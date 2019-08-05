圖片版權 Reuters Image caption 人民幣對美元匯率11年來首度跌破7.0心理大關

中國人民幣對美元匯率跌破7.0心理大關不久，美國總統特朗普發推特，指稱中國操縱匯率。人民幣對美元匯率自2008年以來首次跌破7.0大關。

特朗普在推文中對美國聯邦儲備委員會喊話說：「中國讓他們的貨幣貶值到歷史低點。這叫『操縱匯率』。聯邦儲備委員會你們聽見嗎？這是嚴重違規，必將最終讓中國（實力）更加削弱」。

自從特朗普宣佈將對幾乎全部中國對美出口產品徵收關稅的決定之後，美中貿易戰戰火重燃。

中國政府方面8月2日表示將對美國宣佈的對中國輸美3000億美元商品徵收關稅10%的決定作出反擊。

特朗普推文是否意味著美國政府將定義中國為匯率操縱國，還有待觀察。一旦美國將某個國家定義為匯率操縱國，將可以依法實施嚴厲制裁。

此前，特朗普曾經多次威脅將把中國定義為匯率操縱國，但是迄今為止還沒有兌現威脅。

圖片版權 Trump Twitter Image caption 特朗普推文

「匯率操縱國」定義

「匯率操縱國」的概念來自美國財政部，其背後有3條認定標準：

該經濟體與美國貿易順差超過200億美元；

該經濟體經常賬戶順差佔GDP比重至少為3%；

持續干預外匯市場，推動其貨幣價格往一個方向發展。

如果一個經濟體同時滿足3條標準，即會被美國認為是匯率操縱國。一旦認定為匯率操縱國，則美國將啟動談判並可能出台報復性措施。而如果只滿足其中兩條標準，美國會把這一經濟體納入匯率政策監測名單。

目前，中國、印度、日本、德國、韓國和瑞士將繼續留在監測名單中，美國將對這些國家進行額外的審查。

美國財政部曾在1988年將台灣和韓國列為匯率操縱國。中國最近一次被美國列入匯率操縱國發生在1994年。

人民幣破七

長期以來，人民幣兌美元匯率存在「保七」的心理關口。

2008年次貸危機時，人民幣大幅升值，匯率從7.8一路下跌到6.8。中國央行為了穩定人民幣匯率，盯住美元，使人民幣匯率穩定在6.8-6.89。2016年，人民幣面臨貶值壓力，美元兌人民幣中間價一度達6.96，中國央行動用大量外匯使匯率停在7元大關之前。

此後，市場對「保七」形成心理預期，認為央行會動用政策手段使匯率穩定低於這個數字。因為一旦突破這個關口，可能導致投資者對人民幣未來貶值的預期進一步放大，使外資加速撤離，屆時穩定匯率的難度將大大增加。

今年6月，中國人民銀行行長易綱稱，中國有能力應對中美貿易戰惡化對匯率的挑戰，人民幣匯率的某個具體數字並不一定特別重要。這句話被廣泛解讀為央行已不再把「保七」作為底線。

周一人民幣「破七」之後，央行相關負責人也出面淡化「破七」的意義。該負責人稱，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被衝破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

不過去年底，央行調查統計司原司長盛松成撰文稱，人民幣匯率「七」是重要的心理關口，「破七」對人們心理預期的衝擊非常大，匯率跌破關鍵關口會引發大面積止損性的交易，人為地「製造」匯率貶值，導致匯率超調。因為做外匯的人都在看，也在看中央銀行的決心，一看原來可以不「保七」，那就去做空，本來不做空的現在也做空了，本來做多的現在也不做多了。到7就止住了？止不住的，7.1，7.2，7.3都會來的。