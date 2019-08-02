貿易戰硝煙彌漫 中國讚特朗普香港「騷亂」言論

圖片版權 Getty Images Image caption 中國港澳辦發言人7月29日首次舉行記者會警告說：有外國勢力圖謀搞亂香港，把香港變成中國的"麻煩"。

中美之間因為貿易戰爭端和香港抗議已經唇槍舌劍了相當長的一段時間。

周五（8月2日）中國外交部發言人華春瑩罕見地對美國總統特朗普的講話表示認同。

華春瑩說：「我覺得這一次特朗普總統至少有兩句話說得是對的。第一，香港目前進行的是一種騷亂、暴動；第二，香港是中國的一部分。」

中國外交部發言人的這番讚揚特朗普的講話，與之前對美國國務卿有關香港的言論截然不同。

7月30日，華春瑩曾對美國國務卿蓬佩奧表態「香港抗議是合理的」提出批評，並指稱，香港的抗議行動「畢竟也算是美方的一個『作品』」。

特朗普怎麼說？

特朗普星期四(8月1日)在被記者問到香港發生的抗議風潮時回答說：「香港可能正在發生事情，因為你看看發生的事情，騷亂（riots）持續了很長時間。」

「我不知道中國的態度是什麼，有人說，他們到了某一刻會想要制止這個狀況。但那是香港和中國之間的事情，因為香港是中國的一部分，他們必須自己解決。他們不需要別人的建議。」

在香港問題上，特朗普一直沒有發表過任何支持香港抗議者的言論。

6月，當香港抗議行動剛剛開始時，特朗普曾表示看到那麼大規模的抗議示威「很難過」（sad）。

7月22日，當他又被問及香港抗議行動時，他說正在跟習近平處理價值數億的關稅問題，而習近平「允許抗議搞了相當一段長的時間，而且相對來說是非暴力的。」

他說：對香港抗議，「中國如果想阻止，本來是可以阻止的。雖然我自己沒有涉及，但是我認為習主席的做法還是很負責任的(acted responsibly)。」

圖片版權 Getty Images Image caption 北京時間周五凌晨美國總統特朗普通過推特表示，要向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅。圖為今年5月特朗普在白宮會見美國農民與農場主代表，表達對他們的支持。

美國對香港立場

特朗普總統在香港抗議問題上的態度，與美國國會不同，也不同於國務卿蓬佩奧。

因此，特朗普有關香港是中國的一部分，「騷亂」是中國和香港之間的事情的講話一公布，美國有媒體立刻評論說，「他採取了與中國一樣的說法」。

那麼與中國不一樣的說法，又是什麼呢？

根據美國國會1992年通過的《美國-香港政策法》，美國在1997年7月1日香港主權移交回中國後，將香港與中國大陸區別對待，使香港在貿易、人員來往、貨幣等很多方面所享受的地位，都不同於中國大陸。

根據這一政策法， 「支持民主化是美國外交政策的基本原則。因此，這一原則自然適用於美國對香港政策。」

「香港人民的人權對美國極為重要，而且與美國在香港的利益直接相關。香港主權成功移交必須保證人權。而且人權同樣也是香港繼續經濟繁榮的基礎。」

《美國-香港政策法》還規定，美國在1997年7月1日之前、之日和之後，「都發揮積極作用維護香港的信心和繁榮；美國應該尋求與香港建立和擴大在經濟、貿易、金融、貨幣、航空、航運、通訊、旅遊、文化、體育以及其他恰當領域直接的雙邊關係和協議。」

香港6月爆發抗議行動之後，美國國會共和、民主兩黨議員再次推出《香港人權與民主法》。這部法案要求美國政府每年認證香港的自治狀態，從而決定是否維持香港所享有的特殊待遇。

圖片版權 Reuters Image caption 今年6月的G20大阪峰會上，特朗普與中國主席習近平一致同意，重啟貿易談判。

中美貿易戰

外界觀察人士普遍認為， 美國總統特朗普在香港問題上採取的不干預立場，與目前越來越擴大的美中貿易戰有直接關係。

今年6月，特朗普在接受美國《時代》雜誌採訪時就曾表示：「我要讓抗議者自己表達意見。我有我們自己跟中國的爭論，我覺得應該會成功處理，但是我會讓中國和抗議人士自己解決問題。」

而幾天前，美國《華爾街日報》也曾報道說，特朗普政府向官員發出指示，要求他們對香港反政府抗議活動的回應保持克制，因為擔心任何支持示威者的公開聲明都會破壞美國旨在與中國達成貿易協議的努力。