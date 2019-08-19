5G致癌？網絡技術引發健康擔憂的真偽明辨

我的同事凱露進到辦公室，啪的一聲，把一張紙拍在辦公桌上，「看看，多可怕，真的假的呀？」

凱露拿來的是一張塞進她家信箱裏的傳單。傳單標題赫然：「警惕5G： 5G是軍事等級的微波戰爭」。

「5G致癌」

傳單稱，有「獨立的研究顯示，長期接受射頻輻射與可能導致的健康危害的病症包括癌症，腫瘤，基因損害，細胞功能破壞…」

乖乖！手裏拿的哪是5G手機，分明是索命散呀！傳單上列舉的相對輕微的病症，如果真是與5G有關，也夠你難受的，「憂鬱，焦慮，頭痛，流鼻血…」

傳單的落款是「Facebook/阻止5G英國」。上臉書上一看，好家伙，「阻止5G法國／德國…」。不管實際組織有多少人，社交媒體上顯得聲勢浩大，泛歐洲化。

圖片版權 Getty Images Image caption 高頻電波傳送的距離則更短，因而5G網絡覆蓋需要修建更為密集的信號發射塔台。但也正是由於需要更多的發射塔／桿， 每一個產生的輻射強度反而低於4G。

訴諸法庭

如果說，在英國有人撒傳單製造輿論號召公眾抵制5G技術的話，大西洋彼岸的美國，有人已經拿起了法律武器阻止5G，而且初戰告捷。

美國加州的灣區（Bay Area）以高科技密集產業著稱，但就在灣區的米爾谷市（Mill Valley），地方議會以擔心居民的健康安全為由，日前通過了一項緊急法案，要禁止在住宅區樹立5G無線通信塔。

約有14000人口的米爾谷市，當地市議會最近收到145份反對5G的意見書，議會投票以29 : 1通過反對修建小型無線5G基地台的議案。

米爾谷居民投書反對的理由，與「阻止5G英國」傳單上說的差不多，也是認為電磁波輻射會影響健康，導致疲勞、頭痛、焦慮、記憶障礙，甚至增加患癌症風險以及引發心臟病。

圖片版權 Reuters Image caption 華為則稱，美國等是害怕在新的5G市場上競爭不過華為，以國家安全為由欲將華為堵在西方5G市場之外。

安全隱患

中國華為挺進西方市場受到的全方位的封堵圍剿，其潛在的安全隱患，是一個主要理由。

這個安全隱患，是國家安全。華為則稱，美國等是害怕在新的5G市場上競爭不過華為，以國家安全為由欲將華為堵在西方5G市場之外。

5G技術也引發了老百姓的安全擔憂。這個安全，則是個人身體健康的安全。

在美國，已經有擔心認為，如果地方居民以法律手段阻止修建5G發射塔，恐怕將影響 5G 在美國推展的步伐。

「阻止5G英國」的傳單上沒有列出它所稱的「獨立研究」是誰做的，但有一點信息是凖確的，5G正在走進英國家庭，2019年年底前，16個主要英國城市將實現5G覆蓋。

Image caption 要澄清圍繞5G的健康擔憂，還需要知道電磁頻譜中的游離輻射與非游離輻射的區分。

5G有何不同

哪麼，「5G危害健康」是無稽之談還是不可掉以輕心？5G有害健康證據何在？

要回答這個問題，首先要澄清有關5G的一些基本概念。

5G網絡與它的前輩4G，3G，2G等蜂窩技術（既移動通訊技術）一樣，靠電磁頻譜中的無線電波把信號從發射塔台或電桿傳送到你的手機上。

與4G相比， 5G的頻率更高，使得更多的裝置可以聯網，網速也更快。

高頻電波傳送的距離則更短，因而5G網絡覆蓋需要修建更為密集的信號發射塔台。但也正是由於需要更多的發射塔／桿， 每一個產生的輻射強度反而低於4G。

圖片版權 Thinkstock Image caption 汽車排放的尾氣，飲酒，吃加工肉製品等，在世界衛生組織的「健康危險」排行上都遠遠高於射頻輻射。

游離與非游離

要澄清圍繞5G的健康擔憂，還需要知道電磁頻譜中的游離輻射(Ionising radiation)與非游離輻射(Non-ionising radiation)的區分。

我們使用的手機以及家裏的Wi-Fi發出的射頻信號，在電磁頻譜上都處於「非游離輻射」範圍，用英國物理學家和癌症研究員格里姆斯（David Grimes）的話解釋，「它們的能量不足以分解DNA，造成癌變的破壞。」

處於電磁頻譜上高端區的游離輻射，它能把電子從基本分子中分離出來，進一步侵害DNA，導致腫瘤和癌症，所以這類輻射被稱為是有害輻射。

太陽光中的紫外線就屬於有害輻射，可以導致皮膚癌。

你去醫院做X光檢查，醫生都要躲到旁邊一個有特殊保護材料的小房間裏遙控拍片子，就是因為X射線也屬於游離輻射。此外比如伽馬射線也是有害輻射。

格里姆斯說，人們擔心輻射影響健康是可以理解的，「但非常重要的一點是，人們應該知道，無線電波的能量遠遠低於我們每天都要接觸的能見光亮」。

換句話說，如果你擔心使用5G手機會影響健康的話，那就整天呆在黑屋子裏好了。

圖片版權 Getty Images Image caption 肉要吃，酒要喝，車要坐，門要出，日子還是要過的。5G手機？如果買得起，還是要用的。

世衛怎麼說

世界衛生組織在2014年得出結論說：「沒有證據顯示使用手機會對健康造成有害影響」。

但是，世界衛生組織和國際癌症研究機構（IARC）把射頻輻射（手機發出的信號屬於射頻輻射）列入「可能致癌」（ possibly carcinogenic）的範圍。

「5G致癌」論者於是大聲疾呼，世界衛生組織和國際癌症權威機構都說了，5G會讓你患癌！

但是，世衛和國際癌症研究機構把射頻輻射列入「可能致癌」的範疇的理由，聲討5G的人卻沒有提。

世界衛生組織和IARC把射頻輻射列入「可能致癌」的範疇是因為「接受射頻輻射會導致人類患癌症的證據不能確定」。

換句普通人的大白話，並沒有肯定的證據把二者聯繫起來，但也不能完全排除其可能性，所以只能說「可能」。

列為「可能會導致癌症」（2B 類）的物質種類繁多，你吃泡菜，嚼口香糖（含食品添加劑二氧化鈦），都「可能致癌」。

汽車排放的尾氣，飲酒，吃加工肉製品等，在世界衛生組織的「健康危險」排行上都遠遠高於射頻輻射。

肉要吃，酒要喝，車要坐，門要出，日子還是要過的。5G手機？如果買得起，還是要用的。