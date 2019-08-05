朝鮮遭「史上最嚴制裁」 金正恩多款豪車哪裏來？

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過去一年多的時間裏，朝鮮領導人金正恩自我解凍，走出國門，多次高調亮相。特朗普習近平，普京文在演，峰會連連。

說金正恩「走」出國門只是形容一下而已。去新加坡首會美國總統特朗普，金正恩是從中國借的飛機飛去的。去越南二會特朗普金正恩坐的是自己的專列，從平壤貫穿中國大江南北直抵河內。去北京見習近平，去符拉迪沃斯托克見普京，金正恩都是專列一路車輪滾滾。

豪華「元首坐騎」

從下榻的賓館到峰會會場的最後一段距離，金正恩則是以車代步。清一色平頭黑衣小伙簇擁在金正恩坐騎兩邊，一路小跑護駕，成了金正恩出席峰會最搶眼的場面之一。

且慢！你注意到金正恩的坐騎了嗎？那個豪華啊！

以往，有看到金正恩從英國豪華轎車勞斯萊斯裏鑽出來。而近來他似乎對德國戴姆勒公司生產的梅賽德斯-奔馳轎車情有獨鍾。

金正恩坐的奔馳可不是普通的奔馳，而是梅賽德斯-奔馳系列中的頂級車——邁巴赫S600衛隊（ Maybach S600 Guard) 和邁巴赫S62。在與特朗普和普京舉行峰會時，金正恩乘坐這些用專機從平壤運來的轎車，奔馳在新加坡、河內和符拉迪沃斯托克的街道上。

這兩款車型都是裝甲防彈車，每輛售價都在160萬美元以，是世界上許多國家領導人的首選坐騎。

金正恩與世界上許多國家領導人的一個不同之處，是他的朝鮮正在受到聯合國的制裁。用特朗普的話說是「史上最嚴厲制裁」。

奢侈品進口明列在聯合國對朝鮮制裁清單上。雖然什麼算是「奢侈品」可能根據個人的財力所見不同，但奔馳豪華車絶對「奢侈」沒商量。

特朗普兩次峰會金正恩，有沒有問一句，金領袖，你的豪華奔馳哪來的？

Image caption 朝鮮領導人金正恩2018年6月在新加坡前往與美國總統特朗普見面的峰會會場。

戴姆勒說別怪我

金正恩坐著豪華奔馳招搖過市，奔馳製造商戴姆勒公司有點坐不住了。戴姆勒公司日前通過美國有線電視網CNN發表聲明，稱不知道金正恩的豪華奔馳是怎麼弄到手的，是誰，又是通過什麼渠道供的貨。

「我們公司與朝鮮已經有15年沒有生意來往，一直嚴格遵循歐盟和美國的制裁禁令。戴姆勒公司實施了全面有效的出口控制機制，防止向朝鮮或它在全世界的任何大使館供貨。」

但是，戴姆勒公司的聲明裏留下這麼一句話：「第三方銷售本公司汽車，特別是二手車，不在本公司的控制和責任範圍內。」

耐人尋味。美國《紐約時報》和華盛頓一家專門研究走私網絡的非營利組織，高級防務研究中心(Center for Advanced Defense Studies CAD) 聯手進行的一項歷時8個月的追蹤調查，或許為戴姆勒公司聲明末尾留下的那句話作了一個有據可查的註解。

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年4月朝鮮領導人金正恩前往與韓國總統文在寅峰會。

瞞天過海

2018年6月14日，兩輛梅賽德斯邁巴赫S600裝甲轎車在荷蘭的鹿特丹港裝船，然後經過海陸空數千公里的旅程，穿越6個國家，最終抵達朝鮮首都平壤。

在平壤，這樣的奔馳豪車的貨主只會是一個人，金正恩。

華盛頓高級防務中心與《紐約時報》的調查追蹤，使用包括航運記錄，船舶航行數據和衛星圖像在內的公開信息，詳細列出了這兩輛奔馳車的行進路線圖。篇幅所限，我這裏簡化一個粗線條：

貨物追蹤記錄顯示，2018年6月，兩輛梅賽德斯轎車在鹿特丹港用集裝箱裝船。集裝箱由中國遠洋海運集團有限公司照管。

集裝箱41天後抵達中國大連，在港口一直停留到8月26日，然後被裝上一艘開往日本大阪的船，在那裏又被送上另一艘船，經3天航行後，於9月30日到達韓國釜山。

離開釜山後的行程最為詭秘。貨船數次更換懸掛國旗和註冊國籍，船隻的自動識別系統曾一度停止發送信號達18天。這是船隻在海上隱形，企圖逃避制裁的常見做法。

船舶交通數據和船運機構高管表示，這艘船載著豪華轎車離開釜山後，曾報告納霍德卡是它的目的地。納霍德卡是毗鄰符拉迪沃斯托克的俄羅斯遠東港口城市。

高級防務中心和《紐約時報》的調查報告沒有肯定地說出轎車的最後下落，但稱最大的可能是轎車被從納霍德卡空運至朝鮮。

圖片版權 Reuters Image caption 去北京見習近平，去符拉迪沃斯托克見普京，金正恩都是專列一路車輪滾滾。

走私網絡

華盛頓高級防務中心的報告稱，它對兩輛豪華奔馳車的追蹤，讓人們窺見了朝鮮經營的縝密的反制裁走私網絡。通過複雜的港口轉運倒手、公海上的秘密航行和掛牌公司代理，「史上最嚴厲的制裁」並沒有能擋住西方高端商品進入朝鮮。

據華盛頓高級防務研究中心的調查，從2015年到2017年，多達90個國家成為朝鮮的奢侈品來源。朝鮮經營的走私網絡和供應鏈貫穿聯合國安理會的一些成員國和美國盟國的領土，其中包括中國、俄羅斯、日本和韓國。

中國國家主席習近平和韓國總統文在寅最近訪問平壤時，金正恩都邀請他們一起乘坐他的梅賽德斯-奔馳轎車。

聯合國發問

你的器材不支持播放多媒體材料 朝鮮曾經是《核不擴散條約》的簽署方。

習近平特朗普，普京文在演可能對金正恩的豪華奔馳視而不見，但聯合國已經注意到了。

聯合國執行對朝鮮制裁的專家組在2019年的年度報告中就指出，平壤出現了梅賽德斯-奔馳和勞斯萊斯豪華轎車。

專家小組說，金正恩在高調的峰會上使用它們，是對聯合國禁止朝鮮進口奢侈品的制裁令的公然蔑視。

聯合國制裁委員會專家小組協調員格里菲斯（Hugh Griffiths）對法新社承認，朝鮮人想要什麼就能弄到什麼，「只要有需要，他們就能弄到最好的東西」。 格里菲斯稱不能讓朝鮮「如此嘲弄禁運」。他稱，「如此明目張膽的在國際場合違規，對執行制裁一點幫助都沒有。」

自從一年前美國總統特朗普與年齡小他一半還多的金正恩在新加坡見面後，聲稱兩人已經「愛上了」。9個月後與金正恩的河內第二次握手雖然不歡而散，似乎並沒有減弱特朗普對金正恩的熱情。今年6月30日特朗普興之所至跨過分割朝鮮半島南北的三八線，踏上朝鮮領土與金正恩第三次握手，連金正恩都連說沒想到會在板門店非軍事區與特朗普上演三相會。

特朗普與金正恩第四次相會？這似乎只是一個時機安排的問題。聯合國制裁小組的專家們是否應該拜託特朗普，下次再見金正恩，能否問一聲：你的豪華奔馳從哪弄來的？