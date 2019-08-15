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香港反《逃犯條例》修訂抗議持續超過兩個月，中國國務院新聞辦公室周四（8月15日）再度就香港問題舉行吹風會。有官方背景的學者在會上肯定近日法庭對香港機場的禁制令對保護機場正常運行作用和其所體現的依法治港的原則。同時這些據信是中共精心挑選的學者再次強調北京擁有對香港的主權。

國新辦吹風會請來深圳大學法學院教授鄒平學、中國人民大學法學院教授韓大元等7名大陸學者發表對香港問題的看法。其中兩名學者都談到了最近有關香港國際機場的禁制令及其作用。

香港示威者本周在機場的集會引發大量航班取消、旅客滯留，又引發暴力衝突，香港機場管理局周三（14日）取得法庭臨時禁制令，禁止「任何人有意圖地阻礙或干擾」機場運作。

香港機場周三早上秩序大致正常，大部份航班已經恢復。

深圳大學法學院教授鄒平學指出，2014年佔領中環運動期間，禁制令的效果同樣也不錯。在法律上，除了現已採取的手段，行政長官會同行政會議也可以根據《公安條例》或者《緊急情況規例條例》宣佈一系列恢復治安的命令或者規定。

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「也就是說，當社會出現一些嚴重的危害秩序的行為時，可以在一段時間內禁止公眾聚集、劃定禁區、頒布宵禁令以及頒布一系列的緊急情況規則或者命令，所以香港的法律是非常健全的，有很多法律資源可以在嚴格執法的情況下解決當前的亂局。」他說。

中國人民大學法學院教授韓大元也認為，雖然目前香港的法治正面臨著嚴峻的挑戰，但是香港有深厚的法治傳統，法治的力量會消除各種紛爭，能夠彌合分歧，重獲共識，讓香港社會恢復秩序和安全。

「從這樣一個個案（香港機場臨時禁制令），我們已經看到，機場的秩序開始恢復，我們對香港的法治保持信心。」

北京已經多次高調譴責香港抗議示威活動，港澳辦曾稱香港示威者行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」。不少討論開始轉向中央政府出面干預香港示威的可能性。

韓大元指出，《駐軍法》第14條明確規定了制度性安排，如果特區政府必要的時候，請求中央人民政府，請駐港部隊協助維持社會治安和救助災害。請求權是特區政府可以行使的，經中央人民政府批准以後，可以派出駐軍人員協助維持社會治安。同時，《基本法》第18條第4款也規定，全國人大常委會有權決定特別行政區進入緊急狀態。

有香港記者提問，解放軍進入香港行動是否會破壞「一國兩制」。韓大元認為，「依法治港」的應有之義，就是通過法治來維護主權、安全和發展利益，以及香港的繁榮穩定和香港市民的權利和自由。

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他提到了中國前領導人鄧小平35年前的一段談話：「鄧小平先生曾經在會見港澳同胞國慶觀禮代表團談話中說過，中央有權在香港駐軍，駐軍還有一個作用，可以防止動亂。那些想搞動亂的人，知道香港有中國軍隊，他就要考慮一下，即使有了動亂，也能及時解決。」

研究中美關係的清華大學社會科學學院教授趙可金則在吹風會上指出，從1995年開始，美國通過全國民主基金會等很多機構，在香港支持和培養香港的反對派，以此推動所謂的香港「民主建設」。

他稱，每次香港出現大規模遊行的時候，不僅華盛頓煽風點火，在香港的美國的相關機構也在積極支持，投入上千萬美元，「這是今天香港局勢走向騷亂的一個總根源」。