圖片版權 Reuters Image caption 愛潑斯坦原本正在等候審訊。

正在獄中等待接受性交易案審訊的美國金融家傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）日前被發現死在囚室內，目前美國聯邦調查局（FBI）已經正式展開調查。

他的屍體於周六（8月10日）在紐約一處拘留設施內被發現。

上月，愛潑斯坦被指曾試圖自殺，他當時在其囚室內被發現處於半昏迷狀態。

他的死訊傳出後，紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，愛潑斯坦不能再對其他人犯罪了，這「實在過於簡便」。

「我們很多人都想知道的是，他到底知道什麼，」白思豪在艾奧瓦州面見記者時說。他目前正在爭取成為民主黨總統候選人。

「還有多少其他百萬和億萬富豪參與了他所牽涉的非法活動？」

「好吧，這些信息不會跟著傑弗裏·愛潑斯坦一起死去，這些同樣需要調查。」

隨著愛潑斯坦死亡，圍繞他和此宗案件的各種陰謀論亦隨即浮出水面。

66歲的愛潑斯坦在上月否認操縱性交易的控罪，之後一直被扣押，不予保釋。

在他死亡前一天，數百頁的法庭檔案公開，當中透露了針對他和其他著名人物的新指控。

曾自殺未遂

愛潑斯坦於上周六在紐約市的大都會懲教中心（Metropolitan Correctional Center）被發現昏迷，不久後宣告死亡。大都會懲教中心被認為是全美國最安全的監獄之一。

上月，被拒絶保釋之後不久，愛潑斯坦在囚室內被發現頸部有傷，之後被送往醫院。獄警之後一直就這宗懷疑企圖自殺事件進行調查。

關於此後愛潑斯坦是否有受到自殺監視，不同報道有不同的說法。《紐約時報》報道指，他之後處在被監視狀態，但是在他死亡一個多星期，監視模式停止了。

白思豪表示：「他怎麼可能沒有受到特殊的保護？這裏到底怎麼一回事？我想那是一個我們必須得到全面答覆的問題。」

圖片版權 Reuters Image caption 愛潑斯坦的屍體被送至曼哈頓一家醫院。

在一封寫給司法部長巴爾（William Barr）的信中，共和黨參議員本·薩斯（Ben Sasse）表示，有人必須「人頭落地」，指有人須對事件負責。

「司法部失靈了，而今天，傑弗裏·愛潑斯坦的同謀者們會覺得，他們或許剛剛得到了最後一次甜蜜的服務，」薩斯在信中說。

「司法部裏的每一個人——從你們司法部總部的人員一直到夜班獄警——都知道這個人有自殺的危險，而他所知道的黑暗秘密是不能跟著他死去的。」

司法部長指，有一些「嚴重的問題必須解答」。巴爾還表示，他對於愛潑斯坦的死亡感到「震驚」，並表示司法部已經展開了自己的調查。

「他又一次走了捷徑」

另一方面，愛潑斯坦案中牽涉的受害者也對他不能接受審訊而表示失望。在一份聲明中，珍娜－麗莎·瓊斯（Jena-Lisa Jones）表示：「我一想到他再次認為自己高於我們，並且走了捷徑，我就感到極度憤怒和傷心。」

另一名涉案受害者珍妮弗·阿羅茲（Jennifer Araoz）向美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）表示：「我很生氣，傑弗裏·愛潑斯坦不再需要上法庭面對被他侵害的倖存者。」

「我們都要帶著他所作所為造成的傷痕來度過餘生。」

其中部分受害者的律師麗莎·布魯姆（Lisa Bloom）表示，她仍然會為當事人爭取賠償。

「我們更希望他活著面對司法審判。我們針對他物業的民事訴訟仍會繼續，受害者因他而受到的終身損害，理應得到報償。」

「我曾和當事人一起，聽他們哭訴自己的人生如何被永遠改變，」布魯姆向微軟全國廣播公司節目（MSNBC）表示，「她們值得獲得賠償。」

紐約南區檢察官喬弗裏·貝爾曼（Geoffrey Berman）表示，愛潑斯坦的死訊「令人不安」。

他在一份聲明中表示，深切意識到這一消息可能成為受害者通過法律手段獲得公義的又一個障礙，但是「我們仍然承諾會代表你們，而我們的調查……仍然在繼續。」

他的控罪

愛潑斯坦被指控在2002至2005年間，支付金錢給未滿18歲的女性，讓她們在他位於曼哈頓和佛羅里達的豪宅內進行性行為。

今年7月6日，他在乘坐私人飛機在新澤西州著陸後被捕。2008年，他就曾在一宗具爭議性的秘密認罪協議中避免了相似的指控，轉而承認一項較輕的控罪。

圖片版權 Reuters Image caption 愛潑斯坦原本可能面臨45年監禁。

該項協議在最近數周受到強烈質疑。上月，美國勞工部長亞歷山大·阿科斯塔 （Alex Acosta）因為牽涉其中而辭職。

檢控官還指控愛潑斯坦在審訊前向兩名可能的證人支付了巨額金錢，審訊原定於明年進行。

假如被判有罪，他原本可能面臨長達45年的監禁。

傑弗裏·愛潑斯坦其人

愛潑斯坦出生於紐約，在進入金融業之前，他曾是一名教師。

在遭受刑事檢控之前，他最為人所知的是他的億萬財富以及和眾多社會名流的關係。

他經常被看見與富豪或權貴人物社交，當中包括美國總統特朗普（Donald Trump）、前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）以及英國王子安德魯。

2002年，《紐約》雜誌的一篇人物報道當中，特朗普說愛潑斯坦是一個「夠意思的人」。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普曾稱讚愛潑斯坦是個「夠意思的人」。

不過，特朗普後來說，兩人在「12還是15年前」就翻臉了；上月，他又重申，他「不是傑弗裏·愛潑斯坦的粉絲」。

關於愛潑斯坦的財富，各種報道不一，而他位於維爾京群島的公司並沒有公開任何紀錄。

愛潑斯坦案年表

2002年－最近這宗案件中所指的侵害，最早發生在這一年。

2002年10月－特朗普接受《紐約》雜誌訪問時表示，他認識愛潑斯坦已經有15年，他認為他是一個「夠意思的人……甚至有人說他和我一樣喜歡美女，而且都是偏向年輕的」。

2005年－其中一名被指受到愛潑斯坦侵害的14歲女孩向棕櫚灘警方報稱受害，引發了第一次調查。

2006年5月－愛潑斯坦被控與未成年人髮生非法性行為，那一年稍後，案件被移交聯邦調查局。

2007年－美國佛羅里達州檢察官亞歷山大·阿科斯塔與他達成認罪協議；他承認兩項教唆賣淫罪，其中牽涉一名未成年人，但他免於受到操縱性交易的指控。

2008年6月－愛潑斯坦被判入獄13個月，他被關押在一個縣級監獄；他被允許外出工作，每天最長12小時，一周六天；不過，他工作時必須登記聲明自己是一名性侵者。

2017年4月－阿科斯坦被現任總統特朗普任命為勞工部長。

2018年11月－《邁阿密先鋒報》（The Miami Herald）發表了一份有關愛潑斯坦的爆炸性調查報告，當中還調查了認罪報告以及數十名被指受到侵害的女性。

2019年7月－愛潑斯坦被捕，罪名是一項新控罪，指他操縱性交易；愛潑斯坦否認控罪，而阿科斯坦則辭職。