圖輯：中國軍隊在俄羅斯大練海上登陸 政治意味濃
- 2019年 8月 9日
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這個射擊訓練場距離世界衝突熱點南海，波斯灣和加勒比海十萬八千里，但是來自中國、委內瑞拉、伊朗等國逾百名海軍陸戰隊員飛到波羅的海的加裏寧格勒，演練登陸戰術。這幾個國家都與俄羅斯保持緊密的軍事關係。在美俄對峙的這個時候舉行國際軍事比賽帶有很濃的政治意味。
這些參賽陸戰隊員圍繞障礙賽、求生賽、接力賽展開激烈角逐。此次參賽，中國軍隊參賽隊全部使用俄方提供的武器裝備和彈藥器材。
海上登陸比賽要求陸戰隊員由海向陸突擊，翻越障礙、瀕海求生、兩棲車輛協同作戰，是對陸戰隊員兩棲技能、團隊協作和戰鬥精神的全面檢驗。
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