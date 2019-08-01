揭秘：英國大學畢業生打入精英行業有多難？

Image caption 今天的英國社會，階層之間的流動更容易了嗎？

不管鮑里斯·約翰遜如何歷盡坎坷實現了自己年輕時的夢想，最終入主唐寧街10號首相府，他的仕途其實從伊頓公學和牛津大學就已經鋪就了。縱觀英國政壇，充滿了英國上流階層精英，鮑里斯·約翰遜的到來，似乎順理成章，他是第20位出自伊頓公學的英國首相。

不過，歷史終於到了21世紀，英國政壇的頂層也發生了變化。在今天約翰遜的政府新內閣中，有3位移民後代，兩名是難民家庭背景，這些大臣的宗教信仰除了傳統的基督教，還有伊斯蘭教、猶太教和印度教。

看起來，英國這個階級森嚴的國家的確發生了不少變化，階層壁壘開始鬆動了？人們在階層之間的上下流動更加容易了？

Image caption BBC紀錄片中的三個年輕人：本，阿曼，埃爾維斯。

3個年輕人的夢想

BBC媒體編輯阿莫·拉詹（Amol Rajan）就這個主題專門做了一個電視紀錄片——在英國，如何才能打入精英階層。

紀錄片追蹤了3個大學畢業的英國年輕人，他們都很聰明、學習努力，充滿朝氣，希望在未來事業中一展宏圖。

黑人小伙子阿曼（Amaan）和埃爾維斯（Elvis）來自貧苦的勞動階層，本（Ben）來自中產階級家庭。阿曼和埃爾維斯都想通過上大學，進入金融界，改變自己和家庭的命運。白人小伙本的理想是進入媒體行業，當一個著名體育記者。

3個人都以優異成績從大學畢業。紀錄片展示了他們在找工作，實現夢想的路上遇到的溝溝坎坎。

Image caption 來自伯明翰的阿曼是他家裏第一個大學生，他的理想是進入金融界。

阿曼的故事

來自伯明翰一個貧民家庭的阿曼是他家中第一個上大學的人，以一級榮譽學位（First ）從諾丁漢大學經濟學系畢業，他還在17歲贏得過跆拳道世界冠軍。他雄心勃勃，努力學習，一心想進入銀行界。但是，一次次申請和面試都無果而終。

在一次培訓項目中，他工作時表現良好，但到了個人闡述和面試階段，他緊張得甚至聽不懂問題，在隔壁屏幕上觀察的主持人阿莫·拉賈說，阿曼的表現簡直令人不忍心再看下去。

在經過了40多次無果的金融工作申請之後，阿曼相信，只有更高的學位才可能找到更好的工作，還是繼續深造吧。他現在倫敦的帝國理工大學讀碩士學位，並繼續申請銀行工作。這位前跆拳道世界冠軍，大學一級榮譽學位獲得者，目前只能通過在麥當勞打工補貼學習期間的生活費。而尚未有正式工作的他，已經欠下將近9萬英鎊的助學金貸款。

Image caption 埃爾維斯想成為一名倫敦金融城裏的交易員。

埃爾維斯想當交易員

黑人小伙子埃爾維斯從小就希望能成為金融交易所的交易員，他的夢想是母親灌輸給他的。他母親在摩根士丹利投資公司當清潔工，每天回家就跟兒子說，在那裏工作有多麼好。

埃爾維斯不辜負母親的期望，也成為家裏第一個上大學的人。他以相當不錯的二等一級榮譽學位（2：1）從伯明翰大學政治經濟系畢業。一心想進入倫敦金融城當交易員的埃爾維斯在第一次工作面試前，這樣說：「我想報答母親的養育之恩，即使想像我會成功，她就很開心了！」

經過了多次面試，同樣因為緊張，不知所措，曾經要求面試者重覆一個問題，被認為缺乏自信，不能在壓力下充分發揮。

不過，埃爾維斯不懈地申請，不斷地尋找面試機會，雖然沒能如願以償地打入倫敦金融城，但最終，在另一個城市的一家銀行找到了工作。他非常興奮地投入了這份白領工作，成為他家的第一個白領。

從容自信的本

來自中產階級家庭的本，父親是律師，母親在媒體工作。他在私立學校畢業後，進入布里斯托大學學習。雖然他的父親希望他也能進入律師行業，但他的理想是當一名體育記者。

因為家裏能支付他畢業後的生活費，本在大學畢業後進入了幾家媒體公司實習，但是沒有薪酬。從BBC紀錄片中我們可以看到，本在面試和工作中，與同事們相處愉快，工作主動，臉上總是充滿自信的微笑。在一個電視台實習期間，他積極利用自己的關係尋找採訪對象，給其上司和同事都留下深刻印象。

毫無疑問，本生活在自己熟悉的環境裏，家庭成長的背景令其從容而自信。現在，雖然還沒有成為他夢想的「著名」體育記者，但是，他已經在倫敦一家電視台找到了工作，至少向實現自己的夢想又邁進了一步。

圖片版權 BBC/Gus Palmer Image caption 本（右）的理想是成為一名成功的體育記者。

僅擁有學位遠遠不夠

父母總是教育孩子，要通過努力學習，考上大學，獲得學位就能夠將來出人頭地。真是這樣嗎？

阿曼和埃爾維斯成為家裏首位進入大學的人，成為家人的驕傲。但是，他們最終能進入精英階層，能出人頭地嗎？我們只能弱弱地說，拭目以待吧。

英國自上世紀60年代以來，大大加強和擴大了高等教育範圍和力度，但是真正通過上大學而進入精英行業的貧窮學生仍然鳳毛麟角。

倫敦政治經濟學院（LSE）的山姆·弗雷德曼（Sam Friedman）曾經與丹尼爾·勞裏森（Daniel Laurison）合著了一本有關當代英國階級分析的專著。弗雷德曼說，今天在英國，階級差距依然很大。一個來自富裕家庭的大學畢業生，只以及格成績畢業，也很可能比拿到一級學位的貧窮學生更容易找到如意的工作，因此起薪也會更高，兩者之間將會有大約7000英鎊的差距。

在尋找工作過程中，一個人的學習成績固然重要，但所謂的「軟實力」——你的家庭背景、個性、舉止言談，甚至口音，都對你是否能成功產生極大的影響。

埃爾維斯在面試失敗後說，「我想，面試者想要招聘的對象是跟他們自己相似的人，是跟他們的客戶相似的人。他們看著我，我跟他們沒有相似之處。」

精英行業HR的潛規則

每個社會都有潛規則——不明說但人人心知肚明的那些規則。

英國精英行業當然也不例外。倫敦一家獵頭公司的蘇希·費根（Suzie Fagan）在談到客戶招聘時說，應招者的簡歷CV固然重要，但客戶要求並不是紙上談兵。她舉了一個例子。「我曾經遇到一個來應聘的女孩，非常聰明能幹，外貌也很大方明麗。但是，她一口嚴重的艾塞克斯口音。我知道，那些招聘公司的HR只要跟她在電話上一聊，就會拒絶她。因為這樣嚴重的口音不適合跟他們的高端客戶打交道。」

她說，他們在向招聘客戶推薦時，會考慮應招者的背景，言談舉止和修養。而所謂「修養」，不是一朝一夕能學來的。這些「軟實力」和潛規則，成為很多貧困學生在找工作時的絆腳石。正如阿曼，雖然能以一級榮譽學位畢業，但在舉止言談方面的拘謹和缺乏自信，使他面試時屢屢碰壁。

缺乏自信和「修養」，缺乏社會關係，無疑使貧困學生進入精英行業難上加難，即使在21世紀的今天。