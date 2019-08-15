珠峰險情後出新規：經驗不足者無緣登頂

圖片版權 AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE Image caption 在今年珠穆朗瑪峰登山季死亡事故中，有4名登山者因珠峰擁堵而喪生。

尼泊爾政府一個高級委員會建議，想要攀登珠穆朗瑪峰的登山者必須事先證明自己具備高海拔登山豐富經驗。

該委員會的報告提出，申請者必須曾經攀登過一座海拔超過6500米的尼泊爾山峰。

申請者還需要提供身體健康證明，並在登山途中聘請經驗豐富的嚮導。

今年早些時候珠穆朗瑪峰登山季期間，至少11人死亡或失蹤。

其中9人在珠穆朗瑪峰尼泊爾一側喪生，兩人死於西藏一側。值得注意的是，其中4人因擁堵而喪生。

委員會的報告還提出，申請攀登珠穆朗瑪峰的人需要支付至少35000美元，而其他海拔超過8000米以上的山峰則需要支付20000美元。

「我們將通過修改法律法規來推動這一進程。我們將確保我們的山區安全，管理有序和受到尊重，」尼泊爾旅遊部長約格什·巴塔裏（Yogesh Bhattari）告訴記者。

世界上最高的14座山峰中，有8座位於尼泊爾。外國登山者成為主要的收入來源。

尼泊爾這一高級委員會由政府官員、登山專家和登山社群機構組成。

尼泊爾官方允許任何人支付1.1萬美元後就可以嘗試攀登珠峰，今年發生登山險情後受到來自經驗豐富的登山者和嚮導的批評，而後成立了該委員會。

尼泊爾政府在今年登山季發放了381張登山許可證，創歷史記錄。