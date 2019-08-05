圖片版權 Reuters Image caption 艾爾帕索居民在槍殺案後參加反仇恨遊行，互相安慰。

8月3日及4日，美國在13小時內接連發生兩起大規模槍擊事件，造成共31人死亡。

第一宗槍擊案發生在德克薩斯州靠近墨西哥邊境的艾爾帕索（El Paso），槍手在當地的沃爾瑪商場開火，導致22人死亡、24人受傷。發生在俄亥俄州代頓（Dayton）的第二宗槍擊案則造成9人身亡、27人受傷。

誰是槍手？動機是什麼？

德州槍擊案的槍手是21歲白人男子克魯修斯（Patrick Crusius）。他從家鄉達拉斯駕車了約九小時到事發的艾爾帕索，艾爾帕索位於美墨邊境，68萬居民當中大部分是拉美裔。

在周六上午10點39分，手持半自動步槍的克魯修斯在拉美裔經常光顧的購物商場開槍。死者從2歲到82歲不等，其中至少有6名墨西哥公民。警察在六分鐘後到達現場並將克魯修斯制服，他已被以謀殺罪起訴。

一則在槍擊前發表在極右網絡論壇8chan上的種族主義自白，被認為是出自克魯修斯的手筆。作者形容，德州正經歷「拉美裔的入侵」，他還表達了對在新西蘭基督山清真寺槍殺51人的槍手的支持。這兩宗槍擊案都被認為是受白人國家主義思想所鼓動。白人國家主義尋求維護白人國家與身份認同的「純潔性」，與白人優越主義略有不同。

第二宗槍擊案發生在周日的凌晨時分，24歲的槍手貝特斯（Connor Betts）在代頓當地一家受歡迎的酒吧內發起襲擊。他手持半自動步槍，還攜有大量額外彈藥，車上還放著另一支槍械。槍手動機目前仍不明，9名死者中包括了槍手的妹妹。

兩名槍手行兇的槍支都是通過合法渠道購買的。目前並未有跡象表明他們有精神疾病史。

這與以往的大規模槍擊案有何不同？

BBC中文駐美記者 馮兆音

美國對大規模槍擊案絲毫不陌生。今年迄今為止，美國已發生了255宗大規模槍擊案。國內外許多人都在問：這次會不一樣嗎？會促使美國實行槍支改革嗎？

以往的槍擊案中，槍手的動機多元，有因青少年對社會不滿、槍手受精神疾病困擾、因工作或家庭爭端而起殺機等原因。

而在剛發生的艾爾帕索槍擊案中，種種跡象表明，槍手的動機涉及白人國家主義，企圖捍衛美國的「白人特質」。類似的針對特定族裔或群體的無差別槍擊案，屬於國內恐怖主義的範疇。

當族裔關係、移民、槍支管制和反恐議題互相交纏，沒有政治人物有足夠的政治資本坐視不理。但目前兩黨分別掌控白宮與參眾議院的分野狀況意味著，任何的立法都需要兩黨的妥協。總統特朗普此前暗示，希望將槍支購買的背景審查與移民改革捆綁起來，但估計民主黨人不會輕易讓步。

你的器材不支持播放多媒體材料 事發現場的室外監控畫面顯示，聽到槍聲的路人驚慌躲避。

各方反應

一名艾爾帕索居民在接受BBC採訪時說：「我從未因身為拉美裔而恐怖，不過如今我很害怕。」

民主黨人指責，總統特朗普針對拉美裔非法移民的言論，引致了針對拉美裔的仇恨犯罪。

正在競選總統的德州前眾議員奧洛克（Beto O'Rourke）受訪時說，特朗普是一個種族主義者，並且在鼓動美國產生更多的種族歧視情緒。奧洛克本人是艾爾帕索居民。總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）表示，特朗普製造了「讓暴力的極端分子猖狂」的環境。

Image caption 在艾爾帕索，民眾參與悼念槍殺案死者的活動

也有多個共和黨人譴責槍手對拉美裔的仇視。曾經競選總統的德克薩斯州參議員克魯茲（Ted Cruz）控訴，槍手的行為涉及」白人種族主義和恐怖主義「。克魯茲本人是古巴裔。

白宮則批評民主黨人將槍擊案政治化。

5日（周一），總統特朗普就這槍擊案發表講話，譴責「種族歧視、仇恨與白人優越主義」。他呼籲就槍支購買者的精神健康審查作出改革、對大規模槍擊案兇手施以死刑，並且在槍支法律上謀求更廣泛的跨黨派合作。

「心理疾病與仇恨按下了扳機，而非槍支本身，」特朗普說，仇恨在美國沒有立足之地。而對國會主張的槍支管制法案，他並未表達支持。他還批評互聯網及「令人髮指的」電腦遊戲鼓吹暴力。

較早前，特朗普發表推文表示，槍支購買的背景審查應與移民政策改革捆綁。但在全國講話中，他並未提及背景審查。

BBC北美事務記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）指出，特朗普呼籲設立相關法規，但未提出給出清晰而具體的立法方向。

美聯社三月進行的民意調查顯示，67%美國人支持收緊美國的槍支法律，22%認為相關法規應該維持現狀，而10%認為槍支法律應該更為寬鬆。