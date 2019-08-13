還記得不久前一名印度男子在當地法院控告自己的父母，指控他們沒有徵得自己同意就把他生下來的故事嗎？

這名27歲的印度人叫拉斐爾‧薩姆（Raphael Samuel）。他認為世上的孩子生下來就會受苦，因此「生孩子」不對。

無獨有偶，一些主張人類不應該生育的反出生主義者（the anti-natalists，也叫反生育主義者）似乎越來越多，特別是在當今社交媒體時代，讓反出生主義者可以在全世界推廣和宣傳這種理念，正在逐漸形成氣候。

他們都是一些什麼人，他們主張用什麼手段讓人們不繁衍後代呢？

反出生主義者面面觀

Image caption 英國哈里王子並不是反出生主義者，但他表示，他和梅根最多要2個孩子。

其實，反出生主義這一概念早在古希臘就已經存在。19世紀的德國哲學家叔本華（Arthur Schopenhaue）就是反出生主義的支持者。

29歲的英國人托馬斯就是反出生主義者。他認為人類不應該再生孩子，應該讓人類逐漸滅絶。

在社交媒體臉書（FB）和紅迪(Reddit）上，活躍著數十個反出生主義團體。他們有著數萬名支持者。這些人分佈在世界各地。

他們出於各種各樣的原因，反對人類繁衍和生育，例如，有些是出於環境和人口過剩的考慮；有些是擔心遺傳疾病；有些人認為不要把孩子帶到這個世界上來，讓他們遭受苦難等等。

而且，這種思潮已經開始慢慢滲透到一些主流的討論中。特別是最近英國哈里王子表示，他和梅根出於環境考慮，最多只要兩個孩子。

托馬斯第一次聽說反出生主義是在社交視頻分享網站YouTube上的討論中，從此他就崇拜這種觀點。

托馬斯認為，人生沒有任何意義。他還試圖說服英國國民保健系統（NHS）的醫生給自己做輸精管結扎術，但沒有成功。

非暴力主張

Image caption 托馬斯本人曾表示過，如果能有一個紅色按鈕，按一下就能讓全人類消失，他會毫不猶豫。

雖然反出生主義團體希望人類不應該再繁衍下去，但沒有任何跡象表明他們具有暴力威脅。

不過，托馬斯本人曾表示過，如果能有一個紅色按鈕，按一下就能讓全人類消失，他會毫不猶豫。

他的這一想法當然極富爭議，因為反出生主義者的一個重要原則是要讓人自願同意不要孩子，而不是用任何強迫手段。

柯克來自美國德克薩斯。他記得小時候媽媽曾說過，要不要生育孩子是個人的選擇。但他覺得這沒有道理，因為從孩子的角度來說，他們沒有任何選擇。

因此，從很小的時候柯克就覺得不應該生育孩子，讓他們來到世上受苦，特別是沒有人問你願不願意被生下來？

當然，許多人還是享受生命的。因此，柯克和大多數反出生主義者希望人們能夠自願不生孩子。

反出生主義者比較共識的一點是，希望那些本身有精神疾病的人群不要生育。

同時，他們對那些父母有精神疾病的孩子深表同情。

托馬斯本人就承認自己也有抑鬱症和精神分裂症。他還說自己家族有抑鬱症遺傳病史。所以，他說如果他有小孩，很可能也會患抑鬱症而遭受痛苦。

與此同時，托馬斯表示他們這些人也經常受到別人的歧視和不理解。

"有人開始說我們是瘋子、神經病，"他說。但事實並非這麼簡單。

拯救地球？

Image caption 許多反出生主義者都熱衷保護環境。

當然，近來的氣候變化也加劇了有關人類對環境影響和破壞方面的辯論。因為，許多反出生主義者都熱衷於環境保護。

來自菲律賓的南希女士是純素食主義者，她認為要小孩是自私行為。她自己不用任何塑料產品，也積極主張保護動物和環境。

臉書上一個叫「憤怒的反出生主義者」團體還發起了一個請願活動。他們希望把這一信息傳達給聯合國。至今，這一請願已經徵集到了近3萬人的簽名。

並非新生事物

出於環境原因主張不要小孩這一概念並非新生事物。英國一家慈善組織Population Matters多年前就提出過這一主張。

該慈善組織並不是反出生主義者。他們並不希望人類滅絶，只是強調可持續性，讓人口和地球環境與資源能夠更和諧共存。

但如果人口增加，就真會給環境帶來災難嗎？對此，BBC人口事務記者赫加蒂表示，這很難說，因為沒有人能預見未來。

但她說，隨著經濟發展和出生率下降，世界人口在80年後將穩定在110億左右。

但至於地球是否能夠承受那時的人口則無法得知，因為未來的幾十年充滿了變數，這些都是我們現在無法預測的。

批評與侮辱

Image caption 許多反出生主義者認為人口給環境帶來巨大壓力。

當然，在這些反出生主義者中也有一些暗流湧動。他們給有孩子的父母起一些不尊重的外號。

比如，一位反出生主義者在社交媒體上寫道：「我一看到孕婦第一反應就是噁心，我恨大肚子」。

但這並不意味著所有反出生主義者都討厭兒童。

前面提到的南希說，她自己很喜歡孩子。她表示，正是因為喜歡孩子才不願意看到他們受苦。

她說，也許生育小孩能給自己帶來一些歡樂，但一想到隨之而來的更大威脅還是覺得不值得。

還有一些反出生主義者認為，戰亂地區的人們不應該生小孩。因為，如果小孩出生在戰亂地區的話，他們殘疾的可能性更大。

也有人主張低收入家庭不應生育小孩。

托馬斯同意戰亂地區的人不該要小孩的主張，因為他不明白這些人生育孩子的動機。但他對低收入家庭要小孩更理解。他覺得雖然家裏比較窮，不意味著孩子就不快樂。

南希則不偏不倚，她希望無論什麼條件都不應該要小孩。

柯克的觀點是「盡力而為」，「要與人為善，同時不要生育。」