朝鮮八天內第三次武器試驗 韓國稱「短程導彈」

圖片版權 AFP Image caption 朝鮮于周三發射了兩枚短程彈道導彈。

韓國官員稱，朝鮮再度兩次發射不明短程射彈，這是該國八天內的第三次武器測試。韓國方面稱這是一種新型短程導彈。

射彈於周五（8月2日）凌晨從該國東海岸區域發射，被認為是對韓美兩國計劃於本月進行聯合軍事演習的回應。

與此同時，英國、法國和德國均向朝鮮發出呼籲，要求金正恩政權與美國進行「有意義」的對話。

多國在聯合國安理會進行了閉門會議，之後各國稱，國際社會需要對朝鮮全面實施制裁，直至平壤拆除其核武及彈道導彈項目設施為止。

韓國聯合參謀本部（JCS）稱，當地時間凌晨2時59分（格林尼治標凖時間周四17時59分）和3時23分，兩枚射彈分別從朝鮮咸鏡南道省的永興地區射出，飛入日本海（亦稱東海）。

美國科學家聯合會（Federation of American Scientists）的兼職高級學者安吉特·潘達（Ankit Panda）指，該區域是此前未使用過的發射地點。

「這是金正恩時代除了頻繁在夜間發射之外的又一個特徵：在此前未使用過或很少用到的地點進行發射。」

美國總統特朗普則在白宮發言表示，他並不擔心近期的試射，因為它們都是短程導彈，並且「非常常規」。

兩枚「導彈」

據韓國指，周三，朝鮮發射了兩枚飛行了250公里（155英里）的導彈，高度達到30公里，最後落入日本海。

韓國稱，兩枚導彈與朝鮮過去發射的導彈屬於不同類別。不過在周四，平壤則作出了不一樣的評價，指朝鮮測試的是新的火箭發射系統，但未提供具體細節。

7月25日，朝鮮發射了另外兩枚導彈，其中一枚飛行了約690公里。

這是6月特朗普與朝鮮領導人金正恩在非軍事區進行臨時會面以來的首次試射。當時在朝韓交界的非軍事區，美國總統與朝鮮最高領導人均同意重啟無核化談判。

對韓美軍演的回應

朝鮮最近則再次表達了對韓美進行聯合軍演的不滿，該軍演是作為盟友的美韓兩國每年進行的活動。美韓拒絶取消軍演，不過軍演規模已經大幅縮小。

朝鮮將軍演視作開戰的凖備，並指這是違反特朗普與金正恩去年新加坡會面之後簽署的聯合聲明精神。

你的器材不支持播放多媒體材料 金正恩

平壤曾警告，軍演或會對無核化談判的持續性帶來影響。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在周一表示，他希望談判可以很快重新開始，不過目前未計劃下一次的高峰會面。

未明朗的無核化進程

去年，金正恩曾表示，朝鮮將會停止核試驗，並不再發射洲際彈道導彈。

不過，核活動似乎仍在繼續。衛星圖片顯示，朝鮮的主要核設施在上月有活動，顯示該國可能再次展開將放射性物質轉化為武器原料的程序。

圖片版權 Reuters Image caption 據稱，金正恩在上周視察潛艇設施。

同時，雖然受到嚴厲的經濟制裁，但是平壤仍然表現出發展新武器的能力。

較早前的五月，朝鮮亦曾進行一次類似的短程導彈試射，那是自2017年試射洲際彈道導彈以來的首次同類試射。

上周，朝鮮也展示了一艘新的潛艇，韓國官方認定，該潛艇有能力搭載三枚彈道導彈。