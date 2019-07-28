圖片版權 Reuters Image caption 澳大利亞外長佩恩希望外國使團成員尊重澳大利亞的言論自由和和平抗議權利。

香港抗議示威活動已持續7星期，從最初抗議香港政府修訂遣送法例，到要求調查警方是否濫用警力、要求普選和特首林鄭月娥下台。

隨著香港示威抗議行動的持續，大陸和香港之間的對立情緒也在升溫。

在國際層面，澳大利亞外長佩恩（Marise Payne）的一番警告，引起中國駐澳大利亞領事館的回應——中澳官員言辭針鋒相對。

中港留學生

7月24日在澳大利亞昆士蘭大學中，支持反送中示威的香港留學生舉行集會時，與來自中國大陸的留學生發生衝突。

支持香港的示威者高喊「自由香港」，而中國大陸留學生則高唱國歌「義勇軍進行曲」。

期間，有人向大陸留學生喊道：這裏是澳大利亞。

昆士蘭大學其後發表聲明，希望員工和學生「用合法和尊重的態度表達自己的觀點，遵守學校的政策和價值觀。」

中澳官員

7月25日，中國駐布里斯班總領館發表聲明，稱「極少數別有用心的人在澳大利亞昆士蘭大學進行反華分裂活動，引起包括大陸和香港在內的中國留學生的憤慨和抗議。」

中國駐布里斯班總領館還「肯定中國留學生自發的愛國行為，堅決反對任何分裂國家的言行，反對一些人借上述事件製造中國大陸和香港學生的對立，煽動反華情緒。」

對中國領事館官員的講話，澳大利亞外長佩恩周六警告說：不會容忍在澳大利亞的外交官干涉言論自由。

佩恩說，即使涉及有爭議和敏感的問題，言論自由以及和平合法抗議都是在澳大利亞受到保護的權利。「澳大利亞政府希望所有外國外交使團代表都尊重這些權利。」

「如果任何外交官員的行為可能破壞這些權利，包括鼓勵破壞性或者有潛在暴力行為的做法，澳大利亞政府都將會特別關注。」

圖片版權 Reuters Image caption 香港的抗議示威活動已持續數周，從香港島到新界元朗。

中國駐澳大利亞大使館27日對佩恩的講話立即做出回應，在網站上發表聲明說：「我們認為，中國駐布里斯班總領館發言人7月25日有關表態是恰如其分的。任何對該表態的誤讀和過度反應是令人遺憾的，也是不可接受的。」

中澳關係

中國與澳大利亞的關係，曾經有過相當長一段時間的穩定時期。礦產資源豐富的澳大利亞，一直是中國的重要貿易伙伴，曾被認為是與中國經濟互動關係最密切的西方國家之一。

但是最近幾年，澳大利亞與中國之間的關係急劇降溫。2018年6月澳大利亞通過的反外國干預法，被認為是劍指中國。而2018年8月，澳大利亞禁止華為參與5G網絡建設，則進一步影響了兩國關係。

儘管如此，中國在澳大利亞的留學生總數高達24.7萬人，超過其他任何國家在澳大利亞的留學人數。

中國遊客前往澳大利亞旅遊的人數也大幅增加，2018年有近160萬人次。

目前，中國已在澳大利亞開設14家孔子學院 。

就在香港抗議活動在澳大利亞引發香港留學生與大陸留學生立場對立的同時，澳大利亞司法部對13所設有孔子學院的大學展開調查，確保這些大學與中國國家漢辦簽訂的孔子學院協議，符合澳洲的法規。