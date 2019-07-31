圖片版權 PHOEBE FAN Image caption 上周在澳大利亞一所大學內，一場示威變成暴力衝突。

香港的街頭示威已經持續八周，而示威者的焦點也由反對修訂《逃犯條例》發展到反對特區政府及北京政府。

在香港局勢越來越緊張的同時，示威的衝擊力也波及到香港之外，尤其影響到了成千上萬在澳大利亞讀書的中國大陸及香港學生。

上周在昆士蘭（University of Queensland）大學，一些支持北京的示威者現身一個聲援香港示威者的集會，這種緊張氣氛演變為暴力衝突。

數百名示威者面對面對峙，在現場的叫罵聲與肢體對抗中還響起了中國國歌。

在網上視頻中可以看到，有支持中國的示威者搶下並撕毀對方手中的海報，引發雙方推搡，爆發肢體衝突。在場學生記者尼爾森·瓊斯（Nilsson Jones）拍攝了一些畫面紀錄雙方衝突，他表示儘管安保人員迅速到達現場將兩邊分開，但當時大家的情緒依然十分緊張。

「總體來說中國（大陸）學生是挑釁的一方，」他說，並表示大陸學生數量更多。

有參加這些示威的香港學生告訴BBC，他們沒有做過任何可能引發這種結果的舉動。21歲的克里斯蒂·梁（Christy Leung）與22歲的菲比·範（Phoebe Fan）說，他們幫助組織的是一場和平示威，目的是向香港的民主示威者們表達支持。

「我們的目標是向香港示威者表示支持，並表達我們對逃犯條例的反對，」範同學告訴BBC。「我們沒有提獨立或者任何跟這個有關的事情。」

梁同學與範同學二人不願意透露自己的中文全名。

這些香港學生說，他們的示威起初十分順利，但之後被另一方示威者包圍，另一方開始向他們起哄，破壞他們的標語。

圖片版權 PHOEBE FAN Image caption 記錄衝突的視頻在社交媒體上被廣泛傳播。

梁同學說，當時一名男性向她走來，打落了她手中的海報，「一些我的男性朋友過來擋到我面前試圖阻止他，但我感覺他想要打我，他在打鬥中還掐住了其中一個人的脖子。」

當天稍早還有一場由澳大利亞學生組織的示威舉行，這些學生想要聲援香港示威運動，同時批評中國對維吾爾族人的對待方式，但同樣與反對示威者發生激烈對抗。

參與示威的澳大利亞學生德魯·帕夫羅（Drew Pavlou）稱，在衝突中他有牙齒被打碎，並且肋骨現淤青，之後還在網上接到過死亡威脅，不得不在安保人員陪同下上課。

「我很害怕」

範同學和梁同學都表示，她們遭受的騷擾並沒有只停留在校園內。她們的照片被人放在了中國社交媒體網站上，照片旁邊還有威脅性字句。範同學聲稱，有人留言警告她，她會「面臨一些後果」。

圖片版權 PHOEBE FAN Image caption 澳大利亞的大部分示威此前一直比較和平。

她們還有朋友被「人肉」，護照信息、結婚證書及學生卡細節均被放在網上。「不用擔心，他在布里斯班（Brisbane）不會好過了，」微博上這些圖片配文中這樣說。

「我覺得非常不安，更多是害怕，因為我不確定他們會對我做什麼，」範同學說。

圖片版權 PHOEBE FAN Image caption 上周在布里斯班，香港學生組織了多場遊行。

昆士蘭大學沒有直接就範同學的擔憂進行回應，但表示將會調查這些示威，並向學生表示支持。「學校致力於保護言論自由，對暴力及恐嚇零容忍，」一名發言人表示。

另一群示威者怎麼說？

另一群示威者中的帶頭人之一弗蘭克·王（Frank Wang, 中文名不詳）沒有接受BBC的採訪邀請，但他對當地媒體表示，他曾經警告對方，上周三「絶對會發生衝突」。

「今天發生的事情與我們無關，」他上周三向澳大利亞廣播公司（Australian Broadcasting Corporation）表示，「活動是他們組織的，所有事情都是他們造成的……他們想激怒我們。」

已經有人在網上發起請願，要求昆士蘭大學就允許舉行支持民主的示威作出道歉，目前已收集到超過3000個簽名。

社交媒體上有貼文顯示，這種緊張形勢已經蔓延至其他大學，在悉尼的新南威爾士大學（University of New South Wales）同樣有表達民主訴求的信息牆被破壞。而本周二，新西蘭奧克蘭一所大學內也爆發了類似爭斗。

「自發愛國」

共有不到20萬名中國學生在澳大利亞求學，與許多國家情況一樣，他們給當地的學術界帶來了不少收入。

但近年來，澳大利亞越來越多人開始擔心，北京政府給這些中國留學生帶來的影響會有多大。

澳大利亞政府已經開始針對孔子學院進行調查，這種機構是中國政府出資成立的語言文化中心，而澳洲新的法律規定，外國機構必須「公開、守法且透明」。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國留學生是澳大利亞最大的留學生群體。

在昆士蘭衝突爆發之後，中國駐布里斯班總領事徐傑強調，大陸學生的舉動是「自發的愛國行為」。有在澳大利亞的中國分析人士表示，目前尚不清楚這些學生的熱情背後是否有中國當局指引。

「從中國學生展示的愛國主義與自豪感來看，即使沒有政府指示，這種事情今後也會頻繁發生，」澳洲智庫中國事務（China Matters）專家德克·範德克雷（Dirk Van der Kley）表示。

澳大利亞外交部部長佩恩（Marise Payne）針對當前事態回應重申，澳大利亞保護言論自由。

「如果任何外交官員的行為可能破壞這些權利，包括鼓勵破壞性或者有潛在暴力行為的做法，澳大利亞政府都將會特別關注，」她說。

本周三還有另一場抗議預計在昆士蘭大學舉行，示威者指責該校沒能保護校園內的言論自由。該校官員表示，學生的安全是他們的重中之重。示威人士被要求隨身攜帶學生證，並可能會被要求移除面部遮擋物。

範同學告訴BBC，她希望支持中國的學生可以「尊重我們言論自由的權力」。

但她表示，她對自己「在澳洲土地上」遭受的壓力感到憤怒，還擔心她會遭到監視。

「我感到無力，更多是恐懼，」她說。「我仍然需要在這裏讀書，現在他們在監視我。我被困住了……我感覺沒有表達自我的自由。」