俄羅斯示威：坐在警察防線前的俄版「天安門少女」奧爾加·米希克

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在俄羅斯的防暴警察面前，一位少女身穿防彈背心席地而坐。

她拿起放在腿上的俄羅憲法，在全副武裝的警察面前開始出聲誦讀。他們的另一面是一群呼籲莫斯科選舉公開透明的示威者，這次示威中有多人受傷。

這張照片幾分鐘內便在網絡上瘋傳，而17歲的奧爾加·米希克（Olga Misik）也成為了這場俄羅斯民主運動的象徵。一些人將她的照片與1989年北京天安門廣場上阻擋坦克前進的「坦克人」相提並論。

「俄羅斯現在的形勢極其不穩定，」奧爾加對BBC說。

「當局明顯很害怕需要用國內不同地區的武裝力量追趕和平示威者。而且在我看來，人民的心態也已經發生改變。」

圖片版權 Getty Images Image caption 「坦克人」：1989年6月5日，一名北京市民隻身阻擋坦克前進的照片震驚了世界，也成為「六四」事件的一個標誌。

近來有多位參加9月莫斯科市議會（杜馬）選舉的獨立候選人被取消資格（disqualification），引發莫斯科周末連續發生示威。

聽命於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的莫斯科當局聲稱，這些反對派參選人未能收集到註冊所需的足夠多的真實簽名。

奧爾加說，她的示威不僅針對即將到來的多場選舉，而且更是為了反映當局與後蘇聯憲法的漸行漸遠，這部憲法尊重俄羅斯人民的各項權利。

奧爾加希望今年9月可以進入莫斯科州立大學就讀，專攻新聞專業，她說自己並沒有特定支持的政黨。

「我是指為了我自己，為了人民。我對納瓦爾尼（Alexei Navalny）和其他反對派領導人的態度中立，但我支持他們想要做的事情。」

圖片版權 Vera Oleinikova Image caption 參加示威後，奧爾加被扣押12個小時。

養老金示威

奧爾加·米希克在莫斯科市郊出生，並在那里長大。她在家裏排行第二，從小熱愛閲讀，尤其喜歡讀刻畫反烏托邦及威權政權作家的著作，比如喬治·奧威爾（George Orwell）和阿道司.赫胥黎（Aldous Huxley）。

她在學校成績優異，科科全優，並關心時事。但去年秋天起，她對政治的興趣劇增。

那時她16歲，俄羅斯政府當時提議，將提高退休年齡，女性由55歲提高到60歲，男性則由60歲提高到65歲。她在社交媒體上看到許多反對這一提議的示威，而她也受到啟發加入其中。

「雖然我自己並不是快要退休，但我看到其中有不公正的地方存在，」奧爾加說。「我對那些政客很生氣，因為普京總統自己曾經承諾不會提高退休年齡，但2018年10月他卻簽字把這個以法律形式規定下來。」

選擇立場

今年7月27日，為反對當局禁止反對派活動人士參加市議會選舉，奧爾加加入成千上萬名群眾，在莫斯科參加了一場沒有被批准的示威。在集會前夕，有數名知名反對派領袖被拘捕。

她盤腿坐下，身後是配有盾牌、警棍及頭盔的防暴警察，拿出一本俄羅斯1993年憲法，開始誦讀。

「我讀了四個章節，」她說。「有一條談到了和平示威的權利，有一條說每個人都可以參加選舉，有言論自由權，人民的意志與權力是這個國家最重要的事物。」

社交媒體上，她在示威中的圖片已被分享成千上萬次。

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誦讀完畢後，奧爾加離開了現場，但在去地鐵站的路上被捕。

7月27日集會及之後，共有1千多人被捕，奧爾加也是其中之一。過去三個月中她已被拘捕四次，她說自己每次都在和平示威。

她表示，警方雖然沒有虐待她，但在她聲稱不適後拒絶讓她就醫。被捕12個小時候，她被釋放，可能因參與非法示威而面臨2萬盧布（305美元）罰款。

「我是那批例外的人」

奧爾加說，她不是一個典型的俄羅斯年輕女性。

「俄羅斯有政治動機的年輕女性並不多，除非是真正想學新聞的人。我是那批例外的人，不屬於普遍情況。」

奧爾加並不害怕在政治上的坦率會給她帶來傷害，但由於未滿18歲，她仍需要父母的支持，這讓她有些擔心。已經有社會服務工作人員找到她父母，討論她參與示威的問題。奧爾加說，雖然這讓她的父母有些緊張，但不會停止她繼續參加示威與集會。

她說，記錄與見證她祖國的政治版圖是她的未來。