圖片版權 Getty Images Image caption 這個由厚重鋼筋水泥建成的指揮部，雖然經納粹拆除毀壞，但仍有相當建築物保留了下來。

隱藏在波蘭北部湖光山色中,有一處濃蔭密布、與世隔絶的龐大建築物, 那裏是第二次世界大戰時期,希特勒建造的秘密指揮部——「狼穴」（the Wolf's Lair）。

希特勒1941-1944年之間，在這個高度防守的指揮部裏共住了850天，然後才撤退到他在柏林的地堡中。

如今，負責管理這個遺址的波蘭斯洛科沃森林區（Srokowo Forest District），有意重新打造「狼穴」，吸引更多的遊客。

林區的發言人塞巴斯蒂安·特拉皮克（Sebastian Trapik）向BBC表示，森林區的管理人員正在「想方設法」保持這一建築物「對歷史真相的尊重和正確對待」。

但是批評人士認為，園區的一些吸引遊客之處，如讓人穿上納粹制服複製當年場景的做法，會把這個歷史遺跡變成醜惡版的「遊樂園」 。

德國當年在這裏建造了堅固地堡、布下了層層設防的地雷區和偽裝，但都未能阻止嘩變的軍官們在1944年7月20日對希特勒發動的一次暗殺行動。

當年的暗殺計劃，也讓如今的遊客們對這個遺址更加著迷。

圖片版權 Getty Images Image caption 墨索里尼和希特勒在炸彈暗殺行動後察看被炸的會議室

在那次暗殺行動中，放置在手提箱中的炸彈，因為會議室中有厚重的巨大橡木桌子， 只讓希特勒受了輕傷。

但是炸彈炸死了四個人，其中三個是軍官，另外還傷及20多人。策劃這一暗殺行動的克勞斯·申克·格拉夫·馮·斯陶芬伯格（Col Claus Schenk Graf von Stauffenberg）和其他參與者，很快被逮捕被處決。

特拉皮克說，現在這個遺址的當務之急，是重新還原爆炸現場，其中包括有真人大小的「模型，讓人看到當時在場的各位象徵性的人物。」

1945年，蘇聯紅軍逼近波蘭時，納粹曾經放置大量的炸藥，希望徹底炸毀數十個地堡和指揮部的其他設備。

歷經幾十年，這個希特勒當年指揮部的廢墟，重新長滿了樹木和青苔。

狼穴 The Wolf's Lair (Wolfsschanze)

圖片版權 Getty Images Image caption 狼穴，1941年，希特勒和墨索里尼（左二）在研究蘇聯紅軍路線圖

希特勒「巴巴羅薩行動」 （Operation Barbarossa）的指揮部。1941年6月22日，納粹入侵蘇聯，300多萬德國軍隊向蘇聯發起攻擊

戰爭期間，希特勒大部分時間（1941年6月至1944年11月）在這裏，當時這裏是東普魯士的一部分

「狼穴」由約200個建築裝置組成，包括兩條飛機跑道和一個火車站，由地雷陣和防空高射炮嚴密保護

在這一指揮部中，希特勒和他的參謀們做出了許多重要決定，其中包括入侵蘇聯，以及針對歐洲猶太人的大屠殺

意大利法西斯獨裁者墨索里尼和其他軸心國領導人到此會見希特勒

這一遺址，佔地250公頃（約2.5平方公里），是波蘭馬蘇裏安湖區的重要創收來源。當地風景秀麗，旅遊業是支柱產業。

目前遺址的管理人員正在改善遊客設施，但是所有努力如果鼓勵了新納粹主義者到此朝拜，則會招致反彈。

現在這裏有新的指示牌、新建了停車場和入口設備，還計劃修建一個酒店和餐館。

新開發的手機應用程式App能為遊客在園區導航，他們也可以觀看介紹納粹指揮部的歷史短片。展覽中的內容還包括某些德軍裝備。

每年這裏大約接納30萬遊客，絶大部分來自波蘭和德國。最低入園費是15波蘭茲羅提（約合4美元）

現在在波蘭，歷史再現很受歡迎，但是讓演員穿上納粹軍服卻比放幾個納粹模型更為引發爭議。

波蘭研究戰爭史的著名歷史學家帕維爾·馬徹維茨教授（Pawel Machcewicz）說，讓演員穿上納粹軍服重現歷史，會是「瘋狂而且無恥」的行為。

他向BBC表示，「戰爭留下的傷疤應該不要再撕開，而且戰爭應該以教訓的方式呈現，給世人一個警告。」

「展覽應該解釋歷史，讓這個地方更有歷史背景，而不是完全被歷史所掩蓋。」

林區發言人特拉皮克說，已經有計劃在今年夏天開始一些歷史重現的表演，將上演「晨曦之門」行動（Operation "Ostra Brama"）。在這次行動中，波蘭軍隊在1944年在維爾紐斯（Vilnius）打敗了德國軍隊。

波蘭的這次勝利並沒有維持太久，很快蘇聯軍隊就向西橫掃，使波蘭陷入共產主義恐怖之中。

圖片版權 Getty Images Image caption 二戰中，盟軍在希特勒放棄「狼穴」之後才發現了這個指揮部

BBC記者吉姆·托德（Jim Todd）寫道:

走訪「狼穴」讓人看到德國戰爭機器內部的恐怖。地面上建造的巨大堡壘，有厚達8厘米的鋼筋混凝土牆，它們因為過於厚重，以至於1945年黨衛隊用了噸量的炸藥，也無法將它們徹底炸毀。

這些地堡有的已經炸翻倒地，有的看上去還完好無損，儘管已經有巨大的裂紋。遊客們可以進入地堡，在其中漫步。來自英國的遊客們可能會發現這裏的安全和健康條件，比正常水平低了不少，難免有些擔心。

告示牌很少見，也沒有多少用英語給出的解釋。

有些地堡中，數木和灌木叢生，有的森林小道上會有鐵棍子橫亘。

在希特勒躲過炸彈暗殺的會議室，只有水泥地板保留完好。站在這個曾經發生過有歷史意義的地點，那種體驗很特別，也很不真實。

「狼穴」中，納粹曾經做出過很多臭名昭著的決定，如對猶太人的大屠殺、對華沙平民的大屠殺等。正是因此，歷史學家帕維爾·馬徹維茨教授認為，在「狼穴」中呈現歷史更為敏感，必須要表現對眾多受害者的尊重。

你的器材不支持播放多媒體材料 無聲檔案影片顯示，二戰期間1942-1943年德國軍隊和蘇聯軍隊在斯大林格勒的激烈戰鬥。

他警告說，千萬不要把這個遺址變成「死而不僵的兒童樂園，變成宣揚納粹德國和希特勒的場所」。

把痛苦的歷史用現代眼光加以呈現，搞不好就會被認為沒有道德、低俗不堪。年輕的遊客們，距離過去那些黑暗的歷史事件更加久遠，因此歷史需要用一種更為真實和為人接受的方法告訴他們。

「狼穴」是個很不同尋常的地方，被波蘭民眾視為美麗的馬蘇裏安風景中的一道傷疤。但招攬遊客的噱頭，卻可能讓波蘭戰爭中所蒙受的痛苦成為笑柄。