你的器材不支持播放多媒體材料 「人群驚慌失措，四散奔逃」

美國加州聖何塞以南約50公里的基洛伊小鎮（Kilroy）在慶祝大蒜節期間發生惡性槍擊案，至少3人死亡，15人受傷。

當地警方表示，他們在事發後立刻作出反應，並已擊斃槍手。

不過，負責調查案件的人士懷疑，事發時很可能還有另外一名槍手，而那名槍手很可能在逃。

圖片版權 Google Image caption 基洛伊槍擊案事發地示意圖

6歲的羅密洛（Stephen Romero）據信是第一位受害者。他的母親和外祖母也受傷。羅密洛的父親表示他不敢相信發生了什麼，已經悲痛欲絶。

據美國官方數據顯示，這是美國今年以來第246宗大眾槍擊案。

美國2019年迄今因槍擊死亡人數為8434。

圖片版權 受害者家庭 Image caption 六歲的羅密洛（Stephen Romero）據信是第一位受害者

美國加州州長紐森姆（Gavin Newsom）稱事件「太可怕了」。

美國總統特朗普在得知強手已被擊斃之前，通過推特呼籲事發地民眾「當心安全」。

圖片版權 EPA Image caption 趕到事發當地的救護車

基洛伊大蒜節最早始於1979年。當地盛產大蒜，每年夏天都有大蒜節。