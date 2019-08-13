中美貿易戰：美國延遲執行部分對華關稅，戰火降溫，市場歡呼

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美國貿易署13日宣佈，部分對中國商品的關稅將延遲執行，美中貿易戰意外展露近來少見的降溫跡象。

本月初，美國總統特朗普宣佈，從9月1日起，美國將對價值3000億中國商品加徵10%關稅。貿易署的最新聲明指，針對手提電腦、手機、電子遊戲機、玩具、電腦屏幕、鞋類服飾等商品的關稅，將押後到12月15日實施。另有一些貨品類別將豁免關稅，貿易署引述「健康、安全、國家安全及其他因素」。

消息宣佈後，美股各指數應聲上漲，道瓊斯指數、標凖普爾500指數和納斯達克綜合指數都上漲約2%。蘋果公司的股票更錄得5%升幅。

特朗普受訪時解釋，他決定延遲部分新關稅，是因為聖誕節臨近，以免部分關稅會影響美國消費者。「然而目前關稅（對消費者）幾乎沒有任何影響，」特朗普說。

眾議院民主黨議員劉雲平則在推特上批評特朗普「再次說謊」。「美國並沒有從中國獲得數百萬美元的禮物，美國進口商支付美國的關稅，而非中國。」

這不是第一次美國延遲上漲對華關稅。今年3月1日本是美國向中國加徵關稅的90天到期日，但在2月底特朗普在推特上宣佈，談判取得進展，因而推遲調整關稅。特朗普也曾宣稱，如果中國國家主席習近平不在G20大阪峰會與他會面，就會向中國商品加徵25%關稅。「習特會」最終成事，然而兩國達成的和解與共識，隨著美國宣佈加稅10%、兩國掀起「貨幣戰」而煙消雲散。白宮的新舉措會不會讓友好氣氛重回談判桌？目前仍不得而知。

圖片版權 Getty Images Image caption 假日期間繁忙的美國紐約商場，但關稅可能使不少來自中國的商品從貨架上消失。

給世界的聖誕禮物？

BBC中文駐美記者 馮兆音

美國之所以釋出讓步信號，一部分迫於國內商界壓力。6月，美國企業代表們曾齊聚華盛頓的貿易署聽證會，陳述對剩餘3000億美元中國商品徵稅，會對他們的生計帶來極大打擊。他們所在的行業五花八門，從服裝和鞋類品牌、石油鑽採業者、海鮮進口商到聖經出版商。

如果新一批關稅從9月初開始實施，將直接打擊聖誕假日的大量採購，影響到每家每戶美國人聖誕樹下的禮物。此次得到關稅推遲的貨品名單上，正是美國人的熱門聖誕禮物類別。

另一部分似乎也是向中國釋出好意，力求貿易談判回到正軌。在貿易署發出聲明之前，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方似乎已就延遲加稅事先溝通。