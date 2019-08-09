圖輯：中國軍隊在俄羅斯大練海上登陸 政治意味濃

這個射擊訓練場距離世界衝突熱點南海，波斯灣和加勒比海十萬八千里，但是來自中國、委內瑞拉、伊朗等國逾百名海軍陸戰隊員飛到波羅的海的加裏寧格勒，演練登陸戰術。這幾個國家都與俄羅斯保持緊密的軍事關係。在美俄對峙的這個時候舉行國際軍事比賽帶有很濃的政治意味。

這些參賽陸戰隊員圍繞障礙賽、求生賽、接力賽展開激烈角逐。此次參賽，中國軍隊參賽隊全部使用俄方提供的武器裝備和彈藥器材。

海上登陸比賽要求陸戰隊員由海向陸突擊，翻越障礙、瀕海求生、兩棲車輛協同作戰，是對陸戰隊員兩棲技能、團隊協作和戰鬥精神的全面檢驗。

圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉海軍陸戰隊員努力穿越障礙。

圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉陸戰隊員跳躍鐵絲網。

圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉陸戰隊有5000人。

圖片版權 Reuters Image caption 委內瑞拉陸戰隊員組成人梯，攀登電線桿。

圖片版權 Reuters Image caption 中國陸戰隊員在沙灘上模擬運送傷員。

圖片版權 Reuters Image caption 中國陸戰隊「傷員」被送往俄軍醫療隊。公開資料顯示，俄羅斯海軍陸戰隊目前有9000餘人。

圖片版權 Reuters Image caption 中國陸戰隊匍匐通過鐵絲網。

圖片版權 Reuters Image caption 中國海軍陸戰隊3個旅的總兵力為14000人，另有兵力為4000人的支援和訓練部隊。

圖片版權 Reuters Image caption 伊朗陸戰隊員搭人梯越障礙。

圖片版權 Reuters Image caption 伊朗陸戰隊兵力為2600人。

圖片版權 Reuters Image caption "海上登陸"項目要求陸戰隊員由海向陸突擊，翻越障礙、瀕海求生、兩棲車輛協同作戰，是對陸戰隊員兩棲技能、團隊協作和戰鬥精神的全面檢驗。

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