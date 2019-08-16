愛潑斯坦之死：一宗足以撼動2020年美國大選的懸案

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當傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的屍體在紐約囚室內被發現時，美國媒體炸開了鍋。因為他的離奇死亡，很可能足以撼動2020年美國大選。

官方屍檢結果判定，愛潑斯坦在他的曼哈頓監獄中自殺身亡。紐約法醫辦公室周五（16日）表示，確定的死因是上吊自殺。

66歲的愛潑斯坦是一名美國金融家，本在獄中等待性交易案審訊，卻在8月10日上午突然被發現死亡。監獄官員稱，他是自縊身亡。愛潑斯坦在7月曾企圖在獄中自殺，其後被安置在有自殺監視的囚室內，但在他死前，監視模式被解除了。在他死前幾日，與他同囚室的獄友也被調離。

目前，聯邦調查局（FBI）已經就愛潑斯坦之死展開調查。

據報，愛潑斯坦與上流社會的權貴及富豪交往甚密，密友名單包括美國總統特朗普、前總統克林頓夫婦以及英國王子安德魯。

圖片版權 News Syndication Image caption 特朗普與英國王室的安德魯王子

愛潑斯坦被指控在2002至2005年間，支付金錢給未滿18歲的女性，讓她們在他位於曼哈頓和佛羅里達的豪宅內進行性行為。檢控官還指控愛潑斯坦向兩名可能的證人支付了封口費，審訊原定於明年進行。假如被判有罪，他原本可能面臨長達45年的監禁。據報，許多社會名流都曾是他安排與未成年人進行性交易的客戶。

隨著愛潑斯坦死亡，關於他的秘密石沉大海，圍繞他和此宗案件的各種陰謀論亦隨即浮出水面。

許多傳聞圍繞政治人物與愛潑斯坦的關係、以及他們是否可能謀害愛潑斯坦，即使如今根本沒有確鑿證據可證實任何他殺的傳聞。

在他死後幾個小時內，推特關鍵詞#EpsteinMurder（愛潑斯坦謀殺）成為全世界最多人談論的話題。除此之外，#ClintonBodyCount和#TrumpBodyCount亦很熱門。這兩個詞分別暗示，克林頓夫婦和特朗普與愛潑斯坦的死有關，儘管目前完全沒有相關證據。

這兩個關鍵詞反應出美國政治的極化分裂，保守派人士用前者，而自由派人士則用後者，兩方互相指責。

在很多人看來，愛潑斯坦之死具有美劇《紙牌屋》式的戲劇性，既有權貴千絲萬縷的聯結，又有疑點重重的離奇死亡。他的死預料將是美國總統大選期間的重點話題之一，甚至很可能撼動2020年大選結果。

圖片版權 Getty Images Image caption 愛潑斯坦與特朗普在1997年的合照

圖片版權 Getty Images Image caption 前總統克林頓被指與愛潑斯坦交往甚密

愛潑斯坦案幾大疑點

為什麼在試圖自殺之後，愛潑斯坦這麼快就被解除自殺監視模式？

為什麼與他同囚室的獄友被轉移到別處了？

按規章，監獄看守人員要每30分鐘就查看愛潑斯坦一次，為什麼他們沒有這麼做？

監獄看守是否過勞？

圖片版權 Reuters Image caption 愛潑斯坦原本正在等候審訊。

不僅一般新聞讀者，許多知名人物也對他的死作出了各種猜測。

美國MSNBC電視台的知名主播斯卡伯勒（Joe Scarborough）在推特上寫道：「一個男人，手握有足可摧毀權貴人生的信息，他在囚室中死了。多麼可預料啊……俄羅斯人。」

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示，愛潑斯坦不能再對其他人犯罪了，這「實在過於簡便」。「我們很多人都想知道的是，他到底知道什麼……還有多少其他百萬和億萬富豪參與了他所牽涉的非法活動？」

特朗普也不例外。他轉發了一則支持者的推文稱，愛潑斯坦「有關於比爾·克林頓的料，然後現在他死了」。目前沒有證據支撐這個指控，但推文被轉發了數萬遍。

不僅未經證實的流言滿天飛，謠言也層出不窮。坊間流傳一張特朗普親吻女兒伊萬卡額頭的照片，旁邊還站著愛潑斯坦。這張照片被證實是造假的。社交媒體上還流傳，在奧巴馬當政時期，檢察官與愛潑斯坦達成秘密認罪協議來保護前總統克林頓，這隨後被認定是虛假信息。

圖片版權 Reuters Image caption 愛潑斯坦原本可能面臨45年監禁。

調查最新消息

屍檢發現，愛潑斯坦頸部有多處骨裂。法醫專家表示，類似的骨裂可能出現在自縊身亡、年紀較大的人身上，但他們在被勒死的人身上更為常見。《華盛頓郵報》引述信源稱，屍檢報告目前將愛潑斯坦的死因列為「仍待確實」。

據報，調查愛潑斯坦之死的小組還會檢視監獄走廊的監控錄像、檢驗他體內是否有毒物，以及審問監獄獄警及其他囚犯。

有拘留設施的員工稱，在特朗普任期內，監獄停止僱傭新員工來縮減預算，導致獄警短缺，許多員工是超時工作，每周要上班70到80小時。目前，該拘留設施的兩名獄警遭到停職，獄長被暫時調離到另一個監獄。

愛潑斯坦案年表

2002年－最近這宗案件中所指的侵害，最早發生在這一年。

2002年10月－特朗普接受《紐約》雜誌訪問時表示，他認識愛潑斯坦已經有15年，他認為他是一個「夠意思的人……甚至有人說他和我一樣喜歡美女，而且都是偏向年輕的」。

2005年－其中一名被指受到愛潑斯坦侵害的14歲女孩向棕櫚灘警方報稱受害，引發了第一次調查。

2006年5月－愛潑斯坦被控與未成年人有過非法性行為，那一年稍後，案件被移交聯邦調查局。

2007年－美國佛羅里達州檢察官亞歷山大·阿科斯塔與他達成認罪協議；他承認兩項教唆賣淫罪，其中牽涉一名未成年人，但他免於受到操縱性交易的指控。

2008年6月－愛潑斯坦被判入獄13個月，他被關押在一個縣級監獄；他被允許外出工作，每天最長12小時，一周六天；不過，他工作時必須登記聲明自己是一名性侵者。

2017年4月－阿科斯坦被現任總統特朗普任命為勞工部長。

2018年11月－《邁阿密先鋒報》（The Miami Herald）發表了一份有關愛潑斯坦的爆炸性調查報告，當中還調查了認罪報告以及數十名被指受到侵害的女性。

2019年7月－愛潑斯坦被捕，罪名是一項新控罪，指他操縱性交易；愛潑斯坦否認控罪，而阿科斯坦則辭職。