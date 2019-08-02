2019年7月的最後一周及8月的開始，美國總統特朗普宣佈，將從9月1日起向價值3000億美元的中國商品加徵10%關稅，中國商務部回應稱將採取反制措施 。

另外，中國突然宣佈8月1日起停止發放台灣自由行通行證，預計赴台旅客將減少70萬人。也要持續關心香港的示威抗議，7月28日上環發生嚴重警民衝突後，警察拘捕多人，之後決定以暴動罪控告44人。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者關注。如果你錯過了，BBC中文帶你一一回顧。

1. 特朗普宣佈對3000億中國商品徵稅 中國將反制

圖片版權 Getty Images

美國總統特朗普8月1日通過推文宣佈，9月1日起將向價值3000億美元的中國商品，加徵10%關稅。推文中指，中方多次「出爾反爾」。數月前中方在簽署貿易協議之前，突然決定重議；中方答應購買大量美國農產品，卻仍然未兌現承諾。中國也對此作出回應，目前人在泰國曼谷出席東盟外長會的中國外長王毅稱，加徵關稅絶對不是解決經貿摩擦的正確方式，而商務部回應稱將採取反制措施。

2. 中國暫停赴台自由行對台灣觀光及政治的衝擊

圖片版權 Getty Images Image caption 逛夜市是到台灣旅遊的必備行程之一。

台灣將在半年後舉行總統選舉，過去中國都會在大選前限縮赴台觀光人數，但今年卻罕見突然宣佈停止發放台灣自由行通行證，預計赴台旅客會減少70萬人。蔡英文批評把觀光客當政治工具會使台灣人反感，並稱該決策是中國在戰略上的錯誤。國台辦發言人馬曉光表示，民進黨當局不斷推進「台獨」活動，不斷煽動對大陸敵意，挑動兩岸對立，嚴重破壞了大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。

3. 香港抗議：上環衝突後44人被控暴動罪

圖片版權 Getty Images Image caption 香港市民拿著標語，到法院大樓外聲援被控「暴動」的人。

香港上環7月28日發生嚴重警民衝突後，警察拘捕了49人，之後決定以暴動罪控告其中44人，7月31日首次提訊。而就在中國解放軍建軍92週年（8月1日）之際，駐港部隊司令員陳道祥首次就香港抗議發表言論，強烈譴責示威者的暴力行為。其表態被廣泛看作是對香港警察的支持，也引發外界對駐港部隊派兵鎮壓示威者可能性的猜測。

4. 中美俄新大三角戰略：西方警惕俄國打中國牌

圖片版權 Xinhua Image caption 1972年尼克松訪華產生了深遠的影響，拉攏中國對付蘇聯，形成了所謂的中美蘇「大三角」戰略關係

6月初，中俄簽署了關於兩國發展新時代全面戰略協作伙伴關係的聯合聲明，表示要一道對世界承擔更大責任。中國領導人習近平在莫斯科與俄羅斯總統普京會談，稱其為「最好的朋友」。7月23日，中俄戰略轟炸機聯合在東北亞空中戰略巡航，引發美國亞太兩個盟國日本和韓國的警惕。中俄轟炸機聯合巡航這個"前所未有"的新動態被普遍認為是中俄嘗試挑戰美國在地區的影響力，打破二戰、冷戰之後形成的東北亞戰略格局。