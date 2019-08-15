克什米爾危機：中國在UN支持討論但莫迪堅持「印度夢」

圖片版權 Getty Images Image caption 印度總理莫迪在8月15日印度獨立日講話中表示，克什米爾將在印度的發展中發揮重要作用。

印度總理莫迪說，廢除印控克什米爾特殊自治的地位決定將使該地區恢復「過去的榮耀」。從印度內政看，莫迪為何會做出這樣的決定呢？

此前，中國已經在聯合國支持巴基斯坦提出的要求，請求聯合國安理會緊急討論印度撤銷查謨和克什米爾特殊地位的決定。但中巴此舉受到法國的反對。

法國回應表示，建議安理會在下周以非正式的方式討論這一問題。2019年8月，安理會輪值主席國波蘭將在15個成員國之間磋商，商定一個時間和形式進行調解。

「印度夢」

印度總理莫迪在8月15日印度獨立日講話中表示，克什米爾將在印度的發展中發揮重要作用。

他表示，過去賦予克什米爾特殊地位的印度憲法第370條只會鼓勵腐敗。

但莫迪沒有提及一個多星期以來印度在克什米爾實行的全面戒嚴和通訊封鎖。印控克什米爾自治地位被廢除後，印度人可以不再受過去法律限制購買當地資產或移民當地。

巴基斯坦對印度廢除印控克什米爾地位的決定做出了強烈反應。巴基斯坦總理伊姆蘭·汗警告稱，印度的決定可能導致兩國爆發全面武裝衝突。巴方驅逐了印度駐巴高專（大使），並宣佈不再派出駐印度高專（大使）。中斷兩國雙邊貿易和重要的鐵路交通。

圖片版權 AMBEDKAR VICHAR MANCH Image caption 很多印度人慶祝政府廢除印控克什米爾自治。

隨著印巴雙方在克什米爾實際控制線兩邊的軍事對峙態勢更加嚴峻，聯合國秘書長古特雷斯發表聲明對克什米爾局勢的變化保持關注，同時呼籲印度和巴基斯坦保持最大限度的克制。

印度觀點：莫迪舉動的國內因素

在印度德里的觀察家研究基金會的資深研究員阿肖克·馬利克認為，印度各地對克什米爾問題的看法更加強硬，也造成了一種允許採取這種行動的氣氛。

他表示，在印度2016年7月鎮壓克什米爾當地反叛亂行動中，當地武裝組織的好戰領導人布爾漢·瓦尼被印度軍警擊斃。

圖片版權 EPA Image caption 印度在修憲廢除印控克什米爾自治地位前早已派出上萬軍警進駐。目前對該地實行全面軍事化封鎖，中斷了幾乎所有公共通訊。

他認為，瓦尼之死和隨後的暴力活動是克什米爾動亂的新階段，對自由的呼聲被伊斯蘭聖戰的呼聲淹沒了。因此，馬利克認為，印控克什米爾的主要呼聲已經不再是要求建立獨立的克什米爾，甚至不是要求與巴基斯坦合併，而是伊斯蘭極端主義者要求建立一個原教旨主義哈里發國家。

他說，2016 年的事件在印度國內產生了另一個影響，激進左翼團體在印度各地校園、媒體辯論和公共平台上就克什米爾問題發動了針對莫迪總理的抨擊。這最終導致印度民意反彈。

上述觀點與其它很多有關克什米爾問題的觀點不同。很多觀察人士認為，印度取消印控克什米爾自治地位起源於印度民族主義者的呼籲，而莫迪政府在贏得大選連任後順應民粹主義要求，以反恐為名做出了改變歷史現狀的舉動。