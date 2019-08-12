克什米爾危機：中國一帶一路戰略面臨新挑戰

圖片版權 EPA Image caption 印度在修憲廢除印控克什米爾自治地位前早已派出上萬軍警進駐。目前對該地實行全面軍事化封鎖，中斷了幾乎所有公共通訊。

印度修改憲法取消印控克什米爾地區的自治地位，引發印巴重大外交危機，可能威脅地緣政治格局。中國的「一帶一路」旗艦項目「中巴經濟走廊」也被罩上陰影。

印度此前已經派出上萬軍警和特種部隊，對穆斯林人口佔多數的印控克什米爾實施了70年以來最嚴厲的軍事封鎖、高壓維穩的舉措，修憲宣佈後立即中斷當地公共通訊網絡，封鎖公路幹道，印度安全部隊接管印控克什米爾首府斯利那加城防。

當地很多民眾陷入恐慌，隨後數千民眾上街抗議，被印度軍警暴力驅散。

巴基斯坦對印度此舉隨即做出強烈反應。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗警告印度的決定是種族清洗，並稱這可能導致爆發兩國全面武裝衝突。

巴方驅逐了印度駐巴高專（大使），宣佈不再派出駐印度高專，中斷兩國雙邊貿易和重要的鐵路交通。

隨著印巴雙方在克什米爾實際控制線兩邊的軍事對峙態勢更加嚴峻，聯合國秘書長古特雷斯發表聲明對克什米爾局勢的變化保持關注，同時呼籲印巴兩國保持最大限度的克制。

你的器材不支持播放多媒體材料 印度巴基斯坦衝突：夾在衝突中間的克什米爾平民

印度廢除「一國兩制」

在1947年印度巴基斯坦分治時，克什米爾爭議已經導致兩國間的第一次戰爭。在聯合國調停下，克什米爾一分為二，實際控制線將其分為巴控和印控兩部分。

由於分治時克什米爾統治者要求加入印度，但印控克什米爾的主要人口均為要求加入巴基斯坦的穆斯林，於是印度建國後憲法第370條規定，克什米爾擁有自己的法律和旗幟，除了外交、國防和通訊以外，一切事務獨立自主，非克什米爾人不可成為當地永久居民。這成為印度版的「一國兩制」。

從客觀角度看，克什米爾成為印巴兩國矛盾的一個緩衝區。

圖片版權 Abid Bhat Image caption 印度在全面封鎖印控克什米爾前要求所有外國遊客離開此地。

但以民粹主義政策迎合激進印度教徒選民的總理莫迪在競選連任時就做出承諾要修憲，取消印控克什米爾自治地位。在其以壓倒優勢獲得連任後，即採取了被很多評論人士稱為火中取栗的這一政策。

關鍵在於，這一政策變化會給印度帶來什麼好處？通過廢除憲法第370條，印度人民黨政府自動使印度公民能夠在克什米爾永久定居、購買土地、在當地政府任職，並獲得教育獎學金。但這並不符合當地人的利益，立即受到印控克什米爾一些政治領導人的抨擊。而在外交上，它立即侵犯了比鄰印控克什米爾的巴基斯坦和中國的利益。

對華爭議

圖片版權 Reuters Image caption 印度廢除印控克什米爾地區的自治地位激起巴基斯坦民眾的大規模抗議，因為巴基斯坦穆斯林一向認為與佔克什米爾人口絶對多數的穆斯林有著不可分割的共同宗教和國家情懷。

印度這次廢除克什米爾自治地位舉動的出師之名是建立「拉達克中央直轄區」和「查謨-克什米爾中央直轄區」，把中巴邊界部分地區劃入，將中國也牽扯進了這場爭議。

中國外交部發言人華春瑩批評印度此舉損害中國的領土主權，並且強調中國一直反對印度把中印邊界西段的中方領土劃入印行政管轄範圍。中國不承認印度修改法律的效力。

巴基斯坦外長庫雷希在印度修憲後，專程緊急訪華，獲得了中國反對印度單邊行動、將在國際上支持巴基斯坦政治解決克什米爾問題的承諾。

印度外長蘇傑生隨後也趕到北京，但印度聲稱有關舉動是印度內政，旨在消除克什米爾地區的分離主義和恐怖主義。

不過，印度欲完全加強控制克什米爾的實際舉措一旦成功，長遠來看必將影響到印度有主權聲稱的、但由中國控制的、分屬新疆西藏的阿克塞欽地區，實際影響到北京的利益。

反制一帶一路？

圖片版權 Abid Bhat Image caption 印度軍警在印控克什米爾首府斯利那加街道上拉起鐵絲網封鎖道路，禁止人群聚集和自由通行。

近年來，中國一直致力於通過修橋鋪路、促進經濟合作發展進而結朋交友的一帶一路政策。雖然過去中印曾爆發邊境衝突，但中國重視印度這個南亞新興經濟體的作用，一再試圖拉攏印度參與一帶一路。為此也盡力避免像過去一樣在印巴矛盾中偏向巴基斯坦。

而有國際觀察人士認為，在1962年邊境衝突中慘敗的印度則對中國抱有疑慮甚至敵意。印度一些人士也非常相信中國一帶一路在南亞東部和南部緬甸、斯里蘭卡、馬爾代夫、在南亞西部巴基斯坦甚至阿富汗的不斷推進，形成了對自詡南亞領袖的印度包圍的印度洋珍珠鏈戰略。因此，印度成為東方拒絶參加一帶一路的唯一大國。

有關人士稱，中巴經過巴控克什米爾的中巴經濟走廊建設不斷進展，印度更加憂慮擔憂。因此，印度這次強行單邊改變印控克什米爾現狀，可能是對中巴經濟走廊做出的一個反應。

Image caption 中巴經濟走廊受到印度明確反對。

未來值得關注的一個焦點是，印度能否處理好長期以來因為宗教種族矛盾騷亂不已的印控克什米爾局勢，包括這一涉及到巴基斯坦國民情緒的敏感問題。修憲易，收服人心難。