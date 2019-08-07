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近日，中國允許人民幣跌破7元兌1美元，美國將中國列為「匯率操縱國」回擊。

中國人民銀行副行長陳雨露6日表示，美國財政部把中國列為匯率操縱國是完全錯誤的，並不符合美國自身制定的匯率操縱標凖。新華社的報導則指，美國此舉「邏輯荒謬」，盡顯「霸凌本色」。

中國人民銀行的多番表態，強調匯率貶值是由於經濟形勢變化與市場波動，表示匯率有升有降是常態，嘗試淡化「破7」對市場的衝擊。

美股道瓊斯指數5日急挫超過700點，是2019年以來表現最差的一日。但可能是受中國人民銀行上述表態的影響，道指6日穩步回升。亞洲市場在當日則多以小幅下跌收市。

美國媒體彭博社的評論作者史密斯（Noah Smith）在推特上指出，2001與2006年，中國曾操縱匯率，當時美國沒有將中國標籤為匯率操縱國。到了2019年，中國現狀並不符合匯率操縱國定義，美國卻加上了這一標籤。

華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS） 的資深研究員西格爾（Stephanie Segal）表示，特朗普決定加徵關稅來增加談判籌碼，但此舉刺激中國讓貨幣貶值，在市場的運作之下，可能反而給北京更多談判優勢來迫使美國讓步。

白宮鷹派得勢，特朗普牢牢掌握決策權

總統特朗普則繼續在推特上敲打中國，並強調美國經濟穩健，不受貿易戰影響。他指，中國的大量資本正流向美國，而他將保衛美國農民。

《華盛頓郵報》報導，在對華貿易政策上，特朗普大權在握，堅持己見。5日，他在推特上指責中國操縱貨幣後六小時，財政部就發表了相關的官方聲明。

報導指出，白宮經濟幕僚團隊正在縮小，商務部長羅斯（Wilbur Ross）在對華政策上的參與度不如以往，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）的多位高級幕僚在過去幾個月中陸續離開白宮。

而被認為是對華關稅設計師的白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）依然十分有影響力，他的觀點常與姆努欽與白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）相左。《紐約時報》此前報導，關於向剩餘3000億美元中國商品徵收10%關稅，在白宮幕僚中，只有納瓦羅支持特朗普，包括貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）在內的其他談判高官皆反對這一決定。

圖片版權 AFP Image caption 納瓦羅（左二）在對華貿易問題上的影響力，或許比萊特希澤（右一）和姆努欽（右二）更大。

納瓦羅在4日接受立場親保守派的福克斯電視台採訪時，指出中國貿易的「七宗罪」，包括盜竊知識產權、強制技術轉讓、竊取商業機密、傾銷、國企補貼、芬太尼、貨幣操縱。他表示，中國要停止這些不公平的舉動，兩國才能貿易休戰。

庫德洛在6日對記者透露，特朗普對談判進展緩慢感到失望，暗示主張加稅和標籤「匯率操縱國」舉措的是總統本人。「總統認為，美國保持誠意磋商，不幸的是，他認為上海談判沒有取得緊張，所以他採取行動。」

「匯率操縱國」靴子落地，中美「脫下手套」

BBC中文駐美記者 馮兆音

還是總統候選人時，特朗普就曾說，作為總統他會將中國標籤為「匯率操縱國」。類似威脅在美國總統大選期間是老生常談，2012年與奧巴馬對壘的共和黨人羅姆尼也曾揚言，入主白宮的第一日就會認定中國是匯率操縱國。這也是正在參選總統的民主黨人桑德斯的長期主張。 然而，真正踐行這一舉措的美國總統，近25年來只有特朗普一人。

匯率操縱標籤的實際即時影響有限，並沒有高額罰單伴隨。

但背後的無形影響巨大，華盛頓威脅提高關稅、譴責中國操縱匯率，必被北京解讀為挑釁，迫使中國作出回應。兩國祭出人民幣破7、匯率操縱標籤等超出關稅的招數，顯示中美皆預期這場貿易戰將曠日持久，並且，兩國爭端將遠超出貿易領域。

如同英文用語「手套脫下來了（the gloves are off ），」拳擊手脫下緩衝的拳套，凖備激烈開打。