從難民兒童到總統：東歐首位女總統的傳奇一生

圖片版權 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 童年時期的瓦伊拉

故事的主人公叫瓦伊拉·維凱-弗賴貝加（港澳譯作維拉·薇契-斐柏嘉Vaira Vike-Freiberga ）。

後來她成為第六任垃脫維亞總統，也是拉脫維亞第一任女總統和東歐第一位女元首。

她出生在1937年12月1日。1944年，拉脫維亞遭到納粹德國和蘇聯紅軍入侵。為了躲避這場戰亂，瓦伊拉父母決定逃離拉脫維亞，年幼的她一夜之間變成了一個小難民。

父母帶她一路西行，先是逃到德國，然後輾轉到法國統治下的摩洛哥，最後逃到加拿大，流亡生活持續了50多年。

等她在1998年再回到拉脫維亞時，已經步入花甲之年。8個月後，她成為了拉脫維亞的首位女總統。

永遠是拉脫維亞人

圖片版權 Getty Images Image caption 德國入侵拉脫維拉

瓦伊拉還記得蘇聯紅軍開進家鄉的那一幕。那時，她只有6歲。當她看到蘇聯紅軍的紅旗和拳頭時，只覺得他們很「神氣」。不諳世事的她也舉起自己的小拳頭，大聲歡呼。

但這一切卻讓一旁的母親傷心流淚，她對瓦伊拉說：「孩子，不要這樣。今天是拉脫維亞最悲傷的一天。」

她的母親還告訴她，永遠不要忘記自己是拉脫維亞人。

流離逃亡

圖片版權 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 在德國的難民營中

瓦伊拉和父母在1945年新年的夜晚登上了一艘運輸艦。船上既有士兵，也載有軍備物資。當然，也可以搭載一定數量的平民，這些人都是不惜一切代價想逃離共產黨國家。

運輸艦還面臨魚雷的威脅，如果遭到魚雷襲擊，後果不堪設想，很可能葬身大海。

瓦伊拉和父母跟一些逃離拉脫維亞的人站在甲板上，高唱著拉脫維亞的國歌，就這樣離開了祖國。

他們全家先住在德國的難民營中。難民營的條件極差。瓦伊拉10個月大的妹妹患肺炎，得不到及時醫治死亡。

但一年後，瓦伊拉的母親又生下了一名男孩。

與此同時，和瓦伊拉母親同在一個房間的一位只有18歲的年輕女子也產下一名女嬰。但她根本不想要這個孩子。因為這名女子之前遭到俄羅斯士兵的輪姦，孩子則是輪姦的結果。

這一事件也給瓦伊拉年幼的心靈罩上了陰影。

瓦伊拉記得每次當護士抱著孩子到年輕女子的身邊時，這位母親都會把頭轉向牆壁而哭泣。她拒絶講話，也不想給孩子起名字。

更巧的是，護士給這名女嬰起的名字和瓦伊拉死去的妹妹是同一名字，叫瑪拉（Mara）。

這讓瓦伊拉心理很不是滋味。這個小瑪拉剛剛出生，但卻被母親拋棄，因為沒人想要她。而她招人疼愛的小妹妹卻死了。這也讓瓦伊拉認識到人生的殘酷與不公。

童婚驚嚇

圖片版權 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 11歲的瓦伊拉在摩洛哥

瓦伊拉11歲那年，他們全家不得不又上路了，這次全家前往的是摩洛哥的卡薩布蘭卡。

他們的落腳點是一個臨時的小村落，他們當時乘坐的卡車抵達那裏時已經是深更半夜。卡車把他們撂在那裏就不管了。

「這裏簡直就是一個迷你世界。這裏既有法國人，也有其他外國人：西班牙人、意大利人以及從中國上海過來的俄羅斯人，」瓦伊拉對BBC說。

瓦伊拉爸爸的一名阿拉伯同事說，可以讓瓦伊拉嫁人了。

瓦伊拉記得，那段時間爸爸回家經常說，這位阿拉伯同事願意出15000法郎的嫁妝，還有幾頭牛和驢做陪嫁。然後還不停的往上加價。儘管瓦伊拉的父親一再解釋，她還是個孩子，需要上學。

對此，瓦伊拉父親的這位同事則表示，上學沒問題。他們可以讓瓦伊拉去上學。

雖然，瓦伊拉的父母只是當玩笑說說而已，但還是把瓦伊拉嚇了一跳。

移居加拿大

圖片版權 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 瓦伊拉被多倫多大學錄取。

那之後不久，瓦伊拉全家移居到加拿大。

16歲那年，瓦伊拉在銀行找到了一份工作。晚上她則去夜校上學。後來，瓦伊拉被多倫多大學錄取。

在那裏，她還巧遇後來成為她丈夫的伊曼茨·弗賴貝格斯（Imants Freibergs）。他也是一名拉脫維亞流亡者。

瓦伊拉在大學主修心理學，並在1965年獲得了博士學位。

作為一名攻讀心理學的女生，瓦伊拉感受到了性別歧視。

有一次，一名教授在研討會上表示，女博士生真是可惜了，因為她們最終要結婚、生孩子。因此是浪費，還不如把她們的名額讓給男生。

瓦伊拉說，包括她在內的幾名在場女性永遠不會忘記這名教授所說的話。

瓦伊拉表示，她們這些女生決心讓這位有性別歧視傾向的教授看看，女生也能成功，而且還要比男生更強。

後來，瓦伊拉在蒙特利爾大學任教33年。她精通5種語言，還寫了10本書。

回歸拉脫維亞

圖片版權 VAIRA VIKE-FREIBERGA Image caption 回到拉脫維拉前，瓦伊拉在加拿大任教多年。

1998年，已經年滿60歲的瓦伊拉決定退休。

一天晚上，她突然接到了拉脫維亞總理打來的一個電話，讓她擔任一個新研究所的負責人。

因為總理想啟用一位熟知多種語言，並且理解西方思維的拉脫維亞僑民。當然，此人也要精通拉脫維亞本國文化。

瓦伊拉似乎是再合適不過的人選了。

但瓦伊拉回到拉脫維亞後不久，就身不由己的加入了總統競選角逐。

為了參加總統競選，瓦伊拉放棄了加拿大國籍。回到拉脫維亞8個月後，瓦伊拉就成為了該國歷史上首位女總統。

瓦伊拉的支持率一度曾達到了85%。

用瓦伊拉自己的話說，她對賺錢不感興趣。她只想把工作做好。

但拉脫維亞的一些報紙試圖尋找抨擊她的借口。他們稱瓦伊拉是個敗家子，過慣了西方奢侈生活等等。

瓦伊拉說，「這些純屬是捏造」。

出色外交家

圖片版權 AFP Image caption 再次連任總統

2004年，她在拉脫維亞加入北約組織和歐盟方面發揮了重要作用。

瓦伊拉外交出色，執政強硬。有人甚至把她稱為「鐵娘子」。

2004年，瓦伊拉曾到訪過中國，並重視對華政策，以及中國在國際事務中扮演的角色。

圖片版權 Getty Images Image caption 與美國前總統小布什在一起。

瓦伊拉表示，做女性有其優勢。比如，有一年在伊斯坦布爾的一次北約峰會上，由於瓦伊拉穿著高跟鞋，還要走石子路。於是，時任美國總統的布什挽著瓦伊拉，兩人邊走邊聊。

期間，瓦伊拉向布什表達了擴大北約的重要性，而且表明了拉脫維亞參加北約的決心等。

與此同時，瓦伊拉也利用這個良機盡量為拉脫維亞做宣傳。

瓦伊拉連任兩屆總統，2007年才結束了其總統生涯，那時她已將近70歲。

卸任後，她與他人一起聯合創辦了馬德里俱樂部 (Club de Madrid)。該組織是一個國際非營利機構，總部設在西班牙馬德里，旨在推進民主和國際社會改變。

她特別關注女性權益問題。年輕時的性別歧視經歷讓她念念不忘。

但瓦伊拉知道，爭取男女性別平等的運動遠沒有結束，仍然任重而道遠。