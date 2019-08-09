圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普重申，不會再與華為做生意

美國總統特朗普周五（8月9日）重申，（美國）不會再與華為做生意。幾乎與此同時，華為自身研發的操作系統鴻蒙也正式亮相。美中貿易戰轉變為全面對抗的趨勢日益明顯。

特朗普說：「我決定了，不與華為做生意事情就簡單多了……當然，這不意味著假如能談成貿易協議我們不會再（就華為）同意做些什麼。」

「我們還在和中國談；我們還沒有凖備好談成某種協議，但我們會走著瞧……中國想達成協議，但我還沒有凖備好呢。欺負我們25年了。我還沒完呢。」

在特朗普發表上述講話前，美中貿易戰升級。繼美國宣佈向剩餘3000億美元價值的中國出口商品徵收10％關稅之後，中國宣佈停止購買美國農產品，並允許人民幣對美元匯率「破七」——也就是突破維持多年的１美元兌換７元人民幣的心理大關。美國其後認定中國為」匯率操縱國「。

特朗普的講話加劇了證券市場的避險趨勢。特別是美國的半導體科技企業，紛紛股價下挫。美光科技（Micron Technology）股價下跌3％；超微半導體（AMD）下挫２％等等。華為是上述美國公司的主要客戶之一。

華為鴻蒙亮相

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在中美貿易戰陰影下，中國電信巨頭華為正式公布自有的物聯網操作系統鴻蒙，以備美方可能封殺中國使用手機系統安卓的局面。

正如業界預料的那樣，華為技術有限公司常務董事余承東在中國東莞松山湖基地舉行的2019全球開發者大會上正式推出其自有物聯網操作系統鴻蒙。

鴻蒙本來是華為為物聯網開發的工業自動化系統，設計用於自動駕駛，遠程操作醫療環境等智能系統。

這次華為發佈的鴻蒙在國際上的名稱是和諧OS系統。余承東表示，它將給世界帶來更多的和諧和便利。

由於中美貿易戰升級，美國可能對中國斷供手機安卓系統，在這一背景下，華為可以將鴻蒙用於手機，取代安卓。

華為還公布了鴻蒙內核及OS的演進路標，並將在2019年首發的智慧屏產品中率先使用鴻蒙 OS 1.0。未來3年，除完善相關技術外，鴻蒙OS會逐步應用在可穿戴、智慧屏、車機等更多智能設備中。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為表示，鴻蒙是物聯網操作系統，隨時可以在美國封殺時替代手機安卓系統。

在「鴻蒙」中求「和諧」的華為

BBC中文駐美記者 馮兆音

在過去幾個月內，華為在美國的供銷前景猶如坐上了過山車。

5月，美國政府從出口與進口兩方面對華為施以限制。總統特朗普簽署行政命令，禁止美國公司使用有害美國國家安全的電信設備，暗指華為；美國商務部將華為列入實體名單，要求美國供應商與華為做生意前必須先取得許可。

在6月底「習特會」後，曾傳出消息稱，美國有意批准一些公司重啟與華為的業務往來。特朗普9日的表態，徹底推翻了這一猜測。他說，美國目前不與華為做生意，但不排除達成貿易協議後，能出現轉機。特朗普指，包括參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer） 在內的民主黨人，十分支持他的中國政策。「舒默說他愛我的中國政策，不是喜歡，是愛。」

值得一提的是，華為新系統名為鴻蒙，指的是盤古開天闢地前，世界的混沌元氣。它的英文名是「Harmony」，意為和諧。

在中美以牙還牙的鬥爭態勢下，對於未來充滿未知數、祈求和諧的華為來說，這兩個名字顯得再應景不過了。

中美貿易戰中的未雨綢繆

鴻蒙系統對華為這家科技集團的生存至關重要。

因為美國可能禁止美國公司向華為銷售技術產品，取消其對谷歌安卓操作系統的訪問權限。這使得華為亮出了所謂的備胎鴻蒙。

余承東表示，鴻蒙系統是一個面向未來的操作系統，與安卓和蘋果iSO系統完全不同。他表示，這一新系統更流暢、更安全。

他表示，推出鴻蒙並非是取代手機系統安卓，但如果美國禁止華為使用安卓，華為將立即用鴻蒙取而代之。

華為2019年年底推出的新款手機Mate 30 Lite可能將成為使用鴻蒙的首款手機。

貿易戰加劇

圖片版權 Getty Images Image caption 華為設計的鴻蒙原來主要是用於物聯網，包括智能穿戴用品和自動駕駛車輛等設備，但可以用於手機。

華為設備被指涉嫌安全風險而一直受到全球各地的審查，但華為否認其產品有安全風險這一說法。

一些國家指責華為設備可能被中國用於監控，但華為強烈否認這些指控。

2019年8月初，美國政府又頒布臨時規定，禁止美國聯邦政府購買華為等5家中企的電訊設備。除了華為，其他被禁公司包括中興、海能達，海康威視和大華科技。

禁令定於2019年8月13日生效，在最終版本發佈之前，將會有60天時間開放各界評估。

華為在5G技術上已經領先於全球各大開發商。華為表示，已在全球獲得50份商用5G合約，並將超過15萬個基站運往全球市場。

儘管面對美國的壓力華為基本上仍持樂觀態度，但該公司也發出了一些警告。2019年6月，華為創始人任正非表示，在之前一個月裏，華為手機的國際銷售額下降了40%，對其年收入影響高達300億美元。