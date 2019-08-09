日韓貿易爭端 你需要知道的幾件事

你的器材不支持播放多媒體材料 7月23日，韓國一名男子在街頭砸毀自己的日本車，以示抗議。

中美貿易戰尚未達成協議，日本與韓國之間也爆發貿易紛爭，且在短時間內迅速升級。這種關係不僅影響兩國經濟，也讓他們的鄰國中國與二者最重要的盟友美國十分關注。

8月8日，日本自7月來首次批准向韓國出口高科技材料。而在此之前，日本已經宣佈對向韓國限制三種高科技材料的出口，並將從本月28日起將韓國從信任貿易伙伴白名單中移除。

日本限制的高科技材料在韓國主要用於半導體及智能手機屏幕的生產，業界預料此舉將極大打擊三星等韓國重要企業及支柱行業。

一些韓國人對此十分憤怒，將責任歸咎於日本。韓國總統文在寅8日表示，日本破壞了對自由貿易秩序與國際分工的信任，批評這種做法會損害日本信譽。

而日本首相安倍晉三則稱，問題的關鍵在於「信任」，以及國家之間是否可以遵守對彼此的承諾。

始於歷史糾紛

圖片版權 Getty Images Image caption 8月1日，韓國人舉行示威，反對日本對韓國的貿易限制。圖中示威者手舉「No安倍」字句標語。

韓國與日本1965年正式建立外交關係，建交文件涉及二戰期間日本徵用的韓國勞工賠償問題。根據協議，日本向韓國賠償價值3億美元資金，並延長了2億美元的低息貸款。協議同時指出，所有索賠已經得到「最終徹底解決」。

時任韓國總統朴正熙及其政府將這筆資金用在了韓國的工業建設中，但並非所有韓國人都對這個協議滿意，不少二戰受害者一直堅稱協議無效。2018年底，韓國大法院裁定，幾家日本公司須向二戰期間被日本強制勞役的韓國人另外進行賠償。

日本政府認為韓國此舉破壞了兩國建交文件協議。但韓國法院認為，勞工受害者可以以反人類罪提起訴訟，向「與殖民統治直接有關的日本企業」索賠，而兩國協議中沒有涉及此類訴訟權利的規定。

今年七月，日本政府針對韓國支柱產業所需材料出台出口限制。日本稱此舉是因為出口至韓國的相關敏感材料出現「管理不當」等問題，且與國家安全有關。日本媒體報道稱，發現敏感材料氟化氫出口至韓國後有部分再被轉運至朝鮮，而韓國政府則表示韓國一貫嚴格執行安理會涉朝決議，嚴格限制向第三國非法輸出戰略物資。

天普大學（Temple University）日本校區現代亞洲研究院主任羅伯特·杜加裏克（Robert Dujarric）稱，應該沒有人認為日本的出口限制與韓國法院的判決無關。

氟化氫可用於生產化學性武器，也是生產智能手機與芯片的重要材料。除氟化氫外，日本限制的三種產品還包括光致抗蝕劑與氟聚酰亞胺。

可能影響全球電子產品供應鏈

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日本是氟化氫、光致抗蝕劑和氟聚酰亞胺的最大的生產國，產量在全球佔支配地位。這三種材料對芯片與顯示屏生產至關重要，而這也是韓國的重要產業。IHS Markit數據顯示，韓國科技巨頭三星電子與SK海力士（SK Hynix）的產品佔去年全球存儲器元件總量的60%。

日本的出口限制不僅會影響韓國經濟。BBC駐首爾記者勞拉·比克（Laura Bicker）報道稱，全球智能手機、筆記本電腦與電視所需的半導體與顯示屏超過一半為韓國製造，出口限制可能會使這些產品價格上升，同時或會影響全球電子產品供應鏈。

星展銀行經濟學家馬鐵英表示，蘋果、華為與索尼等電子產品生產商都可能受到影響。

與此同時，一些憤怒的韓國人開始發起抵制日貨行動，範圍包括啤酒、服裝甚至赴日旅遊。據日本媒體報道，由於受到韓國消費者抵制，日本服裝品牌優衣庫（Uniqlo）已計劃關閉一家在首爾市中心的專賣店。而日本車在韓國的銷售量也在7月明顯減少。

美國會否介入調停？

圖片版權 Getty Images Image caption 圖中韓國超市標語標注：本超市不賣日本產品。

作為美國在亞洲最重要的兩個盟友，日韓之間的貿易摩擦也會帶來政治風險。BBC記者比克表示，美國對朝鮮的極限施壓政策需要日韓攜手配合，同時也需要以此來對抗中國與俄羅斯之間日益鞏固的同盟關係。

韓國已經表示，可能考慮終止日韓間的軍事信息分享協議，以作為應對措施。

如果關係繼續惡化，美國可能會介入調停。美國國務院負責日韓事務的副助理國務卿馬克·卡納佩（Marc Knapper）8月7日表示，日本與韓國關係惡化對兩國均有影響，日韓必須停止讓地區矛盾繼續影響三國關係。

上月，俄羅斯與中國派出六架戰機靠近日本與韓國領空飛行，卡納佩指此舉是對美日韓三國的「直接挑戰」，認為中俄兩國是在利用日韓現階段的摩擦糾紛。

他表示，日韓需要對破壞雙邊關係的政治決策做出「自我反省」。

與此同時，中國普遍將日韓貿易矛盾視作中國的機會，認為中國可以爭取日本對韓貿易中的一些分量。