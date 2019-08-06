圖片版權 Getty Images Image caption 英語學習

在全世界各種語言中，英語可以算是當仁不讓的老大。英語是全世界人們學習的第一門外語。

根據英國文化教育協會的估計，在全球範圍內約有15億人學習英語。到2020年，這一數字預期將會增長至20億。

也就是說，學習和使用英語的人數已經遠遠超過英語作為母語的人口。據語言學家大衛·克里斯特爾（David Crystal）估計，全球以英語為母語的人數為4億人。

因此，毫不誇張地說，英語是人們作為第一外語的首選，其「含金量」極高。

世界第一

英語也是統領全球出版業、互聯網、科技、藝術、金融、體育、政治以及海外旅行的第一語言。

那麼，要想熟練掌握這門語言有沒有什麼竅門呢？

美國英語語言專家本傑明·德雷爾（Benjamin Dreyer）表示，英語是最沒有規則的一種語言。這意味著，英語並不好學。

但這一特點並沒有阻止全世界人民學習英語的熱情。

除了4億英語為母語的人外，另外還有7、8億人英語的熟練和使用程度僅次於他們的母語，因為英語是這些國家的官方語言之一，例如印度、尼日利亞和新加坡等。

最後還有那些散落在全球各地，孜孜不倦把英語當作第一外語努力學習的人們。

圖片版權 Getty Images Image caption 英語是一種不斷演變和靈活的語言。

英文寫作

這裏，讓我們暫且把發音和英語口語放置一旁，專門來看看如何能提高和改善你的書面英語寫作能力。

德雷爾是美國出版社蘭登書屋（Random House）文案總編。他平時的工作就是審閲英文稿件。可以說他是英語書面語言方面的絶對專家了。

憑借20多年的工作經驗，德雷爾知道怎樣才能讓英語書寫達到清晰簡練。

英語有一個突出特點，自身在發展過程中不斷演變和吸收外來詞匯，使它更多樣化。但有一利必有一弊，這也使現代人更難讀懂莎士比亞的作品。

而相對於英語，法語和西班牙語中則有專人負責語言的演變，統一語法規範等。但英語卻沒有，這也增加了它的學習難度和靈活性。

圖片版權 Getty Images Image caption 英語交流要讓人能聽得懂。

德雷爾表示，雖然英語中已很難定義什麼是「正確的」或者「標凖的」英語，但還是有一些非正式的共識。遵循這些規律有助於你的英語表達和交流。

尤其是，在比較專業場合的英語交流，能夠書寫流暢、清晰和正確的英語至關重要。

圖片版權 Getty Images Image caption 提高英文寫作大有竅門

以下是德雷爾總結的幾大技巧，幫你搞定英語。

首先，最基本的一點是不要犯拼寫錯誤，而且要特別注意同音但不同意的字（homophones）。

練習一：去掉一些副詞會立刻提升你的英文寫作

在書寫英語時不要使用諸如像：非常（very）、寧願（rather）、真的（really）、相當（quite）、只是（ just）、事實上（ in fact,）、實際上（actually）這些詞。

德雷爾說，大多數人都會在書寫時使用這些詞。但如果你能嘗試一個星期不用這些詞，那你的寫作水平會立馬能提升20%。

圖片版權 Gabe Dreyer Image caption 語言大師德雷爾

練習二：打破某些「不成文的規定」

德雷爾認為，在英語世界長大的人，由於平時的耳聞目染，都知道英語中有一些所謂不成文的規定：例如，不要用「和」（and）、「但是」（ but）這樣的詞作為一句話的開始。

然而，德雷爾認為這樣的規定並沒有什麼道理。他說, 用這些字打頭並不一定是最佳句式，但不等於不正確。

不僅如此，他還鼓勵人們不要害怕以介詞來結尾，雖然在某些情況下，以介詞作為一個句子的結尾未必效果都好，但並沒有錯。

同樣，你也可以大膽地把動詞不定式分開，例如，英語中就有「to boldly go」這樣的說法。

圖片版權 Getty Images Image caption 抄寫別人範文對提高英文寫作大有裨益

練習三：模仿和死記硬背

德雷爾給那些想提高自己英文寫作水平人的另外一個建議是：模仿和死記硬背。

他說，這一做法很有效。他建議人們找到一篇自己喜歡和欣賞的範文。然後，逐字逐句的抄寫。你可以用筆手抄，也可以用電腦敲出來。

通過謄抄別人的文字，你會驚奇的發現你能夠學習人家文章的韻律、選詞用字以及標點符號的運用等等。

這一切都會通過你的手指，深刻印在你的大腦中。你可以學到許多東西。

「這真是一種既容易又美好的學習優秀範文的方法，」德雷爾說。

圖片版權 Getty Images Image caption 不要完全依賴網上拼寫和語法助手。

英文拼寫和語法軟件

用電腦打英文的讀者都知道，網上的英文拼寫和語法助手可以幫助你糾正一些英文拼寫和語法錯誤。同時，在你記不清單詞拼寫時給你提個醒。

但問題是，這種網上助手並不完全可靠。其中的一個原因是它缺乏靈活性。

因為有時，作者希望打破一些陳規，讓自己的文字和句子更富有創意，但語法助手卻告訴你語法有誤。

即使是電腦拼寫檢查（spellcheck）也不完全可靠，特別是遇到同音字時。因此不能完全依賴電腦，比如英文中的reign 和rain就是同音字，但意思卻完全不同。

這一點，以漢語為母語的人可能理解起來再容易不過了。

最後，祝所有學習英語的人好運，因為要想學精學好這門語言絶非容易。