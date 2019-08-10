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8月第二周，兩岸三地局勢仍然緊張。香港《逃犯條例》修訂引發的抗議浪潮不絶，示威者一方面在多個地點發起集會和罷工，警民衝突進一步加劇；另一方面，香港政府未有任何讓步跡象，特首林鄭月娥回答記者提問時強調，不會為停止暴力向示威者讓步。

台灣方面，去年金馬獎「統獨」風波似乎延燒到今年。中國暫停影片和人員參與今年金馬獎，而此前一周，中國暫停大陸赴台自由行，兩岸關係進一步惡化。

國際方面，中美貿易戰戰火重燃後，中國人民幣對美元匯率「破七」，美國政府認定中國正在操縱人民幣匯率。這是美國25年來首次把中國列為匯率操縱國。

剛剛過去的一周，BBC中文網以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港示威「遍地開花」 罷工、集會後警民衝突再現

你的器材不支持播放多媒體材料 示威者8月5日發起罷工、罷課、罷市「三罷」行動，並在七個地區發起集會。集會後不久示威者與警察在多處發生衝突。

歷經兩個月，香港《逃犯條例》修訂抗議進入「遍地開花」階段，示威者周一（8月5日）發起罷工、罷課、罷市的「三罷」行動，並在金鐘、旺角、黃大仙等7個地區發起集會。集會後不久示威者與警察在多處發生衝突。

示威者佔路、打砸和塗損及香港警察射出的催淚彈、橡膠子彈和不斷舉起的黑旗，似乎成為這座城市的「新常態」。

2. 人民幣破七：美國25年來首次把中國列為匯率操縱國

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中國人民幣對美元匯率跌「破七」不久，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）發表聲明稱，美國政府認定中國正在操縱人民幣匯率。這是美國25年來首次把中國列為匯率操縱國。

自從特朗普宣佈將對幾乎全部中國對美出口產品徵收關稅後，美中貿易戰戰火重燃。美國方面認為，中國通過人民幣貶值，可以促進出口，抵消關稅帶來的影響。

3. 中國暫停影片與人員赴台參加金馬獎：抵制還是忌憚

圖片版權 CNA Image caption 台灣導演傅榆（左）拍攝的台灣「太陽花學運」紀錄片《我們的青春，在台灣》奪得2018年金馬獎最佳紀錄片獎。她的獲獎致辭被認為涉及「台獨」言論，引發了一場不大不小的風波。

去年台灣導演傅榆在金馬獎頒獎現場的一席得獎感言，引發「統獨」爭議，隨後數度傳出中國官方發出金馬獎禁令，禁令周三（8月7日）正式公布。

金馬獎被譽為華語電影的年度盛事，也是華人影視圈的指標性殊榮，如今遭到中國大陸當局頒布禁令，確定將不會有大陸電影人參與，影響層面極大。

你的器材不支持播放多媒體材料 金馬獎導演傅榆回憶「台獨」致辭風波

4. 美國槍擊：13小時兩場屠殺 特朗普槍支法態度成聚焦點

圖片版權 Reuters Image caption 艾爾帕索居民在槍殺案後參加反仇恨遊行，互相安慰。

8月3日及4日，美國在13小時內接連發生兩起大規模槍擊事件。兩名槍手行兇的槍支都是通過合法渠道購買的。目前並未有跡象表明他們有精神疾病史。

BBC中文駐美記者馮兆音認為，剛發生的艾爾帕索槍擊案中的種種跡象表明，槍手動機涉及白人國家主義，企圖捍衛美國的「白人特質」。類似的針對特定族裔或群體的無差別槍擊案，屬於國內恐怖主義的範疇。

你的器材不支持播放多媒體材料 事發現場的室外監控畫面顯示，聽到槍聲的路人驚慌躲避。

5. 朝鮮遭「史上最嚴制裁」 金正恩多款豪車原來是這樣來的

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朝鮮領導人金正恩走出國門高調亮相，其乘坐的奔馳車成為關注焦點。不過他坐的不是普通奔馳，而是梅賽德斯—奔馳系列中的頂級車——邁巴赫S600衛隊（Maybach S600 Guard）和邁巴赫S62。

朝鮮正面臨聯合國制裁，而奢侈品明列在聯合國對朝鮮制裁清單上。金正恩從何處買下這輛車耐人尋味。