台北台灣大學校門外的一條熙攘的地下通道裏，近日湧現無數鵝黃布條與五彩便利貼，上面寫滿聲援香港「反送中」運動與罷工抗議的字句。

已有台北市議員申請將地下道命名為「連儂牆」，以紀念早年東歐民運和中國改革初期的「民主牆」，以及香港「雨傘革命」時期的「連儂牆」，向千里外的香港傳遞台灣人對民主與自由的聲援。

Image caption 台北台灣大學門外地下通道如今變成聲援香港抗議的連儂牆

「連儂牆」（Lennon Wall）一詞可溯源到1980年代的捷克民運。當時，捷克青年在英國搖滾巨星約翰·連儂（又譯 列儂）遇刺後，開始在布拉格某處牆上張貼主張民主與自由的文宣，因而得名。連儂生前高調反對越戰和強權，被年輕人視為追求民主與自由的偶像。

香港的連儂牆最早出現於2014年的「雨傘革命」期間，其實就是抗議者粘貼標語訊息的民主牆。本次香港「反送中」活動，連儂牆再度出現。

圖片版權 EPA Image caption 香港「反送中」抗議人群圍聚在連儂牆周邊

港台青年的心聲

家住台灣南部的女青年蘇萱晏，這次專程來台北看連儂牆。她激動地寫下心聲，並告訴BBC記者說：「真的很擔心香港的朋友」。話音未落，眼淚已奪眶而出。

大學剛畢業的陳怡妘也站在連儂牆前，希望能讓香港人知道，「台灣有人在支持他們」。除了留言，她也響應為香港青年募捐，說看到很多未滿18歲的香港年輕人面臨難關，能幫就盡量幫。

Image caption 台灣青年蘇萱晏在便利貼寫下鼓勵香港人為自由而加油字句

除台灣青年之外，連儂牆前也聚有一些香港青年。

26歲的香港僑生陸天賜就忙著在那裏為路人介紹：「歡迎來這邊貼上便利貼留言，但請不要塗鴉」。來台灣已經七年的他，台灣口音的國語流利，乍聽上去與本地人已無分別。據他講，每每台大校務忙完後，空閒時間就會來地下道當志工。這裏是他身在異鄉卻心系香港的地方。

Image caption 在台灣的香港僑生陸天賜，每當忙完校務便會來幫忙當志工

見到有記者採訪，另一名香港青年莫耀明，也放下一大迭「香港加油」的文宣，跑來搭話。莫先生告訴BBC中文說，這次來台出差，正逢香港罷工，覺得有必要讓更多台灣人了解情況，因此就自費印了500份文宣來發放。

他很激動地說，台大附近的影印店知道他印刷目的後，免費幫他加印一倍，並轉告他「香港加油」。

兩岸三地青年的邂逅對話

「我是大陸來的」。

正當港台青年熱絡交談之際，又一個聲音加入進來。

講話的原來是一對來自中國大陸的年輕情侶中的一個。倆人客氣地表示也想加入討論。一段中港台兩岸三地青年的對話，就這樣在台大旁的地下道不期展開。

剛好趕上北京禁止大陸遊客來台自由行，眼前這對大陸青年是七月底最後一刻入境的。他們先在牆邊仔細看著留言張貼，再過來搭話。女青年告訴BBC說，原本只是來台大附近書店找書，正好知道有連儂牆，就順道過來看看。

Image caption 大陸情侶拿出剛買的書籍給BBC記者看

這位大陸女子說，大學時就很想來台灣，這次總算攢足了錢，一償宿願。

她說：「以前都是抽象概念，來到這邊才是真實感受」。

據大陸青年介紹，她出身普通家庭，父母都是中共黨員。但從初中起，看到學校裏老師、學生都互相舉報，那種人與人之間的信任匱乏讓她很不舒服，開始獨立思考。

她接著提到，自己進入大學、來到大陸大城市，正逢2014台灣「太陽花學運」和香港「雨傘運動」。

她說：「那時翻牆還算容易，我們有看到些新聞，就很激動」。她提及，後來有些學生看得太多，一度被公安找到，抓去審訊好幾個小時。

圖片版權 Getty Images Image caption 一名女青年在香港連儂牆前仔細閲讀

如今即將成家，這位女青年終於能與伴侶一起親睹台灣，感觸良多。她表示，在台灣碰到很多人，都願意很真誠地傾心聊天，那種人與人之間的單純與信任讓她感覺特別美好。

此刻她未婚夫也加入討論說：「在大陸時都說，台灣是寶島，但寶在哪裏？我們逛了一圈後，發現真的都是寶」。

兩岸三地的認知代溝

最讓這對大陸青年感慨的是他們在台東旅遊時一些回憶。據說，他們住在當地俗稱的「外省第二代」開辦的民宿。與房主聊天時驚訝發現很多台灣老一輩竟然也反對香港的抗議運動。

這位大陸女青年說：「台灣老一輩的觀點是，（香港）都已經回歸，一國兩制了，還想怎麼樣？還說香港要爭普選，真奇怪什麼的」。

「老一輩有種莫名的家國情懷，但他們對大陸的了解，其實就是不夠了解，甚至覺得台灣太自由」。

台灣老一輩的情懷還讓她不禁聯想起小時候，她父親聽著收音機中政府保衛釣魚島的宣傳時那種激動流淚的樣子。

話題讓台灣和香港的年輕人也大有同感。原來這樣的代溝狀態在大陸，台灣和香港都有。各路民調普遍顯示，台灣老一輩較大比例都會親中，年輕人則相反。香港亦然，老一輩親中較多，與年輕一輩代溝深化。

Image caption 台大門外地下通道中的連儂牆有很多「香港加油」的張貼

中港台的資訊鴻溝

來到連儂牆的大陸青年仔細讀看牆上便利貼許久，還不時拿出相機拍攝。

不過，他們擔心照片拿回大陸，會有麻煩。大陸女青年說：「兩岸文化封鎖之後，我都很難知道（真實情況），來台灣也想了解真相」。即將返回大陸的她購入許多電子書，凖備回大陸後好好閲讀。

提及香港發生抗議，大陸青年有新的反思。她告訴BBC中文說，在大陸看電視，只會覺得很撲朔迷離，不曉得為什麼香港年輕人會突然變成暴徒，搞不懂前因後果。

甚至來台灣時，家人也一度緊張，要她注意，說「香港在暴亂」。講到這裏，她無奈地長嘆一聲，說不知道回去怎麼跟家人溝通。

香港僑生陸天賜有同感，不過他講的資訊鴻溝在香港。他說香港也有很多老一輩只鎖定一個電視台來看，只有一維視角，兩代人更無法溝通。這與台灣近來爆發的所謂反「紅媒」爭議也有類似之處。

Image caption 不少台灣年輕人在台北連儂牆上留下聲援香港的字句

中港台之間的通與不通

在台北連儂牆前，陸港台年輕人的一番邂逅與對話，話題最終轉到兩岸三地的文化與認知鴻溝上來。

大陸青年感嘆認為，中港台因為政治因素而分裂，導致不必要的誤解與仇恨，錯失了相互了解與理解。他們說，自己相對通融想法在大陸是很邊緣的，而多數人認為「（大陸）都很厲害。日子過很好，很瀟灑，懂得吃，出國度假等等」，談到政治，大家就都住口了。

前來張貼「香港加油」的台灣青年蘇萱晏說，自己去過香港四、五次，認為港人外冷內熱，多交朋友後都會卸下心防。她說，這次「反送中」居然激出這麼多外冷內熱的香港人，甚至變成內熱的怒吼。她這次來連儂牆留言，就是想跟香港人一起經歷這個歷史性的過程。

道別時，中港台青年相互囑珍重，在連儂牆前留下一連串祝福。

這場不期而遇的中港台青年對話，在不經意中開始，在興猶未盡中結束。

留下的只是一種無形的，卻嵌入每人心中的一點無奈與不安。