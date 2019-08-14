圖片版權 AFP Image caption 香港警察與抗議者在街頭發生衝突，使用了催淚彈。

香港抗議已經曠日持久，全球各地的人們在看到警察與抗議者衝突的電視畫面時，是否知道警察防暴所用裝備和戰術其實與英國竟然大有淵源？

香港警察在街頭使用的催淚彈、橡皮子彈等防暴裝備，多數是英國最早發明和使用的，甚至現在也有很多是英國製造的。

圖片版權 AFP Image caption 英國政府已批准向香港特區政府出口了價值860萬英鎊防暴的裝備

英國媒體稱，自2015年以來，英國政府已經批准向香港特區政府出口了價值860萬英鎊的武器，包括催淚瓦斯、防暴盾牌、煙火彈藥、間諜工具和其他可用於防暴的裝備。

圖片版權 AFP Image caption 香港部分抗議者也用自製武器攻擊警察

2019年8月正值英國鎮壓北愛騷亂50週年之際。

Image caption 2019年8月正值英國鎮壓北愛騷亂50週年之際

迫於國際上批評英國向香港警察提供防暴武器的巨大壓力，英國前外交大臣亨特表示，除非得到有關武器不會被用於對內鎮壓的保證，英國將不再向香港出口防暴用武器設備。

Image caption 英國鎮壓北愛騷亂，最終竟演變成英國陸軍參與的最長一場「戰爭」

不過，據多方媒體報道顯示，至少在橡皮子彈、煙霧彈和催淚彈方面，香港警方應該已經儲備了大量英國製造的裝備。

你的器材不支持播放多媒體材料 8月11日示威中，防暴警察被拍下在港鐵太古站內近距離開槍，和在葵芳站內發射催淚彈的鏡頭。

英國50年前鎮壓北愛騷亂時可能沒有想到，出兵最終變成英軍歷史上介入的歷史最長的一場戰爭，直到2007年北愛和平協議逐漸落實，矛盾雙方解除武裝加入北愛地方議會，和平終於實現後，英軍才得以撤離北愛。