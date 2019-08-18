敘利亞難民逃到加拿大後支援難民的故事

圖片版權 Courtesy Hassan al-Kontar Image caption 哈桑·康塔爾（Hassan al-Kontar）

哈桑·康塔爾（Hassan al-Kontar）在吉隆坡國際機場滯留七個月後，成為世界聞名的「機場人」。他去年在加拿大獲得了庇護，如今要回報社會，致力於幫助200名難民找到新家園。

這名38歲的男子最初意識到馬努斯島和瑙魯尋求庇護者的問題，是因為有人在社交媒體上與他聯繫，向他解釋情況。

那時，他正在網上記錄他自己的困境——2011年敘利亞戰爭爆發後，一系列事件讓他束手無策，隨後他滯留在馬來西亞機場數月。

如今，他住在加拿大，成為了有關難民和安置問題的倡導者。

他與加拿大兩個非營利組織合作——加拿大關懷協會（Canada Caring Society）和馬賽克（Mosaic），兩家組織都致力於難民安置工作。它們正努力通過私人贊助的形式將目前在馬努斯島和瑙魯的200名難民接到加拿大。

這項新發起的舉措被稱為「未被遺忘的行動」，該行動得到澳大利亞難民委員會和國際特赦組織的認可。

「我們正在努力為絶望的人帶來希望，」康塔爾在英屬哥倫比亞的家中告訴BBC記者。

自2012年以來，澳大利亞依據一項具有爭議的政策，將乘船抵達的尋求庇護者移至瑙魯或巴布亞新幾內亞馬努斯島，該政策旨在阻止更多尋求庇護者的到來。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 澳大利亞將尋求庇護者送往馬努斯島收容的做法引起許多批評。

堪培拉堅決阻止讓這些人在澳大利亞定居，即便有的人獲得難民資格。

這一項獲普遍支持的政策被合理化為符合人道主義，因為它能防止人口販運和海上死亡。

但聯合國和其他人士表示，島上的尋求庇護者的人權經常受到侵害，包括性侵和人身攻擊。醫生也就尋求庇護者的心理健康危機提出越來越多警告。

雖然尋求庇護者不必再經歷正式拘留，他們實際上卻無止境地處於邊緣狀態——他們在收容中心一眼望不到頭。專家們說，尋求庇護者因此極有可能做出自殘行為。

人權觀察今年7月表示，有難民根據一次性協議被送往美國，但島上仍有大約800人，是2013年以來人數最多。

澳大利亞過去二十年來不斷有關於邊境管控的高度政治化辯論。新西蘭提出接納150名難民，澳大利亞至今仍拒絶這項提議，理由是這樣做會打開了通往澳大利亞的「後門」。

康塔爾對這種情況深感不安，並與加拿大關懷協會的志願者勞麗·庫珀（Laurie Cooper）交流了這一情況。庫珀當初幫助他來到加拿大。

庫珀說，某天晚上，她把馬努斯島和瑙魯去年五月時「令人絶望的狀況」告訴了她女兒。

當時澳大利亞大選剛剛結束，許多尋求庇護者希望政府改屆能夠幫上他們，但在任的政府依舊掌權。

新聞發佈後就有幾宗尋求庇護者企圖自殺未遂的案件。

她回憶，那晚對自己的女兒大聲說：「該死的，我們應該贊助那裏所有人。」

庫珀第二天早上醒來時，意識到這是個好主意，而康塔爾也這麼認為。

「這些人被稱作馬努斯島被遺忘的人，沒人有幫助他們的方法。我突然意識到，正因我們在加拿大有一個極好的私人贊助項目，如果我們能籌到錢的話，就有方法幫助他們了，」她說。

圖片版權 Getty Images Image caption 瑙魯距澳大利亞東北部約3000公里。

自20世紀70年代起，加拿大允許公民個人和授權的贊助團體為新移民提供食物，衣服，住房和融入加拿大社會的所需基本物質，來直接贊助難民。

「未被遺忘的行動」背後的組織團體將籌集資金，贊助和支持難民在加拿大的第一年，並培訓志願安置小組，在難民抵達時為他們提供必要的支持。

根據加拿大贊助協議，需要為每名難民籌集16,500加元（12,500美元; 10,300英鎊），以支持他們12個月的生活，這意味著這些組織團體總共需要籌集330萬加元。

迄今為止，澳大利亞支持這一項目的公民已籌集超過10萬加元。

康塔爾說：「我們發佈這項計劃並不是為了公開羞辱或使澳大利亞政府難堪，也不是要向其施壓，這不是我們的意圖。」

「我們是獻出我們的友誼，鼓勵他們做正確的事。」

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這些組織向那裏的難民宣傳，讓難民登記，如果他們有興趣到加拿大安家，超過200人已經進行登記。 該團體計劃首先關注那些目前沒有其他選項，不具備資格在其他地方重新安置的人。

他們將在資金到位後開始提交申請，但重新安家之前可能需要等待長達兩年，但庫珀說，他們可能會要求加拿大政府加快處理這些案件。

難民來自伊朗，緬甸，阿富汗，斯里蘭卡，巴基斯坦和伊拉克等國家。 其中還有一些無國籍人士。

康塔爾說，他知道在不穩定的狀態下生活有多難受，他想讓尋求庇護者對美好的未來懷抱希望。

「我希望他們堅持自己的立場，保持信仰，並且相信我們，」他說，「他們沒有被遺忘，這是肯定的。」

傑伊·薩維奇（Jay Savage）對此文亦有貢獻