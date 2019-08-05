印度廢除「一國兩制」：喀什米爾人最大擔憂——移民潮

圖片版權 Getty Images Image caption 印度向喀什米爾大量增兵，當地局勢極度緊張

持民族主義立場的印度執政人民黨推動修改憲法，取消印控喀什米爾的高度自治。消息一出，四下嘩然。不少分析人士指出，此舉將遭遇強勁反彈，並有可能導致大規模騷亂與衝突。

夾在印度、巴基斯坦和中國之間，並由三國實際控制的喀什米爾，地方雖小，戰略意義重大。印度和巴基斯坦自脫離英帝國獨立和分治以來，已經兩次（1947，1965）因喀什米爾主權爭議而兵戎相見。中國和印度也在1962年短暫的邊界戰爭中，在阿克塞欽發生過衝突。

爭議條例是印度憲法第370條，賦予以穆斯林人口佔大多數的喀什米爾高度自治權——除國防和外交之外，幾乎完全自治。喀什米爾有自己的國旗、憲法，甚至貨幣。

Image caption 喀什米爾地圖

喀什米爾自治溯源

喀什米爾長期處於分裂狀態，分處印度、巴基斯坦和中國三方的實際控制下。

1947年印度和巴基斯坦分別先後從英國獨立。由於喀什米爾為穆斯林多數地區，因此原本希望併入巴基斯坦。

不過，最初希望能獲得獨立的喀什米爾印度裔王子，在獲得印度援手擊敗入侵巴基斯坦部落武裝之後，決定加入印度聯邦並享受「高度自治」。

然而，以穆斯林為多數的喀什米爾民間則繼續有脫離印度的力量推動獨立。

印度與巴基斯坦為控制喀什米爾已經爆發過兩次戰爭。特別是在雙方都擁有核武器的今天，喀什米爾繼續被形容為亞洲的一大火藥桶。

圖片版權 Getty Images Image caption 印控喀什米爾長期騷亂不斷

喀什米爾擔心印度移民潮

喀什米爾對印度來說是個長期頭痛問題。穆斯林地區經濟狀況不好，人口貧困、失業率極高，騷亂不斷，軍警與示威者「巷戰」幾乎成為常態。

與此同時，印巴兩國在喀什米爾實際控制線一帶也都布有重兵，近年來也多次發生小規模衝突。

有分析稱，其實當地人對印度修憲取消自治最大的擔心是大量印度移民會藉機湧入，並徹底改變喀什米爾穆斯林人口為主體的現實。

現行憲法保障中，高度自治的很大一部分是允許喀什米爾限制只有永久居民才有權房地產買賣。

圖片版權 Getty Images Image caption 印控喀什米爾原首席部長穆夫提（Mehbooba Mufti ）等一眾政要被印度軍隊軟禁

「單方廢棄承諾」

BBC前印度特派員維特海德（Andrew Whitehead）指出，人民黨政府此舉等於單方廢棄了一個當年印度對喀什米爾人作出的承諾。

他說：「這是1950年代以來，喀什米爾地位的最大改變」。

多方批評人士指出，莫迪政府此舉肯定會在國內印度民族主義力量方面得到巨大支持，但是也為已經長期紛亂不斷的喀什米爾播下更多患亂的種子。

截至發稿時間，印度向當地增兵的消息還在不斷傳來。

包括前任印控喀什米爾首席部長等多名當地政界人士均被印度軍方軟禁。