圖片版權 Russian defence ministry Image caption 俄羅斯5名核工程師在北極一個海軍基地測試核動力火箭發動機爆炸中喪生。

2019年8月，俄羅斯5名核工程師在北極一個海軍基地測試核動力火箭發動機爆炸中喪生。到底俄國人在研發什麼核武器？

試驗是在俄國海軍位於北極圈的一個海上試驗場進行的。它被稱為俄軍最秘密的試驗場之一。

俄羅斯此前曾試射過一枚核動力巡航導彈海燕。

俄國官方發佈的消息沒有具體說明這次災難性測試所涉及的武器系統。

俄國媒體報道說，爆炸發生後，位於這個試驗場以東40公里、瀕臨白海的塞韋羅德文斯克市的核輻射大幅上升40分鐘，隨後下落。但兩種水平都不至於引起輻射病。

俄羅斯國家原子能集團公司稱，另外3名工程師在爆炸中受傷，目前正在醫院接受治療。

專家關注

俄羅斯和西方的有關專家們說，這次試驗很可能與9M730海燕核動力巡航導彈有關。俄羅斯總統普京曾在2018年3月在俄羅斯議會發表講話時描述了這枚導彈。北約給它起名為SSC-X-9天崩的稱號。

普京宣稱，海燕核推進動力將給予其導彈無限的射程。而近期的這次測試爆炸可能涉及一種能夠運載核彈頭的不同的武器。

英國皇家聯合軍種研究所的俄羅斯問題專家馬克·加萊奧蒂教授表示，核動力給導彈帶來了巨大的技術挑戰。

他向英國廣播公司BBC表示，這個武器系統有著速度與重量的矛盾。無論導彈飛到哪裏，都會噴出放射性廢氣。

他指出，這些新武器系統起源於蘇聯時代，隨著蘇聯解體一度被擱置，但現在俄國又給了新的撥款研發它們。

俄國的秘密

圖片版權 Reuters Image caption 薩羅夫核中心是一個冷戰時期就存在的秘密設施，這裏是俄羅斯的氫彈庫。

薩羅夫核中心是一個冷戰時期就存在的秘密設施，這裏是俄羅斯的氫彈庫。

領導薩羅夫核中心的俄國官員將死亡的5名核工程師稱為精英和英雄，說他們在異常艱苦的條件下進行了試驗。俄國表示將繼續有關實驗。

俄國國防部最初說，8月8日的爆炸涉及一個液體燃料火箭發動機。但後來，俄國原子能集團說，這次試驗涉及一個放射性同位素推進劑源，併發生在一個海上平台上。當時工程師們已經完成了測試，但突然失火，導彈燃料起火爆炸的力量將數人拋入大海。

一個挪威的北極新聞網站《巴倫支觀察家》報道說，8月9日，一艘俄羅斯專用核貨船就在武器實驗禁航區內。

有人猜測，如果試驗失敗時，該船被派去收集放射性碎片。

但禁航區也可能為了防止有毒火箭燃料流入水中，當地人此前還在那裏捕魚。

末日之戰？

馬克·加萊奧蒂教授表示，人們對海燕核導彈發動機能否成功持懷疑態度。

但他也注意到，俄羅斯另一種最先進的布拉瓦型導彈試驗也曾經歷過多年失敗。

相比之下，鋯石和波塞冬導彈是更先進的項目。波塞冬水下無人機已經有了原型。

但加萊奧蒂表示，波塞冬和海燕一樣，似乎是一種"世界末日"武器：除了發生全面核戰爭之外，這些武器都是不切實際的。

俄羅斯官媒《俄羅斯報》上月將海燕描述為復仇武器。這也是納粹用來描述二戰後期向英國發射的V型火箭的短語。

該報說，在俄羅斯洲際彈道導彈已經打擊敵方領土後，能夠進行長時間飛行和避開防空的海燕將瞄凖任何剩餘的重要基礎設施。

加萊奧蒂表示，隨著最近中程核導彈條約的破裂，美國現在將更加注重發展中程核武庫，這是全面戰爭所缺乏的東西。

加萊奧蒂補充表示，俄羅斯軍方也希望擁有這種能力，同時因為他們也擔心中國。