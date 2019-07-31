美國前駐港總領事：北京應在對港事務上「退一步」

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美國前駐香港總領事唐偉康（Kurt Tong）表示，美國對港政策應持續在《香港政策法》框架內運作，但華盛頓應更積極與香港接觸，不要把香港看作次要議題。同時，他建議北京政府在香港民怨沸騰的情況下，應在對港事務上「退一步」，給予香港更多空間。

唐偉康在30日（周二）的華府智庫研討會建議，中共在對港事務上要冷靜後退，在北京和香港之間創造更多空間。"我知道我作為外國人（提這個建議），中國人會對此有負面反應。但我認為這是正確的建議。"

在唐偉康的演講前數小時，中國外交部發言人華春瑩稱，香港的「暴力活動」是美方「作品」，敦促美國國務卿蓬佩奧「擺正自己的位置」。

作為前美國駐香港最高層級的外交官，唐偉康建議美國及其他外國政府，積極增加與香港的接觸，坦誠直率地發表對港看法，不要輕描淡寫；然而同時，不要因香港是涉及中國的議題，而誇大香港面臨的情況。"不成比例的批評並起不到作用，"唐偉康說。

他認為，就目前而言，如果美國對港政策偏離《美國—香港政策法》的框架是不明智的舉動。《香港政策法》載明，如果香港不再享有足夠自治，美國政府將重新考慮是否給予香港特殊待遇。

BBC提問他是否認為香港仍享有「足夠自治」，唐偉康引述國務院早前報告稱，香港自治仍足夠但在下降（sufficient but declining）。他表示，在足夠和不足夠自治之間劃明顯界線並不明智。「那應是一個主觀判斷（judgement call）。」而劃出紅線將使人們的期待混亂，讓注意力集中在何時過界，而不是積極可行的舉措。

唐偉康從2016年到2019年7月擔任美國駐香港及澳門總領事，在反《逃犯條例》修例運動初期卸任。他轉至私營政治風險諮詢公司工作，由資深外交官史墨客（Hanscom Smith）接替駐港澳總領事的職務。

圖片版權 Getty Images Image caption 唐偉康從2016年到2019年7月擔任美國駐香港及澳門總領事。

唐偉康原定在7月初在華盛頓智庫發表演說，但活動在原定日期前一日遭到延遲，被認為與國務院希望避免影響美中貿易談判有關。根據《金融時報》報導，較早前，唐偉康本計劃就香港自治情況發表對北京政府的嚴厲批評，但被美國國務院要求放低聲浪。

回應BBC相關詢問時，唐偉康稱，智庫演講因要通過國務院的審查與官僚程序而改期，在記者的追問下，他仍然沒有鬆口透露，是否因習特會與貿易談判而延遲舉行。「事情不總按計劃進行，」他回答。

但唐偉康在演講中多次暗示，特朗普政府重視達成交易而非價值觀。他稱，特朗普政府傾向於將美中貿易等首要目標放於優先位置，而把香港等議題列為次要議題。他呼籲，對外政策不應只是關於交易，美國政府應堅持原則性價值觀。「我近來擔心，我們側重指出美國不喜歡的東西，而沒有強調定義『我們是什麼』。」

唐偉康對香港政府的忠告是，重新認識香港人民與香港作為「亞洲國際都市」的個性。他以在香港存在本地、內地、外國資本為例闡述，它們都十分重要且互相吸引。「如果沒有外國資本，內地資本不會流入香港，如果香港失去內地資本，外幣流入香港的興趣也會下降。」

唐偉康認為，中國內地經濟崛起，並不代表香港的經濟地位被取代，反而，這意味著香港的地位越發重要，世界第三大金融中心的地位屹立不倒。超過一半的外國對中國投資，依然通過香港流入，現時有1600家美國企業在香港設有辦事處。"這是由於香港的法律架構，及可靠的司法體制，"唐偉康說。

香港的成功在於它與中國不同，但是中國的一部分。 唐偉康, 美國前駐港澳總領事

「香港的成功在於它與中國不同，但是中國的一部分。」唐偉康以做麵包的比喻稱：「你可能有很多麵糰，即資本，但如果你沒用酵母來讓它膨脹，就無法做成美味的麵包。」 他說，近年來北京與港府似乎忽視了這一讓香港與眾不同的關鍵，同時，他們低估了香港人對一國兩制的焦慮。「如果處理不好（港人的焦慮），很容易造成『同牀異夢』的狀態，」唐偉康警告。

圖片版權 Getty Images Image caption 擔任駐港領事時，唐偉康的言論曾觸發爭議及抗議。

今年初，當時仍是駐港領事的唐偉康在接受香港媒體訪問時說，香港在2018年側重「一國」，令「兩制」無法發揮最大利益。北京對香港施加的壓力，衝擊香港政治生態，可能進一步威脅經濟營商環境。他的言論當時引起爭議，中國外交部駐港特派員公署向美國駐港總領事館提出嚴正交涉，要求美方停止詆譭一國兩制、干預香港事務和中國內政。唐偉康其後拒絶就有關言論致歉。