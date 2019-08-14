特朗普指香港情況「很嚴峻」，國會、學界表達憂慮
近兩個月來就香港問題甚少發表意見的美國總統特朗普，在8月13日評論說，香港的情況「嚴峻」。他在推特上發表連串推文，稱他從美國情報部門得知，中國政府正把部隊部署到香港。
他在推特上寫道：「我們的情報部門得知，中國政府正把部隊部署到香港邊境。每個人都要保持冷靜和安全。」
特朗普隨即轉發了近日在中國社交媒體上流傳甚廣的視頻，其中顯示大量武裝警察在深圳集結。
此前，中國官媒《人民日報》在微博上曾發佈相關視頻，並引述相關法律指，武裝警察參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件，明顯暗示部隊可能會被派到香港。
另外，當日在被問到對香港事態的看法時，特朗普對記者說：「香港的情況很嚴峻，很嚴峻。我們會觀察接下來會發生什麼，但我肯定一切都會解決的。我希望各方，包括中國，都能解決好（香港事態）。」特朗普這一避免明確表達立場的態度與他上個月關於香港的發言一致。他一直未發表過明確支持或反對香港示威者的言論。
在推特上，他還不點名地反駁中國對美國煽動香港示威的指控。
「很多人把正在發生在香港的問題怪在我與美國的頭上。我無法想像這是為什麼？」特朗普寫道。
除此之外，特朗普還在推特上轉發了示威者揮舞美國國旗的視頻。類似的視頻在中國媒體上，一直被當做是美國參與煽動香港示威的證據。特朗普還轉發了防暴警察進入香港機場的新聞視頻，來源是前福克斯電視台主播漢尼提（Sean Hannity）創立的媒體，其中一個標題錯指進入香港機場的是「中國」防暴警察。
而在兩黨爭持的美國國會，對香港示威者的支持是難得一見的跨越黨派的共識。
美國眾議院領袖、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）在推特上說，香港人正嘗試拯救「一國兩制」，批評香港警察在北京的支持下，將暴力升級。「如果我們因為商業利益而不談論中國的人權問題，我們在世界各地都會失去道德權威。」
美國參議院多數派領袖、共和黨人麥康奈爾（Mitch McConnell ）12日發表聲明稱，「暴力鎮壓是完全不可接受的。全世界都在看。」
數十名研究中國的美國學者簽署致國會的公開信，呼籲通過多位議員早前提出的《香港人權與民主法案》。信中提到，從最低程度的報告香港現狀，到最高程度的取消香港特殊地位之間，美國政府需要更多的政策工具來處理美港關係。
簽署人包括多位知名學者，例如紐約大學的孔傑榮（Jerome A. Cohen）、斯坦福大學的戴雅門（Larry Diamond）、哥倫比亞大學的羅安友（Andrew Nathan）等。他們表示，對近期中國和香港政府對自治和法治的蠶食「深感焦慮」。
華盛頓智庫國際戰略中心（CSIS）的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）8月13日對BBC說，北京政府與示威者目前的態度皆十分強硬，而此時雙方都需要冷靜思考。「習近平需要意識到，情況還遠遠不到無法控制，而示威者也需要知道，他們仍有時間，而香港依然與中國其他地方十分不同。」
中美近期就香港問題交鋒的時間線
- 7月23日：中國外交部發言人華春瑩表示，有外部勢力在背後操縱和策劃香港示威。 「我們奉勸美國趁早收回他們在香港伸出的黑手。」
- 8月2日：身兼中國政協副主席的香港前特首董建華公開批評，指反《逃犯條例》的風波與台灣和美國等外部勢力有關。
- 8月6日：美國駐港澳總領事政治組主任伊朱麗（Julie Eadeh）與「香港眾志」核心人員黃之鋒以及羅冠聰等人在香港酒店見面。
- 中國港澳辦召開記者會，發言人楊光批評英美對香港問題的「發言不當」，扭曲事實。
- 8月9日：親北京的香港媒體《大公報》報道伊朱麗的會面，並且公開她家人的資訊，部分中國官媒轉發報道。中國外交部駐港公署隨即提出嚴正交涉，發佈公告批評美方不應接觸黃之鋒與羅冠聰兩位「港獨組織頭目」。
- 美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，與各界人士見面是美國外交官例行外交事務。國務院指責，公開外交官個人與家人資料是「流氓政權」的作為。