自然冰川死亡案 冰島銘記消亡融滅的古老風景
8月18日，星期天，在冰島人們為痛失700歲高齡的OK佳庫而共同哀悼。OK佳庫，在冰島享有盛名。它，是一個古老的冰川，幾百年來曾是無數人每天面對的美麗風景，如今卻「英魂不再」，只有銅匾為證。
被簡稱為OK的這座冰川，科學家在2014年宣佈它正式死亡，因為它已經沒有了足夠移動的厚度。曾經的巨大冰川，只剩下不大的冰塊，仍然覆蓋在火山口上。
冰島為OK冰川的「離世」舉行紀念儀式，放置一塊銅匾，上面寫道：
致未來的一封信：
Ok是第一個痛失冰川地位的冰島冰川。未來200年，我們所有的冰川預計都將走它一樣的道路。這個紀念牌匾就是為了承認我們知道目前正在發生的情況，承認我們知道需要做些什麼。如果我們曾經有所作為，Ok冰川你不會消失。
2019年8月
二氧化碳濃度百萬分之415
「墓誌銘」
參加紀念儀式的有冰島總理卡特琳·雅各布斯多蒂爾（ Katrin Jakobsdottir,）以及環境部長和前愛爾蘭總統瑪麗·羅賓遜。
在冰島總理致詞之後，哀悼者一起登上位於首都雷克雅未克東北方向的這座曾被OK冰川覆蓋的火山，在那裏放下這塊銅匾。
這封信，由冰島著名作家安德利·馬格納森（Andri Snaer Magnason）撰寫，在日期之後，特別標注了全球空氣中二氧化碳的濃度百萬分之415（ppm）。
參加紀念儀式的有冰島總理卡特琳·雅各布斯多蒂爾（ Katrin Jakobsdottir,）以及環境部長和前愛爾蘭總統瑪麗·羅賓遜。
在冰島總理致詞之後，哀悼者一起登上位於首都雷克雅未克東北方向的這座曾被OK冰川覆蓋的火山，在那裏放下這塊銅匾。
這封信，由冰島著名作家安德利·馬格納森（Andri Snaer Magnason）撰寫，在日期之後，特別標注了全球空氣中二氧化碳的濃度：百萬分之415（ppm）。
馬格納森向英國廣播公司BBC表示，「你要設想一個不同的時間段，你不是在紙上寫字，而是在銅上寫。你就開始想真的會有人在300年之後去到那個地方讀這段文字。」
「這是一個重大的有象徵意義的時刻。氣候變暖是一個沒有開始也沒有結束的問題，我認為這個銅匾背後的理念就是要擺放這麼一個警示，提醒我們史無前例的事件正在發生，我們不要將它們常態化。我們應該立即腳踏實地開始行動，告訴世人說，這個冰川已經不復存在了，這是一件很嚴重的事情。」
宣佈死亡
奧杜爾·斯歌德森（Oddur Sigurdsson）是冰島氣象局的冰川學家，正是他在2014年宣佈了Ok冰川的死亡。
過去50年來，他一直為冰島境內的各大冰川拍攝照片。2003年，他注意到，Ok冰川上的雪還沒來得及結冰就融化了。
他說：「最後我覺得冰川怎麼那麼低了，就去上面查看了。我是2014年去的。當時冰川就已經不再流動了，它的厚度不夠，已經不再是活的了。我們把那種情況稱為死冰。」
據這位冰川學家的解釋，當冰川積聚了足夠的冰，壓力會推動整個冰川移動。
他說：「這就是冰川和非冰川之間的界限所在。冰川需要大約40米至50米厚才能達到壓力限度。」
2014年，當冰川學家斯歌德森前往Ok冰川調查時，曾有一家冰島媒體一同去報道冰川已死，但斯歌德森說，當時的報道「沒有引起多少人注意」。
他說：「我當時覺得有點意外，因為冰川在人口稠密的地區是可以看到的，而且從冰島環島公路的很多地方也可以看到。而且因為這個冰川的名字很特別，所以絶大部分的兒童也都知道它。」
來自美國德克薩斯州萊斯大學（Rice Univerisity）的兩位人類學家西敏·霍維教授（Cymene Howe）和多米尼柯·鮑耶爾（Dominic Boyer）教授2018年製作了一部紀錄片，講述Ok冰川的消失，他們在拍攝期間有了這個紀念牌匾的想法。
霍維教授向BBC表示，「這是一個很重要的有關冰川的故事，告訴我們現在地球上所有地方冰川都面臨的災難性的變化，然而這樣的故事卻不怎麼為人所知。所以我們想拍攝紀錄片的原因之一，就是要讓這一冰川消亡的現象更加引人注意。而放置一塊銅匾，正是引人注意的一種。」
鮑耶爾博士也表示：「人們切實感受到了失去冰川的惋惜，而銅匾則銘刻人類的所作所為，人類的成就和重大事件。冰川消亡，也算是人類的成就吧，儘管這樣的成就很令人懷疑，但畢竟是人類造成的氣候變化導致了冰川的消融。」
「Ok並不是世界上第一個融化的冰川，以前已經有過很多其他比較小型的冰川融化了，但是現在像Ok這種大小的冰川開始消失，那麼不久以後就會有更加大型的冰川，那些為人熟知的冰川也會受到威脅。」
在冰島內外，冰川是很有文化蘊意的象徵。在冰島西部冰川蓋頂的火山斯尼弗斯佳庫（Sneafellsjokull），是法國著名科幻作家儒勒·凡爾納（Jules Verne）所寫的《地心歷險紀》（Journey to the Centre of the Earth）中的重要場景。書中人物正是從這個火山發現了一條通道，直達地球核心。而這個冰川，現在也在縮小。
「我們以前知道的那個世界，我們記住的那些永恆不變的事實，現在都已經變了。」
冰川學家斯歌德森在公元2000年曾統計了一下冰島的冰川總數，發現共有大大小小300多個。到2017年，其中的56個較小型的冰川已經消失不見了。
他說， 最古老的冰島冰川蘊藏了冰島民族的全部歷史。「我們需要在他們消失前找回這些歷史。」