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美國總統特朗普1日（周四），連發四條推文宣佈，將從9月1日起，向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅。

特朗普在推文中指，中方多次出爾反爾。數月前中方在簽署貿易協議之前，突然決定重議；中方答應購買大量美國農產品，卻仍然未兌現承諾。「我的朋友習主席說，他將停止向美國銷售芬太尼，這也沒有發生。許多美國人持續因此丟掉性命！」

美國目前已對2500億中國商品加徵25%關稅，此前白宮曾威脅將25%新增關稅加諸於其他3000億中國商品，但在6月底兩國元首會談後，特朗普宣佈暫緩增稅。

此番特朗普再次宣佈加稅，但幅度從25%降至10%。另外，他提前一個月公布加稅意向，有意給予中方時間做出讓步。9月1日的加稅起始日，也是中美下一輪貿易磋商的日期。

道瓊斯指數應聲下跌

外界認為，特朗普意在向中方施加壓力，希望加快談判進程。加稅消息宣佈後，美股道瓊斯指數在五分鐘內應聲下跌200點。

在貿易談判停滯三個月後，7月30、31日中美在上海重啟磋商。此輪談判卻幾無公開成果，其後雙方的官方聲明皆惜字如金。白宮稱，中國確認購買美國農產品的承諾。新華社的報導則指，雙方討論了中方「根據國內需要」增加自美農產品採購，並強調「美方將為採購創造良好條件」。美國多個受貿易戰打擊較嚴重的農業州，是特朗普的票倉與關鍵的選戰搖擺州，這也使農產品大宗交易成為中方談判的重要籌碼之一。

宣佈加稅之餘，特朗普也表示，期待繼續與中國保有積極對話。「我感覺我們兩國的未來是非常光明的。」

中方將如何反應？

華盛頓智庫戰略與國際研究中心的中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）表示，特朗普的推文宣告貿易戰開始新一輪升級。他預期北京將有強烈的反應，而且更多企業重新作出營商安排。

中國觀察家利明璋（Bill Bishop）認為，北京或不會因關稅威脅而輕易讓步。「這與中國的兩大主要要求相悖，而且對首席談判員來說，也是一種羞辱。」

中方談判牽頭人、副總理劉鶴此前曾透露，兩國存在三個主要分歧。中方認為取消關稅是達成協議的必要條件，農產品的採購數額「不應隨意改變」，且文本必須具有平衡性。特朗普推文中以加稅來促使中方盡快採購農產品、達成貿易協議，同時衝擊了中方兩條紅線。

由於兩國出口量有顯著差距，中國無法向同等價值的美國商品施以對等關稅，利明璋預期，中國將以非關稅手段懲罰美國企業與高管。可能的手段包括擴大「可靠實體清單」、增加海關檢查、取消與美國企業的訂單、騷擾美企駐華僱員等。

7月31日的中國外交部新聞發佈會上，被問到特朗普此前對「中方經常出爾反爾」的指責，發言人華春瑩回應：「我只想『呵呵』兩聲。」

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中美誰在蒙受損失？

特朗普近日還在推文中稱，中國因貿易關稅流失數以百萬計的工作職位，經濟處於27年來最糟糕的一年，相較之下，美國經濟蓬勃增長。

然而，曾效力特朗普的白宮前首席經濟顧問科恩（Gary Cohn）近日接受BBC採訪時說，貿易戰對美國經濟的打擊更大，關稅讓美國生產商的成本提高，消減了減稅對經濟的刺激作用。「我認為貿易戰中，每個人都蒙受損失。我們的經濟80%是服務業。服務業如今走勢強勁，你知道為什麼，因為它們沒有被加徵關稅，」科恩說。科恩被認為是特朗普幕僚中的全球主義者，因與主張國家主義的特朗普的經濟理念不合，在2018年3月辭職。

民主黨人怎麼說？

《華爾街日報》報導指，拖慢談判進程似乎是中方的最新策略，認為這有利於中國爭取更有利的協議條款。特朗普則多次表示，中國有意拖慢磋商，是想要與「軟弱的」民主黨人談判。

在剛剛結束的民主黨初選第二輪辯論中，多名民主黨總統參選人反對對華貿易關稅。

眾議員加巴德（Tulsi Gabbard） 表示，若她當選總統，不會保留對華關稅，因特朗普「極其不穩定的」舉措缺乏明確的戰略計劃。前科羅拉多州州長希肯盧珀（John Hickenlooper）持相似觀點，認為貿易戰之下只有輸家，而對華關稅是對美國中產家庭的稅收。

然而，即便不完全認同特朗普的關稅政策，幾乎所有民主黨候選人都擺出對中國強硬的姿態。

印第安納州South Bend市長布蒂吉格（Pete Buttigieg）批評特朗普以關稅為主導的對華貿易政策，他認為，民主黨人要正視中國帶來的更宏觀的挑戰。就連民調領先的前副總統拜登，也不得不修正此前言論，明確表示美國「正在與中國競爭」、「需要對中國強硬」。

民主黨總統參選人的表態昭示著，無論誰贏得2020年總統大選，美中經濟關係都難以風平浪靜。