烏地阿拉伯、越南以及伊拉克。

國際特赦組織指出，中國執行死刑人數居世界之首，不過由於執行死刑人數被中國列為國家機密，所以實際數量仍不清楚。

另外，截至2018年底止，全球已有106個國家廢除死刑這項刑罰。過去十年來，美洲只有美國執行死刑，大部分南美、歐洲國家已經全面廢除死刑。

死刑存廢在國際間一直存在爭議，支持死刑的人常喊出「亂世用重典」，希望以死刑喝止犯罪，認為「殺人償命，天經地義」，死刑能發揮遏阻犯罪的功能，而且傳統社會「一命償一命」的觀念根深蒂固。

反對死刑的人則認為，法院對重大刑案加害者宣判死刑只是「以暴制暴」，試圖以簡單的暴力制裁手段解決複雜的犯罪心理問題，不能發揮教化和矯正人心的功能。

執行死刑打擊毒品

除了美國聯邦決定恢復死刑，無獨有偶，時隔43年，斯里蘭卡為打擊國內毒品泛濫問題，決定重啟處決死刑犯。斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）6月26日表示，他已簽署四名毒犯的死刑執行令。

斯里蘭卡販運毒品可判死刑，上一次執行死刑是1976年，而目前該國有1299名死刑犯，其中48名是因為毒品罪行被定罪。

席瑞塞納今年1月訪問菲律賓，讚揚菲國總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）打擊非法毒品，並稱他為世界榜樣。

圖片版權 Reuters Image caption 杜特爾特希望國會盡快通過法案恢復死刑，以打擊販毒等惡性犯罪。

同樣了為了打擊毒品，杜特爾特也在7月22日在發表年度國情咨文時說，希望國會盡快通過法案恢復死刑，以打擊販毒等惡性犯罪。

菲律賓1986年廢除死刑，是亞洲首個廢除死刑的國家，但是一年後因為犯罪率增加，出現恢復死刑的聲浪，1994年恢復死刑。2006年6月前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）簽署廢死法案。