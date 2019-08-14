香港抗議：警察防暴裝備與北愛亂局不為人知的淵源
- 2019年 8月 14日
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香港抗議已經曠日持久，全球各地的人們在看到警察與抗議者衝突的電視畫面時，是否知道警察防暴所用裝備和戰術其實與英國竟然大有淵源？
香港警察在街頭使用的催淚彈、橡皮子彈等防暴裝備，多數是英國最早發明和使用的，甚至現在也有很多是英國製造的。
英國媒體稱，自2015年以來，英國政府已經批准向香港特區政府出口了價值860萬英鎊的武器，包括催淚瓦斯、防暴盾牌、煙火彈藥、間諜工具和其他可用於防暴的裝備。
2019年8月正值英國鎮壓北愛騷亂50週年之際。
迫於國際上批評英國向香港警察提供防暴武器的巨大壓力，英國前外交大臣亨特表示，除非得到有關武器不會被用於對內鎮壓的保證，英國將不再向香港出口防暴用武器設備。
不過，據多方媒體報道顯示，至少在橡皮子彈、煙霧彈和催淚彈方面，香港警方應該已經儲備了大量英國製造的裝備。
英國50年前鎮壓北愛騷亂時可能沒有想到，出兵最終變成英軍歷史上介入的歷史最長的一場戰爭，直到2007年北愛和平協議逐漸落實，矛盾雙方解除武裝加入北愛地方議會，和平終於實現後，英軍才得以撤離北愛。