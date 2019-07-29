美國加州小鎮爆惡性槍擊案：3人死15人傷
- 2019年 7月 29日
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美國加州聖何塞以南約50公里的基洛伊小鎮（Kilroy）在慶祝大蒜節期間發生惡性槍擊案，至少3人死亡，15人受傷。
當地警方表示，他們在事發後立刻作出反應，並已擊斃槍手。
不過，負責調查案件的人士懷疑，事發時很可能還有另外一名槍手，而那名槍手很可能在逃。
6歲的羅密洛（Stephen Romero）據信是第一位受害者。他的母親和外祖母也受傷。羅密洛的父親表示他不敢相信發生了什麼，已經悲痛欲絶。
據美國官方數據顯示，這是美國今年以來第246宗大眾槍擊案。
美國2019年迄今因槍擊死亡人數為8434。
美國加州州長紐森姆（Gavin Newsom）稱事件「太可怕了」。
美國總統特朗普在得知強手已被擊斃之前，通過推特呼籲事發地民眾「當心安全」。
基洛伊大蒜節最早始於1979年。當地盛產大蒜，每年夏天都有大蒜節。