鮮為人知的故事：一美國人「鬼城」孤身淘銀22年

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美國西部加利福尼亞山谷中有一個小鎮叫塞羅戈多（Cerro Gordo）。多年前它盛產銀礦，小鎮居民主要以採礦維生，但現在卻成為了一個無人居住的鬼城。

去年7月，鬼城出售，被年輕的企業家安德伍德（Brent Underwood）和比爾（Jon Bier）以140萬美元的價格成交買下。

然而，鬼城裏唯一常駐居民則是一位70歲的老人戴馬雷（Robert Louis Desmarais）。

如今，戴馬雷已經在鬼城住了22年。到底是什麼原因讓他一個人跑到一個山中鬼城一住就是這麼多年呢？

戴馬雷年輕時曾是一名高中教師。他經常在學校放假時到鬼城來尋找銀礦，以實現他的夢想。最後，乾脆決定搬過來在這裏定居下來。

山中隱士

圖片版權 VIVIAN SACKS Image caption 戴馬雷熱衷於尋礦

戴馬雷喜歡這裏的環境，它遠離城市喧囂的人群，只有群山和星星做伴。當然，吸引戴馬雷的還有這裏的銀礦資源。

雖然，當地銀礦已經被開採完畢，荒廢多年。但戴馬雷相信，這裏仍隱藏著銀礦資源。

戴馬雷的太太由於受不了高山反應，無法跟他進山。所以他只能孤身一人住在大山裏，成了真正的山中隱士。

塞羅戈多

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 戴馬雷住的小木屋在海拔2500米以上。

鬼城塞羅戈多曾經鼎盛一時，從這裏開採出的銀礦曾幫助建設過洛杉磯。

戴馬雷堅信這裏仍有未被發現的銀礦沙。這也是讓他這麼多年能留下來的主要動力。

戴馬雷經常手持鑿子和錘子，下到大約250米深的舊礦井中尋找銀礦。

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 鬼城塞羅戈多曾經鼎盛一時。

戴馬雷認為自己在兩個舊礦井中，有可能找到那些仍未被發現的銀礦脈。

到目前為止，戴馬雷只找到了大約相當於一個小推車量的銀子。他把這些銀礦石按體積大小以5美元到20美元不等的價格出售給遊客。

鬼城獨居

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 戴馬雷獨自一人生活在山中。

戴馬雷住的小木屋位於海拔2500米以上。他站在家門口就可以把整個山谷一覽無遺。

如果有遊客到訪，他可以在他們人還沒有進鎮之前就早知道了。

除了尋找銀礦，戴馬雷還幹點啥消磨時光呢？畢竟，一個人獨居山中日子相當不易。

每天，戴馬雷要自己砍柴生火。雖然山上有電，但卻沒有水。

因此，戴馬雷通常會開著卡車到山下的小鎮Keeler去取水。

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 精密的山谷

Keeler曾經是一個火車站。過去，銀礦石就是通過這裏一路運往洛杉磯的。

距離Keeler15英里以外的另外一個孤松小鎮 Lone Pine更繁榮一些。

那裏有一些咖啡館、商店、酒店以及酒吧等。這裏也是戴馬雷獲取供給的主要城鎮。

雖然，戴馬雷一個人在鬼城生活，但如果有遊客來，他非常樂意帶他們轉轉。

他會給遊客講講鬼城的歷史和故事。例如，鬼城塞羅戈多史建於1865年，在鼎盛時期人口曾達到過4500人。

追夢人

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 和新城主在一起

戴馬雷還喜歡帶遊客下礦井。但小鎮的新主人安德伍德和比爾不鼓勵他這樣做，因為畢竟礦井是危險的。

安德伍德和比爾之所以肯花巨資購買這個鬼城，也是跟戴馬雷一樣，認為這裏仍然蘊藏著豐富的銀礦。或許有朝一日會找到未被開發的財富。

安德伍德和比爾表示，過去從小鎮開採出去的礦產至少價值高達5億美元。但他們相信這還只是一半而已。這裏至少仍然儲藏著同樣價值的礦產資源等待著開採。

多年來，鬼城的產權主人像走馬燈似的來去匆匆，他們都夢想發家但又空手而歸。

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 山羊Turtle

唯獨戴馬雷一個人堅定不移地守在這裏，他曾給前任城主守過城。現任城主，安德伍德和比爾也委托他當管理人。

安德伍德和比爾還聽從網友的建議想在這裏種植葡萄，並引進山羊。山羊可以吃掉房屋附近的野草灘，以免山火蔓延到房子附近。

平時沒事，戴馬雷修修窗戶、打打獵。他還幫著撿起那些不自覺的遊客丟下的垃圾等。

圖片版權 BRENT UNDERWOOD Image caption 浩瀚的星空

有人在社交媒體Instagram上留言，感謝戴馬雷這麼多年一直幫助看守鬼城塞羅戈多。還有一位網友說，希望能坐在那裏，仰望星空，在篝火旁聽戴馬雷講故事。

可惜，戴馬雷卻永遠看不到這些留言，因為他沒有電腦和任何電子設備。

用他自己的話說：「我是老一派」，「我就喜歡動物、冒險和仰望美麗的星空。」