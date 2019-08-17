香港抗議、中美貿易戰、克什米爾危機與本周更多好故事

你的器材不支持播放多媒體材料 付國豪事件：香港機場示威者「公審」大陸男子的來龍去脈

8月的第三周，持續約兩個半月的香港示威活動似乎來到了一個臨界點。大規模的機場示威造成了旅客不便，「公審」《環球時報》記者引發了對示威者「動用私刑」的討論，公眾的焦點轉移到了示威者的不當行為上，而香港政府與示威者雙方都未有讓步跡象。

抗議者的行動仍未止息。他們本提出周末要在香港紅磡、維多利亞公園等地遊行，卻未獲警方「不反對通知書」。示威者「遍地開花」的行動以及愈演愈烈的警民衝突，未來仍將考驗香港特區與中國中央政府。

國際方面，中美貿易戰開打超過一年，經濟學家擔心，中國讓人民幣匯率降至11年來最低點，再加上特朗普的言論，種種因素將引發一場貨幣戰。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 香港《逃犯條例》修訂抗議

圖片版權 AFP

本周，香港示威者大規模的機場示威導致大批航班取消、旅客滯留，許多旅客不滿堵塞行動，與示威者理論。而周二晚上，大批示威者先後包圍、毆打兩名男子，其中一人是中共《人民日報》旗下《環球時報》記者，引發輿論爭議。

香港機場管理局隨後取得法庭臨時禁制令，禁止任何人「非法地及有意圖地」故意阻礙或干擾機場正常運作，示威者逐漸從機場散去。不過，機場示威引發的對示威者行為的爭議仍未止息。

2. 我們應該擔憂中美爆發一場貨幣戰爭嗎？

圖片版權 AFP

貨幣戰爭，指一個國家刻意操控本國貨幣來適應其經濟政策。一些國家使其貨幣貶值，這樣本國出口的商品就更便宜，更有競爭力，可以刺激整體經濟增長。

經濟學家擔心，中國讓人民幣匯率降至11年來最低點，再加上特朗普的言論，種種因素將引發一場貨幣戰。

3. 中國經濟如果停滯會發生什麼

圖片版權 Getty Images

今年二季度，中國經濟錄得30年來最低的增長，GDP增速只有6.2%。消息一出，立刻成為多個國際媒體的頭條。中國對國際經濟的影響可見一斑。

分析人士稱，中國經歷罕見的長期增長，繁榮貫穿大多數人的成長歷程，因此對經濟衰退缺乏心理凖備。 中國經濟正面臨國內外空前的風險和壓力，有必要探討和研究經濟放緩甚至停滯的可能和影響。

4. 克什米爾危機：中國「一帶一路」戰略面臨新挑戰

圖片版權 EPA Image caption 印度在修憲廢除印控克什米爾自治地位前早已派出上萬軍警進駐。目前對該地實行全面軍事化封鎖，中斷了幾乎所有公共通訊。

印度修改憲法取消印控克什米爾地區的自治地位，引發印巴重大外交危機，可能威脅地緣政治格局。中國的「一帶一路」旗艦項目「中巴經濟走廊」也被罩上陰影。

5. 珠峰險情後出新規：經驗不足者無緣登頂

圖片版權 AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE Image caption 在今年珠穆朗瑪峰登山季死亡事故中，有4名登山者因珠峰擁堵而喪生。

尼泊爾政府一個高級委員會建議，想要攀登珠穆朗瑪峰的登山者必須事先證明自己具備高海拔登山豐富經驗。

該委員會的報告提出，申請者必須曾經攀登過一座海拔超過6500米的尼泊爾山峰。申請者還需要提供身體健康證明，並在登山途中聘請經驗豐富的嚮導。