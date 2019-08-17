從網絡到現實：時尚盛會風靡全球的幾大原因

圖片版權 Getty Images Image caption 2019年在洛杉磯舉辦的美容大會。

過去10年來，五花八門的國際時尚大會從網絡空間（例如，社交媒體Instagram和YouTube油管等）走下來，讓網紅和粉絲得以在現實世界中相會，出現了一個集會新時代。

從可以嘗試最新化妝品的美容大會（BeautyCon），到一睹限量版最潮球鞋的球鞋盛會（SneakerCon），這種從網絡到現實的聚會越來越多，規模越來越大。

這一從美國發端的盛會潮，正迅速傳播到世界各大都市，很多城市都開始舉辦各自版本的時尚盛會。

那麼，這些時尚盛會如此興盛的原因是什麼呢？

圖片版權 Getty Images Image caption 在這些時尚大會上參加者能見到自己喜歡的博主。

粉絲的力量

這些時尚集會成了網絡粉絲們有機會親眼見到自己崇拜的網絡明星的最好地方。

此類盛會的鼻祖要數興起於上世紀70年代的「動漫大會」（comic-con），當時在這些大會上，人們有機會見到好萊塢巨星。

而21世紀的這類聚會，使粉絲們得以見到他們的網絡偶像，如「油管」明星博主，Instagram 博主，還有TikTokers （海外抖音）。

頗有名氣的一位「油管」美妝博主曼尼·穆（Manny Mua）坐擁粉絲將近500萬。他出現在今年洛杉磯舉行的美容大會上，對粉絲阿麗莎·蓋勒格斯（Alyssa Gallegos）來說，見到曼尼就是本屆大會的亮點。

圖片版權 Alyssa Gallegos Image caption 阿麗莎和自己的偶像曼尼

阿麗莎說，參加這樣的大會「超級享受」，這使她「看到真正的美容社區，跟觀看'油管'視頻體驗完全不一樣」。

美容大會初創時，僅是一個只邀請美妝博主參加的專業性大會，但自2015年以來就變成一個公眾開放大會了，組織者說，今年在洛杉磯、紐約和東京的大會都吸引了5萬多人參加。

除了在這些聚會上會見網絡博主，這些大會上還發送大量免費禮物，很多是名牌產品。

「很多大公司都向與會者發送各種免費樣品，你能得到不少東西，還有不少公司出售優惠價產品。我會再去的，不過可能不是明年，後年吧。我得到的免費產品還多著呢。」阿麗莎說。

圖片版權 ALYSSA GALLEGOS Image caption 阿麗莎在洛杉磯美容大會上。

事情還有另一面。

有些網絡博主抱怨在美容大會上受到不公的對待。

「油管」博主西拉·舒爾茨（Sierra Schultzzie）說，在大會上她被拒絶使用一個專門為所謂「有才者」保留的攝影點。

「這與你是乾什麼的，你是誰都沒關係，主要他們看你外貌如何。」這位自稱為「線條女王」的博主從現場發的視頻上說。

「你去參加這樣的活動，感覺良好，自信心很強，而到了那裏，周圍人的態度完全改變了你對自己的看法。」

她在自己的視頻上寫道：「我去年在美容大會上感覺很糟糕，但我想再試一次，結果我真的很後悔做出這個決定。」

圖片版權 Getty Images Image caption 在球鞋盛會上，鞋迷們可以找到商店裏難以找到的鞋歀。

大會組織者

「球鞋盛會」（SneakerCon）已經進入了第10年，2009年在紐約舉辦的第一屆大會只有大約1000與會者，而今年盛會在18個國家舉辦，參加者超過10萬人。

「我大概12歲左右吧，記得學校裏一個同學向我們炫耀他的一雙新球鞋，是耐克的『飛人喬丹』（Air Jordan）款。」球鞋盛會的發起人之一吳玉明（音譯）在接受BBC採訪時說，他仍然能體會那些來參加球鞋盛會的青少年的感覺。

「也許是巧合，前一天晚上我看電視上麥克爾·喬丹參加一場籃球賽，他就穿著這款球鞋。我當時就意識到一雙好球鞋有多麼重要。」吳玉明說。

說到球鞋盛會如何受歡迎，玉明說，現在這個盛會已經傳播到世界上40個國家，他感覺還有發展餘地，主要原因是網絡上無數鞋迷形成了一個巨大的社區。

圖片版權 SNEAKER CON Image caption 吳玉明（中）在2019年上海球鞋盛會上。

「我在紐約一家專營店剛買到一雙新款球鞋，馬上就可以發到網上顯示一番。幾分鐘之內，倫敦的一個鞋迷就會炫耀同一雙球鞋。Instagram是最初炫耀新鞋的網站，特別是對那些有很多粉絲的博主來說。

「他們展示自己的著裝風格，如何打扮才有範兒，這些信息馬上就傳遍了世界。」

他們創辦球鞋盛會活動，是為了讓那些鞋迷得到在商業街上找不到的球鞋。

「在球鞋盛會上展示的是那些最令人渴望的，有收藏價值的，稀有和限量版款式，鞋迷就找這種球鞋。我們知道世界各個角落都有鞋迷，所以我們要繼續擴展球鞋盛會，讓那些從未體驗過盛會情景的人得以滿足。」

消費幾何

當然，要去參加任何這類時尚大會都不便宜，特別是如果你想在大會現場與網絡明星會晤，就更是價格不菲。

參加今年在倫敦舉行的視頻大會（VidCon）的日票是35英鎊，而出席專門的業內門票則高達700英鎊。

「對我來說真的是很貴。我住在美國新澤西，光是前往倫敦的往返機票就好幾百美元，視頻大會的門票又是好幾百美元。」克里斯·布拉寧（Chris Bruning）說，他已經是第4次參加視頻大會了。

這位22歲的視頻製作人說，為了能參加這些專業性大會，他一直攢錢。

「我特別喜歡這些大會的積極和有創意的氛圍。跟那些與自己志趣相投的人在一起非常有啟發，這是大會吸引我的主要原因。」

圖片版權 CHRIS BRUNING Image caption 克里斯·布拉寧（中）在倫敦視頻大會上。

阿麗莎參加美容大會周末票是別人送的禮物，她認為這張票大約值80美元。

「我在大會上至少得到超過80美元的免費商品，我見到了我最喜歡的『油管』博主，我見到了我追隨的一些網紅，這種經歷和體驗絶對物有所值了。」

美容大會說，有各種不同組合的套票。最便宜的是45美元的普通日票，以及65美元的兩天普通門票。

阿麗莎承認，過去一直沒去過美容大會是因為比較貴 ——特別是各種不同組合的套票。

但她現在說，參加這種大會最主要的是「體驗」。

「最喜歡的是在大會上能看到這麼多人聚在一起，成為一個真正的社區群體。」