中美貿易戰：北京華盛頓雙雙釋放持久戰信號

圖片版權 EPA Image caption 美國總統特朗普繼續以推特形式第一時間傳遞信號。他指控中國"害我們好苦"

繼日前人民幣對美元匯率跌破7.0心理大關後不久，華盛頓隨即定義北京為"匯率操縱國"，美中貿易戰戰端再起。原本G20後留給國際市場的一線希望頃刻灰飛煙滅，全球股市應聲下跌；金價和國債等避險資產則一路飆升。

儘管分析各方對人民幣破七意義仁者見仁、智者見智，但多數認同一點，那就是北京和華盛頓的決策者都已做好長期貿易戰凖備。

美國的信號

美國總統特朗普繼續選擇以推特形式第一時間傳遞信號。他首先推文指控中國"害我們好苦"（they were killing us）。

在全球股市、油價應聲下跌，金價和國債價上升之後，面對批評的他再度迅速發帖批評美聯儲應該更快、更大幅地降低基率，刺激經濟。他甚至指責說，美聯儲對美國的威脅"比中國還要大"。

圖片版權 Donald Trump Image caption 特朗普推文說：「又有三國降息。我們的問題不是中國——我們更強大，資金流向美國，而中國在失去成千上萬的企業，他們貨幣四面受敵，我們的問題是美聯儲……」

他推文道："我們的問題是，美聯儲過於……高傲而不願承認緊縮過早，力度過大（而且被我說凖了！）"

另外在白宮外草坪上會見記者時，他也不耐煩地表示，股市下跌不是大問題。

"按照我原先的預計市場反應應該更大"，他說。"最終（美國）股市會飛升很高很高，因為中國（貿易）就像一個鐵錨套住了我們"。

美國大型投資銀行高盛（Goldman Sachs）正式修改評估，認為2020大選之前美中達成貿易協議的機率已經很小。

中國的信號

北京方面雖然沒有官方高調發言，但是一連串實際動作也釋放了做好持久戰的凖備信號。

其一、匯率市場未出現人民幣一瀉千里現象，似乎表示破七隻是某種有凖備的試探動作，而並不代表北京已經決意讓人民幣貶值和"武器化"。

另外，北京方面也通過中國稀土行業協會的一份官網新聞稿釋放信號，顯示出了貨幣匯率之外，稀土仍然是一張可打的牌。

中國稀土行業協會8月7日刊登在官網的新聞稿稱，要"堅定依靠科技創新，持續推進供給側結構性改革，更好服務內需，進一步擴大國內市場。維護中國稀土在全球的戰略地位。"

新聞稿一齣，立即被路透社等一些國際媒體認為是中國再度暗示可能動用稀土武器的信號。

國際市場反應

更多全球市場跡象則顯示，全球大型金融企業和投資人也普遍判斷貿易會走持久戰的路數，因而開始有步驟地大幅展開資本避險操作——即開始減持風險較高的如股票等資產，轉而增持相對低風險的國債、黃金等傳統避險資產。

英國斯巴達資本證券公司首席市場經濟師卡蒂奧（Peter Cardillo）告訴BBC說，投資人開始為貿易戰而感到恐慌了，"因為持久的貿易戰必將影響經濟增長"。

他說："眼下一切都是因為有恐慌因素，人們開始囤積黃金，這是為避險求全。"來自北京和華盛頓的最新信號顯示，即使九月美中貿易官員能如期恢復談判，兩邊也均已做好持久戰凖備。2020美國大選前達成任何貿易協議的可能性已經不大。