特朗普指香港情況「很嚴峻」，國會、學界表達憂慮

圖片版權 AFP Image caption 一名旅客嘗試通過示威者佔領的出境大堂

近兩個月來就香港問題甚少發表意見的美國總統特朗普，在8月13日評論說，香港的情況「嚴峻」。他在推特上發表連串推文，稱他從美國情報部門得知，中國政府正把部隊部署到香港。

他在推特上寫道：「我們的情報部門得知，中國政府正把部隊部署到香港邊境。每個人都要保持冷靜和安全。」

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特朗普隨即轉發了近日在中國社交媒體上流傳甚廣的視頻，其中顯示大量武裝警察在深圳集結。

此前，中國官媒《人民日報》在微博上曾發佈相關視頻，並引述相關法律指，武裝警察參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件，明顯暗示部隊可能會被派到香港。

另外，當日在被問到對香港事態的看法時，特朗普對記者說：「香港的情況很嚴峻，很嚴峻。我們會觀察接下來會發生什麼，但我肯定一切都會解決的。我希望各方，包括中國，都能解決好（香港事態）。」特朗普這一避免明確表達立場的態度與他上個月關於香港的發言一致。他一直未發表過明確支持或反對香港示威者的言論。

圖片版權 Reuters Image caption 周二晚，示威者與警察在香港機場發生衝突

在推特上，他還不點名地反駁中國對美國煽動香港示威的指控。

「很多人把正在發生在香港的問題怪在我與美國的頭上。我無法想像這是為什麼？」特朗普寫道。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can’t imagine why? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年8月13日

除此之外，特朗普還在推特上轉發了示威者揮舞美國國旗的視頻。類似的視頻在中國媒體上，一直被當做是美國參與煽動香港示威的證據。特朗普還轉發了防暴警察進入香港機場的新聞視頻，來源是前福克斯電視台主播漢尼提（Sean Hannity）創立的媒體，其中一個標題錯指進入香港機場的是「中國」防暴警察。

你的器材不支持播放多媒體材料 香港警察進入機場驅散示威者時的混亂狀況

而在兩黨爭持的美國國會，對香港示威者的支持是難得一見的跨越黨派的共識。

圖片版權 Getty Images Image caption 佩洛西

美國眾議院領袖、民主黨人佩洛西（Nancy Pelosi）在推特上說，香港人正嘗試拯救「一國兩制」，批評香港警察在北京的支持下，將暴力升級。「如果我們因為商業利益而不談論中國的人權問題，我們在世界各地都會失去道德權威。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @SpeakerPelosi It is alarming to watch the #HongKong police with support from Beijing intensify their use of force against the protesters and label them violent criminals. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年8月13日

跳過 Twitter 帖子 2 用戶名 @SpeakerPelosi The people of Hong Kong are trying to preserve the promise of One Country - Two Systems. If we don’t speak out for human rights in China because of commercial interests, we lose all moral authority to speak out elsewhere. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) 2019年8月13日

美國參議院多數派領袖、共和黨人麥康奈爾（Mitch McConnell ）12日發表聲明稱，「暴力鎮壓是完全不可接受的。全世界都在看。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @senatemajldr The people of Hong Kong are bravely standing up to the Chinese Communist Party as Beijing tries to encroach on their autonomy and freedom. Any violent crackdown would be completely unacceptable. As I have said on the Senate floor: The world is watching. https://t.co/5VPm5P4PfB — Leader McConnell (@senatemajldr) 2019年8月12日

數十名研究中國的美國學者簽署致國會的公開信，呼籲通過多位議員早前提出的《香港人權與民主法案》。信中提到，從最低程度的報告香港現狀，到最高程度的取消香港特殊地位之間，美國政府需要更多的政策工具來處理美港關係。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @jwassers A letter to Congress re the Hong Kong crisis, signatures still being added (I've signed it as have a lot of other scholars working on East Asia) https://t.co/aGH6m4R2Bf — Jeff Wasserstrom (@jwassers) 2019年8月12日

簽署人包括多位知名學者，例如紐約大學的孔傑榮（Jerome A. Cohen）、斯坦福大學的戴雅門（Larry Diamond）、哥倫比亞大學的羅安友（Andrew Nathan）等。他們表示，對近期中國和香港政府對自治和法治的蠶食「深感焦慮」。

華盛頓智庫國際戰略中心（CSIS）的中國問題專家甘思德（Scott Kennedy）8月13日對BBC說，北京政府與示威者目前的態度皆十分強硬，而此時雙方都需要冷靜思考。「習近平需要意識到，情況還遠遠不到無法控制，而示威者也需要知道，他們仍有時間，而香港依然與中國其他地方十分不同。」

圖片版權 EPA Image caption 過去幾日，示威者集結在香港機場

中美近期就香港問題交鋒的時間線